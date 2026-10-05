FACIAS acuză ANRE că întârzie aplicarea noilor drepturi ale prosumatorilor: Dacă nu își îndeplinește obligația, fundația va solicita instanței să oblige autoritatea să emită reglementările necesare

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a formulat o plângere prealabilă împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), solicitând adoptarea urgentă a reglementărilor necesare pentru aplicarea noilor drepturi ale prosumatorilor privind compensarea energiei livrate în rețea.

Potrivit datelor ANRE, la 31 iulie 2026, România avea 373.249 de prosumatori, dintre care 337.607 erau persoane fizice. Instalațiile tuturor prosumatorilor aveau o capacitate totală instalată de 4.148,86 MW.

Contribuția prosumatorilor la alimentarea rețelei a crescut de la un an la altul. Aceștia au injectat în rețelele electrice aproximativ 1,24 TWh în 2024 și 1,77 TWh în 2025.

Fundația susține că apără interesele românilor care au investit în panouri fotovoltaice și livrează energie în rețea, dar care nu își pot folosi valoarea surplusului pentru plata altor facturi din cauza întârzierii reglementărilor necesare din partea ANRE.

Prin Legea nr. 160/2026 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, Parlamentul a modificat mecanismul de compensare existent în România. Legea a fost adoptată la 15 octombrie 2025 și a intrat în vigoare la 26 iulie 2026.

Pentru instalațiile de cel mult 200 kW pe loc de consum, articolul 3 punctul 23¹ din Legea nr. 123/2012 prevede facturarea lunară a energiei consumate, a energiei livrate în rețea și a excedentului.

Persoanele fizice care dețin instalații mai mici, de cel mult 27 kW pe loc de consum, beneficiază și de un drept suplimentar prevăzut la articolul 73¹ alineatul (3¹). Acestea pot opta pentru folosirea sumelor rezultate din compensare la plata electricității pentru alte locuri proprii de consum sau pentru achitarea facturilor de gaze naturale, în cazul în care contractele sunt încheiate cu același furnizor.

În acest mod, valoarea energiei produse în surplus poate fi utilizată pentru acoperirea unor cheltuieli pe care gospodăriile trebuie să le suporte din alte venituri.

Pentru aplicarea acestor prevederi, articolul II al Legii nr. 160/2026 îl obligă pe președintele ANRE să modifice și să completeze metodologia care stabilește regulile de comercializare a energiei electrice produse de prosumatori. Termenul stabilit de lege este de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare. Acest termen a expirat la 25 septembrie 2026.

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a formulat o plângere prealabilă împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și solicită adoptarea urgentă a reglementărilor necesare aplicării noilor drepturi ale prosumatorilor. Conform datelor ANRE, la 31 iulie 2026, România avea 373.249 de prosumatori, dintre care 337.607 persoane fizice. Instalațiile tuturor prosumatorilor aveau o capacitate totală instalată de 4.148,86 MW. Totodată, contribuția prosumatorilor la alimentarea rețelei a crescut de la un an la altul. Aceștia au injectat în rețelele electrice aproximativ 1,24 TWh în 2024 și 1,77 TWh în 2025. FACIAS apără astfel interesele românilor care au investit în panouri fotovoltaice și livrează energie în rețea, dar a căror posibilitate de a folosi valoarea surplusului pentru alte facturi este blocată de întârzierea reglementărilor ANRE. Prin Legea nr. 160/2026 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, Parlamentul a modificat mecanismul de compensare existent în România. Noua lege, adoptată la 15 octombrie 2025, a intrat în vigoare la 26 iulie 2026”, a transmis FACIAS într-un comunicat.

FACIAS susține că ANRE a prelungit consultarea publică pentru adoptarea noilor norme până la 1 octombrie și a stabilit un calendar propriu care, în opinia fundației, încalcă termenul legal impus de Parlament.

Potrivit FACIAS, problema este amplificată de faptul că proiectul ANRE prevede ca posibilitatea folosirii sumelor între mai multe locuri de consum să înceapă abia la 1 ianuarie 2027. Autoritatea invocă necesitatea adaptării sistemelor informatice și a procedurilor furnizorilor.

Amânarea intervine în pragul sezonului rece, perioadă în care cheltuielile pentru încălzire contribuie la creșterea facturilor gospodăriilor.

Datele INS indicate de FACIAS arată că, în iunie 2026, electricitatea era cu 59,97% mai scumpă decât în iunie 2025. Totodată, în septembrie 2026, reprezentanții Ministerului Energiei estimau că tarifele la electricitate ar putea crește cu până la 10% în această toamnă.

În acest context, FACIAS susține că drepturile care le-ar permite prosumatorilor români să folosească valoarea surplusului de energie pentru plata altor facturi rămân blocate în fața unor noi creșteri ale costurilor cu energia.

„Concret, pentru instalațiile de cel mult 200 kW pe loc de consum, articolul 3 punctul 23¹ din Legea nr. 123/2012 prevede facturarea lunară a energiei consumate, a energiei livrate în rețea și a excedentului. Persoanele fizice cu instalații mai mici, de cel mult 27 kW pe loc de consum, au și un drept suplimentar, prevăzut la articolul 73¹ alineatul (3¹). Acestea pot opta pentru folosirea sumelor rezultate din compensare la achitarea electricității pentru alte locuri proprii de consum sau a facturilor de gaze naturale, dacă au contractele cu același furnizor. Astfel, valoarea energiei produse în surplus poate acoperi cheltuieli pe care gospodăriile trebuie să le suporte din alte venituri. Pentru aplicarea acestor prevederi, articolul II al Legii nr. 160/2026 îl obligă pe președintele ANRE să modifice și să completeze metodologia care stabilește regulile de comercializare a energiei electrice produse de prosumatori în termen de 60 de zile de la intrarea legii în vigoare. Acest termen a expirat pe 25 septembrie 2026. FACIAS observă că, ANRE a prelungit consultarea publică pentru adoptarea noilor norme până la 1 octombrie, stabilind un calendar propriu care încalcă flagrant termenul legal impus de Parlament. Mai grav, proiectul ANRE propune ca folosirea sumelor între mai multe locuri de consum să înceapă abia la 1 ianuarie 2027. Autoritatea invocă necesitatea adaptării sistemelor informatice și a procedurilor furnizorilor. Această amânare îi prinde pe oameni în prag de iarnă, când cheltuielile cu încălzirea măresc facturile gospodăriilor. Potrivit datelor INS, în iunie 2026 electricitatea era cu 59,97% mai scumpă decât în iunie 2025. Totodată, în septembrie 2026, reprezentanții Ministerului Energiei estimau că tarifele la electricitate ar putea crește cu până la 10% în această toamnă. În fața unor noi scumpiri, ANRE le ține blocate prosumatorilor români drepturile care le-ar permite să folosească valoarea surplusului de energie pentru plata altor facturi”, subliniază FACIAS.

FACIAS solicită ANRE să adopte urgent reglementările privind facturarea, decontarea și folosirea valorii surplusului de energie electrică produs de prosumatori și livrat în rețea pentru achitarea facturilor eligibile.

De asemenea, fundația cere autorității să asigure respectarea drepturilor prosumatorilor pentru energia livrată după intrarea în vigoare a legii, fără întârzierea adoptării normelor. În cazul în care ANRE nu își îndeplinește obligația, FACIAS anunță că va solicita instanței să oblige autoritatea să emită reglementările necesare.