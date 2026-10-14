Primăria Constanța impune o condiție suplimentară la vânzarea apartamentelor. Proprietarii trebuie să predea cartela pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Primăria Municipiului Constanța le solicită proprietarilor să predea cartela de acces la insulele ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor înainte de eliberarea adeverinței necesare la vânzarea unui apartament.

Măsura a fost comunicată administratorilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari printr-un mesaj transmis pe WhatsApp și ridică semne de întrebare în privința respectării prevederilor Legii nr. 196/2018.

În Constanța, vânzarea unui apartament poate implica o condiție suplimentară pe care proprietarii nu s-ar aștepta să o întâlnească în acest proces. Deși adeverința eliberată de asociația de proprietari și cartela de acces la insulele ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere au scopuri diferite, administrația locală solicită predarea cartelei înainte de eliberarea documentului necesar la înstrăinarea imobilului.

Cu câteva zile în urmă, Primăria Constanța le-a transmis administratorilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari că, în cazul asociațiilor care au primit și distribuit cartele de utilizare a insulelor ecologice către proprietari, adeverința necesară la înstrăinarea imobilului trebuie eliberată numai după predarea cartelei aferente apartamentului. Mesajul solicita respectarea acestei condiții și mulțumea reprezentanților asociațiilor pentru înțelegere și colaborare.

Practic, primăria introduce o cerință suplimentară pentru obținerea adeverinței necesare la vânzarea apartamentului: predarea cartelei folosite pentru accesul la insulele ecologice destinate colectării selective a deșeurilor. În aceste condiții, asociația de proprietari ar urma să elibereze documentul numai după îndeplinirea cerinței comunicate de administrația locală.

„În cazul asociațiilor de proprietari care au primit și distribuit cartele de utilizare a insulelor ecologice către proprietari, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, eliberarea adeverinței necesare la înstrăinarea imobilului, se va face numai după predarea cartelei aferente apartamentului. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!”, a transmis Primăria Constanța în mesajul respectiv, conform Asociații360.

Organizarea și implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor reprezintă o chestiune distinctă de stabilirea condițiilor pentru eliberarea unui document necesar la vânzarea unui apartament.

Eliberarea adeverinței de către asociația de proprietari este reglementată prin Legea nr. 196/2018. Potrivit articolului 33, alineatul (1), proprietarii din condominii care își înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât cea de locuință trebuie să dovedească, la întocmirea actelor de înstrăinare, că și-au achitat la zi cotele de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și obligațiile aferente utilităților publice.

Totodată, alineatul (8) al aceluiași articol stabilește că președintele și/sau administratorul asociației de proprietari au obligația de a elibera, la solicitarea oricărui proprietar, adeverința care atestă achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației sau existența unor datorii către asociație ori către furnizorii de utilități publice, după caz. Documentul trebuie eliberat în termen de trei zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Prin urmare, legea stabilește atât scopul adeverinței, respectiv confirmarea situației financiare a proprietarului în raport cu asociația de proprietari și furnizorii de utilități publice, cât și termenul în care aceasta trebuie eliberată.

În acest context, condiționarea documentului de predarea cartelei pentru insulele ecologice ridică problema respectării obligațiilor prevăzute de lege și a limitelor în care administrația publică locală poate impune cerințe suplimentare proprietarilor și asociațiilor de proprietari.

Astfel, apare o contradicție între obligația legală a președinților și administratorilor asociațiilor de proprietari de a elibera adeverința în condițiile stabilite de Legea nr. 196/2018 și condiția suplimentară comunicată de Primăria Constanța.

În situația prezentată nu a fost identificat un regulament sau un act administrativ prin care să fie instituită această condiționare. Primăria Constanța a mai emis în trecut hotărâri ale consiliului local contrare prevederilor Legii nr. 196/2018. Totuși, chiar dacă ar exista un act administrativ care să prevadă în mod expres condiția predării cartelei, simpla existență a acestuia nu ar rezolva automat problema legalității măsurii.

Un asemenea act nu poate înlătura aplicarea legii și nici nu poate justifica introducerea unei condiții contrare prevederilor legale în vigoare.

Faptul că administrația locală gestionează organizarea și punerea în funcțiune a insulelor ecologice nu îi conferă dreptul de a stabili, după propria apreciere, condițiile în care președinții și administratorii asociațiilor de proprietari își îndeplinesc obligațiile prevăzute de Legea nr. 196/2018.

În definitiv, organizarea unui serviciu public trebuie să respecte cadrul legal, fără introducerea unor obstacole suplimentare față de cele stabilite de legislație. Dacă legiuitorul a stabilit condițiile în care trebuie eliberat un document, o autoritate locală nu poate adăuga o cerință care nu este prevăzută de lege.

În cazul adeverinței necesare la vânzarea unui apartament, legea stabilește obligațiile asociației de proprietari, informațiile pe care trebuie să le ateste documentul și termenul de eliberare. Condiționarea acestuia de predarea cartelei pentru colectarea selectivă a deșeurilor ridică, astfel, întrebări privind compatibilitatea cerinței administrative cu prevederile legale în vigoare.