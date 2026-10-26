Locuitorii Sectorului 6 pot scăpa gratuit de canapele, dulapuri și saltele vechi. Locațiile unde are loc colectarea între 26 și 30 octombrie

Primăria Sectorului 6 organizează, în perioada 26–30 octombrie 2026, o nouă etapă a campaniei de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase. Locuitorii pot duce mobilier vechi, saltele, uși și alte obiecte mari la patru puncte amenajate în sector. Autoritățile precizează ce deșeuri sunt acceptate și ce obiecte nu pot fi depozitate în containere.

Primăria Sectorului 6 continuă campania de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase în perioada 26–30 octombrie 2026.

Locuitorii vor putea preda mobilier vechi, saltele, uși și alte obiecte de mari dimensiuni în patru puncte special amenajate, amplasate în microzonele 13, 14, 15 și 16.

Autoritățile avertizează că abandonarea acestor deșeuri pe trotuare sau lângă ghene nu este permisă.

În cadrul campaniei, locuitorii Sectorului 6 vor avea la dispoziție patru puncte de colectare pentru obiectele voluminoase de care nu mai au nevoie. Potrivit reprezentanților primăriei, în fiecare dintre cele patru locații va fi amplasat câte un container cu o capacitate de 36 de metri cubi.

Containerele vor fi verificate constant și golite ori de câte ori se umplu, astfel încât să poată fi utilizate pe toată durata campaniei.

Punctele de colectare vor fi amplasate în următoarele locații:

Microzona 13: Strada Piatra Roșie, lângă Canton Salubrizare;

Microzona 14: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 61, în parcarea interioară;

Microzona 15: intersecția Străzii Valea Lungă cu Strada Liniei, pe zona de pământ;

Microzona 16: zona neamenajată de pe domeniul public, lângă CET Vest.

Serviciul este gratuit, iar cetățenii pot aduce obiectele direct la punctele amenajate, fără să fie nevoiți să le abandoneze în apropierea locuințelor sau a ghenelor de gunoi.

În containere pot fi depozitate canapele, fotolii, paturi, saltele, dulapuri, mese, scaune, uși, ferestre, corpuri de mobilier și alte obiecte casnice de mari dimensiuni.

Există însă și categorii de deșeuri care nu sunt acceptate în cadrul acestei campanii. Printre acestea se numără deșeurile rezultate din construcții sau demolări, obiectele sanitare, echipamentele electrice și electronice, precum și ambalajele.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 le reamintesc locuitorilor că obiectele voluminoase nu trebuie lăsate pe trotuare, lângă ghene, în parcări sau între blocuri.

Autoritățile subliniază că deșeurile trebuie transportate la punctele special amenajate, pentru a contribui la menținerea curățeniei în cartierele sectorului.

Campania se desfășoară în perioada 26–30 octombrie 2026, iar predarea obiectelor acceptate este gratuită.