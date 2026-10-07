Regulă la gunoi în București. Unde trebuie duse aceste obiecte în perioada până la 12 octombrie. Nu se aruncă la ghenă

Locuitorii Sectorului 6 care au canapele, saltele, dulapuri sau alte obiecte voluminoase de care nu mai au nevoie le pot preda gratuit în cadrul unei campanii organizate de Primăria Sectorului 6. Acțiunea se desfășoară etapizat, iar în perioada 5–12 octombrie sunt vizate primele patru microzone din Drumul Taberei.

Containere speciale au fost amplasate în fiecare dintre aceste zone, iar administrația locală anunță că ele vor fi monitorizate și golite ori de câte ori este necesar.

Prima etapă a campaniei cuprinde Microzonele 1, 2, 3 și 4 din Drumul Taberei. Primăria a stabilit câte un punct de colectare pentru fiecare dintre acestea.

În Microzona 1, delimitată de Bd. Drumul Taberei – zona Piața Danny Huwe/limita de sector – Bd. Timișoara – Str. Sibiu, containerul se găsește în parcarea sediului ADP din Aleea Bistra. Acesta are o capacitate de 36 mc.

În Microzona 2, cuprinsă între Bd. Drumul Taberei – Str. Sibiu – Bd. Timișoara – Str. Brașov, obiectele pot fi duse în parcarea din fața complexului situat pe Bd. Timișoara nr. 27. Containerul instalat aici are o capacitate de 36 mc.

Pentru Microzona 3, delimitată de Bd. Drumul Taberei – Str. Brașov – Bd. Timișoara – Str. Romancierilor, punctul de colectare se află în fața complexului comercial de pe Bd. Timișoara nr. 59. Containerul are o capacitate de 40 mc.

În Microzona 4, care cuprinde perimetrul Str. Valea Oltului – Bd. Timișoara – Str. Romancierilor – Bd. Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței, punctul de colectare a fost stabilit în parcare, în fața sediului Dotare Domeniu Public din Aleea Valea Boteni nr. 2A.

Pe durata campaniei, containerele vor fi monitorizate permanent și golite în funcție de necesitate, astfel încât punctele să poată fi folosite în continuare de locuitori.

Campania vizează deșeurile voluminoase provenite din gospodării. Locuitorii pot aduce canapele, fotolii, paturi, saltele, dulapuri și alte corpuri de mobilier.

În containere pot fi depozitate și mese, scaune, uși, ferestre și alte obiecte casnice de mari dimensiuni.

Primăria Sectorului 6 atrage atenția că acestea trebuie transportate la punctele special stabilite. Obiectele nu trebuie lăsate lângă ghene, pe trotuare sau între blocuri.

Nu toate obiectele și deșeurile provenite din gospodării sunt acceptate în cadrul acestei campanii.

Potrivit administrației locale, în containere nu pot fi depozitate deșeuri rezultate din construcții și demolări. Nu sunt acceptate nici obiectele sanitare, echipamentele electrice și electronice sau ambalajele.

Astfel, punctele amenajate în această perioadă sunt destinate exclusiv deșeurilor voluminoase din categoriile anunțate de Primărie.

Acțiunea din Drumul Taberei reprezintă o etapă a unui program care va acoperi toate microzonele Sectorului 6.

Campania este organizată succesiv, fiind incluse câte patru microzone în fiecare săptămână, conform programării stabilite de administrația locală. În acest fel, locuitorii din celelalte zone vor avea, la rândul lor, posibilitatea de a preda obiectele voluminoase în punctele care vor fi amenajate.

Primăria Sectorului 6 precizează că predarea obiectelor în cadrul campaniei este gratuită.