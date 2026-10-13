Proprietarii de apartamente ar putea plăti cu 60% mai puțin la energie. Ce se pregătește pentru românii care stau la bloc

Proprietarii de apartamente ar putea avea posibilitatea să instaleze pe balcoane kituri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice destinate consumului propriu. O inițiativă legislativă aflată în dezbatere prevede utilizarea unor sisteme cu maximum patru panouri, care ar putea reduce factura la electricitate cu până la 60%, în anumite condiții. Separat, o altă propunere urmărește să permită asociațiilor de proprietari să obțină venituri din energia produsă de panourile instalate pe terasele blocurilor.

Două inițiative legislative privind utilizarea energiei solare în blocurile de locuințe au fost prezentate în cadrul Conferinței Naționale București 2026, de către Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie.

Potrivit informațiilor prezentate de avocatul Gelu Pușcaș, pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, una dintre propuneri vizează posibilitatea instalării unor kituri fotovoltaice pe balcoanele apartamentelor.

Sistemele ar putea cuprinde maximum patru panouri solare, energia electrică produsă urmând să fie utilizată pentru consumul propriu al locuinței.

Inițiativa urmărește să ofere și proprietarilor de apartamente posibilitatea de a produce o parte din energia pe care o consumă, fără să depindă exclusiv de furnizorul de electricitate.

Dan Pîrșan a explicat că un kit fotovoltaic de balcon ar putea include și o baterie pentru stocarea energiei, astfel încât electricitatea produsă în timpul zilei să poată fi utilizată ulterior.

„KITUL FOTOVOLTAIC DE BALCON – posibilitatea ca fiecare proprietar de apartament să-și producă propria energie electrică, direct de la soare, inclusiv cu opțiunea de a o stoca într-o baterie pentru a o folosi când are nevoie. Obiectivul nostru? Facturi la energie mai mici, cu economii care, în anumite condiții, pot ajunge până la 60%. Nu este o reducere garantată, ci o posibilitate care depinde de poziția balconului, insolarizarea sistemului fotovoltaic autoconsum și de bateria instalata”, a precizat Dan Pîrșan, potrivit postării.

Prin urmare, reducerea de 60% reprezintă un potențial estimat de inițiatori, nu o economie garantată tuturor proprietarilor.

Rezultatul ar depinde de amplasarea balconului, expunerea la soare, caracteristicile sistemului și modul în care este consumată sau stocată energia produsă.

A doua inițiativă legislativă se adresează asociațiilor de proprietari și urmărește facilitarea instalării de panouri fotovoltaice pe terasele blocurilor.

Potrivit explicațiilor prezentate de Gelu Pușcaș, asociațiile ar putea avea acces la diferite surse de finanțare pentru realizarea acestor investiții.

Energia electrică produsă ar urma să fie injectată în rețea, iar veniturile obținute să fie utilizate pentru activitatea asociației.

Spre deosebire de kiturile instalate individual pe balcoane, această propunere nu urmărește alimentarea directă cu energie electrică a apartamentelor.

Beneficiile pentru proprietari ar putea apărea indirect, prin utilizarea veniturilor obținute pentru lucrări și cheltuieli aferente părților comune ale imobilului.

Propunerea legislativă urmărește și extinderea posibilităților de utilizare a veniturilor obținute de asociațiile de proprietari din producerea energiei electrice.

Conform informațiilor prezentate, sumele nu ar urma să fie destinate exclusiv reparațiilor, ci ar putea fi folosite și pentru alte activități ale asociației, cu scopul de a îmbunătăți condițiile din imobil.

Acest mecanism ar putea oferi asociațiilor o sursă suplimentară de finanțare pentru administrarea și întreținerea proprietății comune.

Condițiile concrete de utilizare a banilor vor depinde însă de forma finală a legislației, dacă propunerile vor fi adoptate.

Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția că instalarea panourilor fotovoltaice pe balcoane trebuie analizată și din perspectiva aspectului exterior al clădirilor.

Acesta consideră că inițiativa poate avea un impact important asupra proprietarilor, dar că este necesară stabilirea unor reguli clare pentru a evita montarea neuniformă a echipamentelor pe fațade.

Potrivit acestuia, propunerile se află în ultima etapă a dezbaterilor și formulării observațiilor.

Liga Națională a Asociațiilor de Proprietari Habitat, reprezentată de Mihai Mereuță, a fost consultată în legătură cu aceste inițiative, fiind solicitate propuneri concrete de completare până la sfârșitul săptămânii.

În acest moment, informațiile prezentate se referă la propuneri legislative, nu la un drept nou intrat deja în vigoare. Instalarea efectivă a unor astfel de sisteme trebuie să respecte reglementările aplicabile clădirilor, instalațiilor electrice și părților comune ale condominiilor.