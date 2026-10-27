Regulă pentru proprietarii de case și apartamente. ASF atrage atenția asupra asigurării obligatorii

Doar aproximativ un sfert dintre locuințele din România sunt acoperite de asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu. Acesta a atras atenția asupra nivelului redus de protecție financiară a populației și a subliniat necesitatea creșterii gradului de asigurare, în contextul riscurilor de catastrofe naturale din Europa de Sud-Est.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat marți, 27 octombrie, că România trebuie să își îmbunătățească nivelul de protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, având în vedere numărul redus al locuințelor asigurate.

Oficialul a explicat că România dispune deja de un sistem de asigurare obligatorie a locuințelor, gestionat prin Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), însă gradul de acoperire rămâne scăzut.

Potrivit acestuia, aproximativ 25% dintre locuințele din țară beneficiază de o astfel de asigurare, ceea ce înseamnă că majoritatea proprietăților nu sunt protejate prin sistemul obligatoriu împotriva dezastrelor naturale.

„România are o experiență relevantă în acest domeniu, prin sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor și prin activitatea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale. Cu toate acestea, doar aproximativ un sfert dintre locuințele din România sunt acoperite prin asigurarea obligatorie, ceea ce evidențiază necesitatea creșterii gradului de cuprindere în asigurare, a conștientizării riscurilor și a pregătirii financiare a populației”, a afirmat Alexandru Petrescu.

Declarațiile au fost făcute la București, în cadrul celei de-a doua reuniuni a SEE Regional Network on Disaster Risk Insurance and Risk Sharing, organizată în colaborare cu Consiliul Cooperării Regionale.

Evenimentul s-a desfășurat într-un moment în care România deține președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est.

Președintele ASF a evidențiat faptul că riscurile naturale pot afecta mai multe țări simultan, motiv pentru care cooperarea regională este necesară pentru îmbunătățirea protecției financiare.

„Catastrofele naturale nu respectă granițele dintre state, iar riscurile cu care ne confruntăm în Europa de Sud-Est arată cât de importantă este cooperarea regională pentru consolidarea protecției financiare în fața acestora”, a subliniat președintele ASF.

Alexandru Petrescu a prezentat și contextul în care a fost organizată reuniunea.

„Am participat astăzi, la București, la cea de-a doua reuniune a SEE Regional Network on Disaster Risk Insurance and Risk Sharing, organizată în colaborare cu Consiliul Cooperării Regionale. Reuniunea are loc într-un moment important, în care România deține președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, reafirmând angajamentul țării noastre pentru dialog, cooperare și consolidarea rezilienței la nivel regional”, a precizat Alexandru Petrescu.

Acesta a atras atenția că problema asigurării insuficiente împotriva catastrofelor naturale nu privește exclusiv România, ci și alte state din regiune.

„Am subliniat necesitatea intensificării cooperării între statele din regiune, în condițiile în care Europa de Sud-Est este expusă unei game largi de riscuri de catastrofe naturale, iar gradul de protecție prin asigurare rămâne limitat pe multe dintre piețele noastre”, a explicat acesta.

Unul dintre subiectele discutate la reuniune a vizat realizarea unui studiu de fezabilitate pentru identificarea riscurilor și a oportunităților de cooperare între statele din Europa de Sud-Est.

Potrivit președintelui ASF, analiza trebuie să țină cont de particularitățile fiecărei piețe naționale și să stabilească domeniile în care mecanismele comune ar putea aduce beneficii.

„Un subiect important al reuniunii îl reprezintă studiul de fezabilitate care va permite o mai bună înțelegere a riscurilor, a particularităților cadrului național din fiecare țară și a domeniilor în care cooperarea regională poate aduce o valoare adăugată reală. Eventualele soluții regionale trebuie evaluate pe baza datelor și adaptate realităților fiecărei piețe, astfel încât să completeze mecanismele naționale existente”, a arătat președintele ASF.

Alexandru Petrescu a subliniat și importanța colaborării cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), instituție care oferă expertiză în domeniul supravegherii pieței asigurărilor.

„Am evidențiat și importanța colaborării cu EIOPA, partener care contribuie cu expertiză în domeniul supravegherii și cu o perspectivă europeană asupra deficitului de protecție prin asigurare împotriva catastrofelor naturale. Instrumentele sale de analiză ne ajută să înțelegem mai bine diferențele dintre țări și nivelurile de acoperire a riscurilor”, a menționat acesta.

Președintele ASF a reafirmat angajamentul instituției pentru dezvoltarea unor mecanisme de cooperare care să contribuie la reducerea vulnerabilității financiare a populației în cazul dezastrelor naturale.

Acesta a precizat că instituția va continua schimbul de experiență și colaborarea cu autoritățile de supraveghere și organizațiile internaționale, împreună cu vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor-reasigurărilor.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară rămâne pe deplin angajată în acest proces. Împreună cu Vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, coordonatorul sectorului asigurări-reasigurări, și cu echipa instituției, vom continua să împărtășim experiența noastră și să colaborăm cu partenerii regionali, europeni și internaționali”, a transmis Petrescu.

În final, președintele ASF a subliniat că rezultatele colaborării dintre state trebuie să se concretizeze în măsuri care să îmbunătățească protecția financiară în fața riscurilor naturale.