Bani pentru încălzirea locuinței. Românii care trebuie să depună cererea până pe 15 octombrie

Românii cu venituri reduse pot beneficia de sprijin financiar pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, în condițiile prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind protecția consumatorului vulnerabil de energie. Ajutorul se acordă pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie și poate acoperi mai multe modalități de încălzire.

Pentru obținerea sprijinului nu este suficientă însă simpla încadrare în limitele de venit. Persoanele eligibile trebuie să solicite ajutorul și să declare componența familiei, veniturile și sistemul utilizat pentru încălzirea locuinței.

Potrivit Legii nr. 226/2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat consumatorilor vulnerabili care se încadrează în limitele de venit prevăzute de actul normativ.

În cazul familiilor, venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru. Pentru o persoană singură, limita este de 2.053 de lei pe lună.

Valoarea efectivă a sprijinului nu este aceeași pentru toți beneficiarii, fiind stabilită în funcție de veniturile acestora și de sistemul de încălzire utilizat.

Pentru acordarea ajutorului, solicitantul trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. În documente trebuie indicate, printre altele, componența familiei, veniturile obținute și modalitatea prin care este încălzită locuința.

Documentele se depun la primăria localității în raza căreia se află locuința. Acestea pot fi transmise individual sau, după caz, prin intermediul asociațiilor de proprietari ori de locatari.

Ajutorul se acordă pentru o singură locuință și pentru un singur sistem principal utilizat pentru încălzirea acesteia.

Sprijinul nu este limitat la gospodăriile încălzite cu gaze naturale. Legea prevede mai multe categorii de ajutor, în funcție de sursa folosită pentru încălzirea locuinței.

Astfel, ajutorul poate fi acordat pentru încălzirea cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, precum și combustibili solizi și/sau petrolieri.

Prin urmare, în această ultimă categorie pot intra și gospodăriile care folosesc lemne sau alți combustibili solizi pentru încălzire, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Sprijinul poate fi obținut și de persoanele care ajung să îndeplinească cerințele în timpul sezonului rece.

Momentul de la care se acordă banii depinde însă de data la care sunt depuse documentele. Pentru cererile depuse până în data de 20 a unei luni, dreptul poate fi stabilit începând cu luna respectivă.

Dacă solicitarea este depusă după data de 20, ajutorul se acordă începând cu luna următoare.

Dreptul la ajutor este stabilit prin dispoziție a primarului, în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este unul dintre mecanismele de protecție destinate consumatorilor vulnerabili de energie și este acordat pentru perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie – 31 martie.

Astfel, persoanele care consideră că se încadrează în limitele de venit trebuie să verifice condițiile și documentele solicitate de primăria de care aparțin, astfel încât dreptul la sprijin să poată fi stabilit pentru sezonul rece 2026–2027.