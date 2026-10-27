Prețul grâului scade sub 230 de euro pe tonă. Nici porumbul nu scapă de ieftiniri pe piețele internaționale

Prețul grâului și al porumbului continuă să scadă pe piețele internaționale, pe fondul estimărilor privind recolte abundente și al cererii mai reduse pentru cerealele americane. Grâul a coborât sub pragul de 230 de euro pe tonă, iar porumbul tranzacționat în SUA a atins cel mai redus nivel din ultimele două luni. Evoluțiile geopolitice din regiunea Mării Negre influențează, de asemenea, tranzacțiile cu cereale. Pentru fermierii români, aceste schimbări reprezintă un reper important în stabilirea momentului de vânzare a producției.

Prețul grâului înregistrează noi scăderi pe piețele internaționale, în condițiile în care estimările privind producția mondială și evoluțiile geopolitice influențează deciziile comercianților și ale cumpărătorilor.

Potrivit informațiilor publicate de presa agricolă germană, cotațiile grâului au coborât sub nivelul de 230 de euro pe tonă. Pe piața americană, prețurile au atins cel mai redus nivel înregistrat după 8 iulie, pe fondul intensificării demersurilor diplomatice pentru încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Posibilitatea reluării negocierilor a alimentat așteptările privind îmbunătățirea condițiilor de comercializare a cerealelor din regiunea Mării Negre. Cu toate acestea, atacurile asupra infrastructurii și instalațiilor portuare continuă să afecteze activitățile de export ale celor două state.

În același timp, Rusia și-a extins opțiunile de transport pentru cerealele destinate piețelor externe. Utilizarea unor rute alternative, inclusiv prin porturile de la Marea Baltică, permite menținerea livrărilor în pofida dificultăților din regiunea Mării Negre.

Perspectivele unei producții mondiale ridicate reprezintă un alt factor care limitează creșterea prețului grâului, în condițiile în care recoltele estimate în mai multe țări exportatoare indică o disponibilitate mai mare de cereale.

Australia și Argentina ar putea înregistra producții importante, ceea ce ar contribui la creșterea cantităților disponibile pentru comerțul internațional. Aceste estimări reduc îngrijorările legate de eventuale dificultăți de aprovizionare și exercită presiune asupra cotațiilor.

În Argentina, însă, condițiile meteorologice au afectat evoluția unor culturi. Bursa de Cereale din Buenos Aires a redus cu trei puncte procentuale ponderea suprafețelor cultivate cu grâu evaluate în stare favorabilă, până la 61%. Precipitațiile abundente și temperaturile scăzute au întârziat dezvoltarea plantelor și au diminuat potențialul de producție pe anumite terenuri agricole.

În Ucraina, ministrul agriculturii estimează că suprafața însămânțată cu grâu de iarnă se va reduce cu 18%. Dimensiunea suprafețelor cultivate va avea un rol important în stabilirea perspectivelor pentru recolta următoare.

În paralel, cererea pentru grâul american s-a situat sub nivelul anticipat de participanții la piață, contribuind la menținerea presiunii asupra prețurilor.

Prețul porumbului urmează aceeași tendință descendentă, în condițiile în care avansul recoltării în Statele Unite și intrarea noilor cantități de cereale pe piață determină creșterea disponibilităților.

Vremea favorabilă din principalele regiuni agricole americane a permis accelerarea lucrărilor de recoltare. În Midwest, condițiile meteorologice au susținut activitatea fermierilor, contribuind la majorarea volumelor de porumb disponibile pentru comercializare.

În aceste condiții, contractele futures pentru porumb tranzacționate la bursa din Chicago au coborât la cel mai redus nivel din ultimele două luni.

Scăderea prețurilor este accentuată de rezultatele mai slabe ale exporturilor americane, care indică o reducere semnificativă a livrărilor săptămânale.

Conform datelor Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), exporturile de porumb au scăzut cu aproape 49%, ajungând la 672.475 de tone. Volumul reprezintă cel mai redus nivel săptămânal înregistrat din octombrie 2024, potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă.

Diminuarea livrărilor externe, în paralel cu creșterea cantităților disponibile, accentuează preocupările privind capacitatea cererii internaționale de a absorbi producția americană.

Ritmul accelerat al recoltării porumbului în Statele Unite contribuie la creșterea ofertei, într-o perioadă în care exporturile nu reușesc să compenseze integral volumele noi intrate pe piață.

La 18 octombrie, lucrările de recoltare erau finalizate pe 44% din suprafețele cultivate cu porumb, comparativ cu 33% în săptămâna precedentă. Avansul de 11 puncte procentuale a fost favorizat de vremea uscată din numeroase zone ale regiunii Midwest.

Estimările pentru sezonul agricol 2026/2027 indică posibilitatea obținerii unei producții record de porumb în SUA. O asemenea evoluție ar majora cantitățile disponibile pe piața internațională, într-un context caracterizat deja de încetinirea exporturilor.

Dacă prognozele privind producția se vor confirma, iar cererea externă nu va înregistra o revenire semnificativă, presiunea asupra prețurilor ar putea continua.

Evoluția cotațiilor în perioada următoare va depinde de ritmul lucrărilor agricole, de comenzile cumpărătorilor internaționali și de capacitatea exportatorilor americani de a comercializa volumele disponibile.

Piața oleaginoaselor este influențată, la rândul său, de estimările privind producțiile agricole ridicate, însă evoluțiile prețurilor diferă între principalele culturi tranzacționate internațional.

Cotațiile soiei au scăzut pe fondul perspectivelor unor recolte importante în Statele Unite și America de Sud. Disponibilitatea mai mare a acestei materii prime limitează posibilitățile de creștere a prețurilor.

În schimb, rapița tranzacționată pe piața Euronext și-a menținut cotațiile relativ stabile. Evoluția sa a fost influențată de slăbirea pieței soiei, fără să înregistreze însă o depreciere comparabilă.

Scăderea prețului grâului și al porumbului pe piețele internaționale reprezintă un indicator important pentru fermierii români, deoarece cotațiile externe influențează condițiile de comercializare a cerealelor, fără să stabilească automat prețurile practicate la nivel local.

În cazul grâului, perspectivele unor recolte mondiale abundente, alături de cererea mai redusă pentru cerealele provenite din anumite țări exportatoare, limitează potențialul de creștere a cotațiilor.

Pentru porumb, principalii factori de presiune sunt avansul recoltării americane, estimările privind producția record și reducerea livrărilor externe.

Pe piața românească, prețurile depind și de cantitățile de cereale disponibile în regiune, cheltuielile de transport, solicitările procesatorilor și exportatorilor, precum și de caracteristicile calitative ale producției.

În condițiile unei oferte internaționale ridicate, fermierii trebuie să ia în calcul atât evoluția cotațiilor bursiere, cât și cererea efectivă de export atunci când stabilesc momentul comercializării cerealelor.