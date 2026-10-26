Prețul petrolului scade cu peste 2%, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu. Atacurile asupra Arabiei Saudite mențin presiunea pe piață

Prețurile petrolului au înregistrat scăderi luni, 26 octombrie 2026, după creșterile puternice de la sfârșitul săptămânii trecute. Investitorii urmăresc riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită, dar și posibilitatea ca nivelul ridicat al cotațiilor să afecteze cererea mondială. Petrolul american a coborât cu peste 2%, în timp ce țițeiul Brent a ajuns la aproximativ 114 dolari pe baril.

Evoluția pieței petroliere este influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu, în special de atacurile lansate de rebelii houthi din Yemen asupra unor obiective din Arabia Saudită. Deși amenințările la adresa aprovizionării continuă să susțină prețurile, investitorii iau în calcul și efectele economice ale menținerii acestora la niveluri ridicate.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au înregistrat o scădere de 2,19%, ajungând la aproximativ 101 dolari pe baril.

În același timp, petrolul Brent, considerat reper pentru piața internațională, s-a ieftinit cu 1,89%, până la 114,51 dolari pe baril, potrivit datelor de piață citate de CNBC.

Scăderile au venit după o sesiune de tranzacționare caracterizată de creșteri puternice, vineri, când atacurile asupra Arabiei Saudite au readus în atenția investitorilor riscul unor întreruperi importante ale aprovizionării globale.

Potrivit Reuters, Brent a încheiat săptămâna precedentă cu un avans de aproximativ 6%, în timp ce petrolul american WTI a câștigat 2,3%.

Investitorii încearcă să evalueze în ce măsură tensiunile militare ar putea afecta producția și transportul petrolului, dar și cât timp economia mondială poate suporta cotații atât de ridicate.

Situația de securitate din regiune a rămas tensionată pe parcursul weekendului, după ce rebelii houthi din Yemen au anunțat că au vizat sâmbătă aeroportul principal din Riad și mai multe instalații petroliere saudite.

Autoritățile Arabiei Saudite au transmis duminică faptul că au interceptat noi rachete și drone, în contextul continuării atacurilor.

Tot duminică, operațiunile de pe principalul aeroport al regatului au fost reluate parțial, după pagubele provocate de atacurile anterioare.

Cu toate acestea, amenințările privind noi lovituri au menținut îngrijorările investitorilor.

O eventuală avariere gravă a instalațiilor de producție, a rafinăriilor sau a infrastructurii de export ar putea afecta cantitățile de petrol disponibile pe piața internațională.

Arabia Saudită este unul dintre cei mai importanți exportatori de petrol din lume, iar orice perturbare majoră a operațiunilor sale energetice poate avea efecte asupra cotațiilor internaționale.

Michael Alfaro, director de investiții la Gallo Partners, a explicat, într-un interviu acordat CNBC, că incertitudinea geopolitică influențează puternic cotațiile petrolului.

Potrivit estimării sale, aproximativ 20 de dolari din prețul actual al unui baril ar putea fi atribuiți riscurilor asociate conflictelor și posibilelor perturbări ale aprovizionării.

„Cred că tema în care ne aflăm acum este că incertitudinea este extraordinară, iar dacă te gândești la prima de risc inclusă în petrol chiar acum, este de aproximativ 20 de dolari pe baril”, a declarat Michael Alfaro.

Specialistul consideră că o lovitură importantă asupra conductei Est–Vest a Arabiei Saudite sau asupra unor instalații de rafinare ar putea determina o nouă creștere accentuată a cotațiilor.

Totuși, o asemenea evoluție ar putea avea și un efect contrar pe termen mai lung, deoarece petrolul foarte scump poate determina consumatorii și companiile să reducă utilizarea produselor petroliere.

Michael Alfaro a avertizat că o creștere suplimentară a prețurilor ar putea afecta cererea mondială, în special dacă Brent ar depăși pragurile de 120–140 de dolari pe baril.

„Ceea ce am vedea probabil dacă petrolul ar depăși 120, 130, 140 de dolari pe baril pentru Brent, adică vom vedea o scădere și mai mare a cererii”, a spus Alfaro.

Această situație ar putea apărea în condițiile în care costurile ridicate ale energiei se transmit către transporturi, industrie și alte sectoare economice.

Pe lângă riscul reducerii consumului, analistul atrage atenția asupra vulnerabilităților din sectorul rafinării, unde eventualele distrugeri ar putea avea consecințe pe termen mai lung.

„Adevărata provocare este capacitatea de rafinare”, a declarat specialistul.

În evaluarea sa, problemele provocate de afectarea instalațiilor de procesare a petrolului s-ar putea prelungi până în 2027 și chiar ulterior.

Spre deosebire de fluctuațiile de preț pe termen scurt, refacerea unor capacități importante de rafinare poate necesita investiții considerabile și perioade îndelungate.

Pe fondul riscurilor din regiune, Arabia Saudită intenționează să înceapă stocarea de țiței în Singapore în a doua jumătate a anului 2027.

Potrivit informațiilor Reuters, inițiativa urmărește consolidarea siguranței aprovizionării piețelor asiatice și reducerea vulnerabilității lanțurilor de distribuție la eventuale întreruperi.

Proiectul vizează utilizarea complexului subteran Jurong Rock Caverns, unde pot fi depozitate cantități importante de produse petroliere.

Măsura ar permite amplasarea unor rezerve mai aproape de consumatorii din Asia, într-o perioadă în care transporturile energetice sunt afectate de riscurile geopolitice.

În Statele Unite, Departamentul Energiei a autorizat vineri eliberarea a până la 400.000 de barili de petrol din Rezerva Strategică de Petrol.

Decizia a fost luată pentru a răspunde unei întreruperi a aprovizionării unei rafinării din Louisiana.

În paralel, posibilitatea creșterii producției americane rămâne incertă, în condițiile în care companiile petroliere sunt prudente în privința angajării unor investiții majore.

Michael Alfaro a explicat că, deși producătorii americani suplimentează într-o anumită măsură numărul instalațiilor de foraj, aceștia evită extinderile substanțiale în contextul volatilității prețurilor.

„Nu vedem cheltuieli majore de capital pentru a pune în funcțiune noi platforme sau pentru a pune în funcțiune noi producții”, a declarat acesta.

Evoluția petrolului în perioada următoare va depinde atât de amploarea eventualelor perturbări ale aprovizionării din Orientul Mijlociu, cât și de reacția cererii mondiale la prețurile ridicate.

Deși cotațiile au scăzut luni, riscurile privind infrastructura energetică și capacitatea de rafinare continuă să reprezinte factori importanți pentru piața internațională.