România și alte state europene sunt vizate de sabotaje. Ce încearcă Rusia să obțină prin aceste operațiuni

Serviciul Român de Informații (SRI) a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea unui incendiu pe platforma industrială Carfil. Cazul face parte dintr-o serie de incidente similare semnalate în mai multe state europene. Jurnalistul Tudor Curtifan avertizează că asemenea acțiuni urmăresc exercitarea unor presiuni asupra guvernelor și populației, în contextul sprijinului acordat Ucrainei. Acesta consideră necesară consolidarea cooperării dintre serviciile de informații europene.

Serviciul Român de Informații a anunțat luni identificarea unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil. Investigațiile au scos la iveală participarea mai multor persoane provenite din foste republici sovietice, care locuiesc în prezent pe teritoriul Uniunii Europene.

În legătură cu activitățile acestora au fost inițiate proceduri judiciare, desfășurate atât în România, cât și în colaborare cu autoritățile competente din alte state europene. Cercetările urmăresc stabilirea responsabilităților persoanelor implicate în acțiunile de sabotaj.

Într-o intervenție telefonică la România TV, Tudor Curtifan a caracterizat evoluția acestor incidente drept „o situație îngrijorătoare, având în vedere că astfel de incidente au loc tot mai des, nu doar pe teritoriul României”.

Jurnalistul a atras atenția că asemenea operațiuni nu reprezintă un fenomen izolat, fiind semnalate și în alte țări europene, inclusiv în apropierea unor obiective importante de infrastructură.

„Există o vulnerabilitate la nivel european. Am văzut situația din România, dar au fost cazuri similare în Bulgaria, în statele baltice, în Polonia, incidentul de pe Aeroportul din Leipzig”, a punctat Tudor Curtifan.

Acțiunile de sabotaj atribuite Federației Ruse ar avea, potrivit analizei prezentate de Tudor Curtifan, două obiective principale: exercitarea unor presiuni asupra conducerilor politice europene și provocarea unui sentiment de nesiguranță în rândul populației.

Jurnalistul consideră că Moscova încearcă să determine statele europene să își reconsidere poziția față de Ucraina, prin amplificarea temerilor privind posibilitatea extinderii conflictului. În această interpretare, incidentele de securitate ar putea influența atât deciziile guvernamentale, cât și percepția publică asupra continuării ajutorului acordat Kievului.

„Suntem într-un moment în care Federația Rusă încearcă să pună presiune mult mai mare pe statele europene în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, iar din perspectiva mea urmărește două direcții. În primul rând, vrea să influențeze decizia politică, pentru că atunci când ai astfel de incidente, poți să fii paralizat și să te gândești că dacă vei continua susținerea, riști un conflict, iar în al doilea rând să inoculeze spaima în rândul populației și să o influențeze în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei”, a spus Tudor Curtifan,

Jurnalistul a avertizat și asupra riscului ca astfel de incidente să provoace o escaladare a tensiunilor internaționale, amintind că unele conflicte majore au izbucnit în urma unor evenimente neprevăzute.

„Marile războaie au început din accidente, dacă ne uităm în istorie, nu neapărat de la atacuri directe”, a avertizat Tudor Curtifan.

În acest context, analistul a subliniat importanța unor măsuri de descurajare a operațiunilor atribuite Moscovei, concomitent cu întărirea securității obiectivelor strategice.

„Va trebui găsită o formulă în care să descurajăm Federația Rusă și să protejăm aceste puncte de infrastructură critică, energetică și militară”, a adăugat el.

Prevenirea unor noi acțiuni de sabotaj necesită, în opinia lui Tudor Curtifan, o coordonare mai eficientă între serviciile de informații din statele europene, astfel încât persoanele recrutate pentru asemenea operațiuni să poată fi identificate înainte de executarea atacurilor.

Jurnalistul a explicat că activitatea preventivă a structurilor de informații rămâne, de regulă, necunoscută publicului atunci când operațiunile sunt împiedicate. În schimb, un singur incident care nu poate fi prevenit produce consecințe vizibile și poate evidenția vulnerabilitățile sistemelor de securitate.

Acesta a apreciat destructurarea rețelelor identificate, dar a avertizat că asemenea rezultate nu înseamnă eliminarea întregului mecanism prin care sunt organizate acțiunile de sabotaj.