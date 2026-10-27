ANAF intensifică verificările românilor cu averi mari. Cine intră în atenția Fiscului și ce documente sunt importante

Românii care dețin averi mari se află tot mai mult în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Autoritățile verifică dacă veniturile declarate corespund patrimoniului și tranzacțiilor realizate de contribuabili. În primul semestru al anului 2026, Fiscul a transmis 313 notificări de conformare și a planificat acțiuni de control pentru 571 de persoane fizice, potrivit unei analize EY România, semnată de Corina Mîndoiu și Cătălina Butan.

Persoanele fizice cu averi mari sunt monitorizate de o structură specializată din cadrul ANAF, respectiv Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF).

Potrivit analizei realizate de specialistele EY România Corina Mîndoiu și Cătălina Butan, în această categorie sunt incluse persoanele rezidente fiscal în România care dețin o avere estimată la peste 25 de milioane de euro.

Activitatea direcției cuprinde atât verificări documentare, care urmăresc anumite aspecte ale situației fiscale, cât și verificări mai ample ale situației fiscale personale.

În cadrul acestor controale, inspectorii fiscali analizează concordanța dintre veniturile declarate, bunurile deținute și situația fiscală a contribuabilului.

Verificările pot urmări inclusiv proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții sau alte tranzacții, în scopul identificării eventualelor diferențe dintre veniturile declarate și patrimoniul acumulat.

Deținerea unei averi de peste 25 de milioane de euro nu reprezintă, în sine, o neregulă fiscală. Controalele urmăresc respectarea obligațiilor de declarare și plată a impozitelor.

Datele publicate de ANAF arată că, în primele șase luni ale anului 2026, autoritățile au analizat informații fiscale aferente perioadei 2020–2024, pentru identificarea persoanelor care prezintă riscuri de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

În această perioadă, au fost transmise 313 notificări de conformare, inclusiv către contribuabili încadrați în categoria persoanelor fizice cu averi mari.

Totodată, pentru 571 de persoane fizice au fost planificate acțiuni de control fiscal, care includ verificări documentare și verificări ale situației fiscale personale.

Selectarea contribuabililor pentru control se realizează în funcție de riscul fiscal identificat, pe baza informațiilor disponibile autorităților.

Notificarea de conformare reprezintă o etapă prin care contribuabilului i se oferă posibilitatea de a-și analiza situația fiscală și, dacă este cazul, de a-și corecta declarațiile înaintea unui eventual control.

Cele 571 de persoane reprezintă contribuabili selectați pentru verificări, nu persoane pentru care au fost deja constatate încălcări ale legislației fiscale.

Analiza EY România atrage atenția că declararea corectă și integrală a veniturilor devine tot mai importantă în contextul intensificării verificărilor fiscale.

Pentru persoanele cu averi mari, documentele care justifică veniturile, tranzacțiile și sursele de finanțare sunt esențiale pentru explicarea provenienței patrimoniului în cazul unui control.

Acestea pot include, în funcție de situația contribuabilului, documente privind veniturile obținute, contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație sau moștenire, documente bancare și înscrisuri referitoare la împrumuturi ori investiții.

Inspectorii fiscali pot analiza informațiile relevante pentru a verifica dacă bunurile și operațiunile financiare sunt susținute de venituri declarate sau de alte surse care pot fi justificate legal.

Specialistele EY România subliniază astfel importanța respectării obligațiilor fiscale și a păstrării documentelor relevante pentru justificarea situației patrimoniale.

Intensificarea verificărilor fiscale din România are loc într-un context european în care taxarea persoanelor cu averi foarte mari continuă să fie dezbătută.

Un studiu al Comisiei Europene evidențiază faptul că eficiența politicilor fiscale nu depinde exclusiv de modul în care sunt stabilite taxele, ci și de capacitatea autorităților de a colecta, analiza și utiliza informațiile relevante despre contribuabili.

Accesul la date fiscale și identificarea eventualelor neconcordanțe dintre veniturile declarate și averea deținută reprezintă elemente importante pentru aplicarea legislației.

În România, informațiile analizate de ANAF sunt utilizate pentru identificarea contribuabililor care prezintă un risc ridicat de neconformare și pentru selectarea cazurilor care necesită verificări suplimentare.

Dezbaterea europeană privind taxarea marilor averi nu înseamnă însă că România a introdus un nou impozit general aplicabil persoanelor cu patrimoniu de peste 25 de milioane de euro.

În acest context, analiza EY România subliniază că persoanele cu averi mari trebuie să acorde o atenție sporită declarării tuturor veniturilor impozabile, respectării obligațiilor fiscale și documentelor care pot demonstra proveniența legală a fondurilor utilizate.