Românii din acest oraș pot scăpa gratuit de mobilierul vechi și de aparatele electrice. Colectarea direct de la poartă începe pe 26 octombrie
SURSA FOTO: Dreamstime/Deșeuri voluminoase
Operatorul de salubritate Soma SRL organizează, în perioada 26–30 octombrie 2026, o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice și electronice în municipiul Sibiu. Acțiunea este destinată exclusiv locuitorilor din zonele de case. Deșeurile vor fi preluate direct din fața proprietăților, în zilele stabilite pentru colectarea gunoiului rezidual. Ridicarea acestora va începe zilnic la ora 07:00.
Soma colectează deșeurile voluminoase și aparatele electrice de la casele din Sibiu, între 26 și 30 octombrie
Campania de colectare a deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice și electronice, organizată de Soma SRL în municipiul Sibiu, se va desfășura în ultima săptămână a lunii octombrie și va viza exclusiv gospodăriile individuale. Acțiunea urmează unei campanii similare desfășurate în prima parte a lunii, când operatorul de salubritate a ridicat aceste categorii de deșeuri din zonele de blocuri, scrie Turnul Sfatului.
Pentru locuitorii de la case, colectarea este programată în intervalul 26–30 octombrie 2026. Mașinile operatorului vor începe ridicarea deșeurilor la ora 07:00, iar proprietarii trebuie să le depoziteze în fața porților.
Programul este corelat cu zilele în care Soma colectează deșeurile reziduale, respectiv cele depozitate în pubelele negre. Astfel, fiecare gospodărie trebuie să scoată obiectele de mari dimensiuni și echipamentele electrice uzate în ziua în care este programată ridicarea gunoiului rezidual pe strada respectivă.
Ce mobilier și obiecte de mari dimensiuni pot fi predate în cadrul campaniei
Deșeurile voluminoase includ obiectele solide care, din cauza dimensiunilor, nu pot fi introduse în containerele obișnuite pentru gunoi și nici transportate cu autospecialele utilizate pentru colectarea deșeurilor biodegradabile, reziduale sau reciclabile.
În această categorie intră mobilierul vechi din locuințe și grădini, jucăriile de mari dimensiuni, elementele de tâmplărie, echipamentele pentru activități recreative sau sportive și anumite produse textile.
Potrivit informațiilor transmise pentru campania de toamnă, Soma va colecta următoarele categorii de obiecte:
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Mobilier de grădină: scaune, mese, figurine decorative, cuști pentru animale și alte obiecte similare.
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Mobilier din locuințe: dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri și lustre.
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Jucării și articole de mari dimensiuni: tobogane, piscine pentru uz recreativ, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie.
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Elemente de tâmplărie: tocuri, uși, ferestre și alte componente realizate din materiale utilizate în lucrările de tâmplărie.
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Echipamente pentru recreere, joacă și întreținere corporală: leagăne, cărucioare pentru copii, balansoare și mese de masaj.
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Produse textile voluminoase: covoare, preșuri și carpete.
Aceste obiecte trebuie pregătite pentru ridicare și amplasate în fața proprietăților în ziua corespunzătoare programului de colectare a deșeurilor reziduale.
Ce aparate electrice și electronice sunt acceptate la colectare
Campania organizată de Soma include și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), categorie care cuprinde aparatele alimentate de la rețeaua electrică, dispozitivele care funcționează cu baterii și echipamentele prevăzute cu circuite electronice.
Potrivit platformei Harta Reciclării, un echipament intră în categoria DEEE atunci când nu mai poate fi reparat, nu mai îndeplinește funcțiile pentru care a fost fabricat sau nu mai este utilizat de proprietar.
În cadrul campaniei din Sibiu vor putea fi predate inclusiv electrocasnice de mari dimensiuni, aparate electronice și dispozitive informatice care nu mai sunt folosite.
Printre echipamentele vizate se numără:
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Frigiderele;
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Mașinile de spălat;
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Aparatele radio și televizoarele;
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Telefoanele mobile;
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Cuptoarele cu microunde;
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Computerele.
Aceste deșeuri vor fi colectate în aceeași perioadă cu mobilierul și celelalte obiecte voluminoase, conform programului stabilit pentru fiecare stradă din zonele de case ale municipiului.
Unde pot verifica sibienii programul de colectare și cum pot contacta operatorul Soma
Locuitorii municipiului Sibiu care doresc informații suplimentare despre campania programată între 26 și 30 octombrie 2026 pot consulta pagina oficială a operatorului de salubritate Soma SRL.
Programul de ridicare a deșeurilor este corelat cu traseele obișnuite de colectare a gunoiului rezidual, astfel că proprietarii trebuie să respecte ziua alocată străzii pe care locuiesc.
Pentru detalii privind desfășurarea campaniei, categoriile de deșeuri acceptate și programul de colectare, sibienii pot accesa site-ul www.somasibiu.ro sau pot contacta dispeceratul companiei la numărul de telefon 0269 988.
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