Uniunea Europeană se confruntă cu o problemă tot mai mare a deșeurilor electronice. În 2024, au fost colectate doar 12,3 kilograme pe locuitor

În Uniunea Europeană au fost colectate, în 2024, 12,3 kilograme de deșeuri de echipamente electrice și electronice pentru fiecare locuitor, în timp ce cantitatea de echipamente noi introduse pe piață a ajuns la 32,4 kilograme de persoană. Diferența evidențiază creșterea stocului de produse electronice și electrice, o parte dintre acestea fiind încă utilizate, păstrate în locuințe, în așteptarea eliminării sau ajungând în fluxuri de tratare a deșeurilor care nu sunt monitorizate oficial.

În 2024, cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate în Uniunea Europeană a fost de 12,3 kilograme pe persoană. Prin comparație, în același an au fost introduse pe piața europeană 32,4 kilograme de echipamente electrice și electronice noi pentru fiecare locuitor, conform Eurostat.

Aceste categorii de produse includ, printre altele, electrocasnice, telefoane inteligente și calculatoare. Diferența dintre cantitatea de echipamente noi introduse pe piață și cea a deșeurilor colectate indică o creștere a stocului de produse electrice și electronice.

Această diferență poate fi explicată prin faptul că unele echipamente sunt încă utilizate, în timp ce altele așteaptă să fie eliminate sau sunt păstrate în locuințe. De asemenea, o parte dintre produse pot ajunge în fluxuri informale de tratare a deșeurilor, care nu sunt monitorizate.

Între 2015 și 2024, cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse pe piața Uniunii Europene a crescut cu 79%.

Dacă în 2015 reveneau 18,1 kilograme de echipamente noi pentru fiecare locuitor, în 2024 cantitatea a ajuns la 32,4 kilograme de persoană.

Principalul factor care a contribuit la această creștere a fost categoria echipamentelor de mari dimensiuni. Aceasta include produse precum mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase și panourile fotovoltaice.

Totuși, evoluția cantității de echipamente introduse pe piață a încetinit în ultimii ani ai perioadei analizate. Între 2022 și 2024, cantitatea de echipamente electrice și electronice raportată la numărul de locuitori a rămas aproape stabilă.

În timp ce volumul echipamentelor noi introduse pe piață a înregistrat o creștere semnificativă, colectarea deșeurilor electrice și electronice a avansat într-un ritm mai lent.

În 2015, cantitatea colectată era de 7,3 kilograme pe persoană. Până în 2024, aceasta a crescut la 12,3 kilograme pe locuitor.

Comparativ cu 2023, cantitatea de deșeuri electronice colectate a crescut cu 0,7 kilograme pentru fiecare persoană.

Datele evidențiază diferența dintre evoluția cantității de echipamente noi introduse pe piață și cea a deșeurilor colectate. În 2024, volumul echipamentelor electrice și electronice noi raportat la populație a fost considerabil mai mare decât cel al deșeurilor colectate.

În 2024, diferențele dintre statele membre ale Uniunii Europene au fost semnificative în ceea ce privește cantitatea de deșeuri electrice și electronice colectate pe locuitor.

Bulgaria s-a situat pe primul loc, cu 18,9 kilograme de deșeuri electronice colectate pentru fiecare persoană. Pe următoarele poziții s-au aflat Cehia, cu 17,8 kilograme pe locuitor, și Franța, cu 17,7 kilograme.

La polul opus, cele mai mici cantități au fost înregistrate în Cipru, cu 4,7 kilograme pe persoană, Portugalia, cu 6 kilograme, și Malta, cu 6,4 kilograme.

Astfel, diferența dintre țara cu cea mai mare cantitate colectată pe locuitor și cea cu cea mai mică valoare a fost de 14,2 kilograme în 2024.

Clasamentul statelor membre arată diferențe importante și în ceea ce privește cantitatea de echipamente electrice și electronice noi introduse pe piață.

Austria a înregistrat cea mai mare valoare în 2024, cu 38,2 kilograme de echipamente pentru fiecare locuitor. Germania s-a situat pe locul al doilea, cu 38 de kilograme pe persoană, urmată de Danemarca, cu 37 de kilograme.

În schimb, Cipru a avut cea mai mică valoare dintre țările menționate, cu 15,4 kilograme de echipamente electrice și electronice introduse pe piață pentru fiecare locuitor.

Valori reduse au fost înregistrate și în Slovacia, cu 17,5 kilograme pe persoană, și în Grecia, cu 18 kilograme.

În toate țările pentru care au fost disponibile date, cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse pe piață în 2024 a fost mai mare decât greutatea deșeurilor electronice colectate.

Slovacia a înregistrat cea mai mică diferență între cele două valori, de 6,4 kilograme pe persoană.

În alte state, decalajul a fost mult mai pronunțat. În Spania, cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse pe piață a fost de 36 de kilograme pe locuitor, în timp ce deșeurile colectate au reprezentat 9,3 kilograme pe persoană.

În Germania, au fost introduse pe piață 38 de kilograme de echipamente electrice și electronice pentru fiecare locuitor, comparativ cu 11 kilograme de deșeuri colectate.

În ambele țări, cantitatea de produse electrice și electronice noi a fost de peste trei ori mai mare decât greutatea deșeurilor colectate.

Datele pentru 2024 arată că, la nivelul Uniunii Europene, cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse pe piață continuă să o depășească pe cea a deșeurilor colectate. În paralel, evoluția din perioada 2015-2024 indică o creștere mai lentă a colectării în comparație cu majorarea volumului de echipamente noi.