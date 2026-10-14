Semnătura digitală pentru firme: cei 8,6% din valoare care se pierd în gestionarea contractelor

Niciun bilanț nu are o linie numită „contracte semnate prea târziu”. Și totuși, cercetările recente arată că această linie invizibilă consumă, în medie, aproape o zecime din valoarea pe care o produce o firmă într-un an. O parte importantă din ea se pierde într-un loc banal: între momentul în care contractul este trimis și momentul în care se întoarce semnat.

Directorii financiari urmăresc marja, costul capitalului, termenul mediu de încasare. Rareori urmăresc câte zile stă un contract la semnat. Nu pentru că nu ar conta, ci pentru că nimeni nu a pus cifra pe hârtie.

În august 2025, World Commerce & Contracting, asociația internațională a profesioniștilor în contractare, a publicat un studiu global cu o concluzie incomodă: gestionarea deficitară a contractelor erodează în medie 8,6% din valoarea anuală a unei organizații. În industriile cu lanțuri de aprovizionare complexe sau cerințe stricte de conformitate, pierderea poate depăși 15%. Potrivit comunicatului care a însoțit raportul, organizațiile cu cele mai bune practici de contractare au un ciclu de patru ori mai rapid decât cele mai slabe.

Pentru o firmă cu un venit de 5 milioane de lei, 8,6% înseamnă 430.000 de lei pe an. Nu toată suma stă în semnătură; raportul vorbește despre obligații ratate, clauze neurmărite, oportunități scăpate. Dar semnătura este veriga pe care o poate repara oricine, în câteva zile, fără consultanți și fără proiecte de transformare.

Un sondaj realizat pe 502 lideri de companii din Statele Unite, publicat sub titlul „The Deal Velocity Report”, a măsurat exact această verigă. Un contract durează în medie 8 zile de la trimitere până la semnare, dublu față de cele 4 zile pe care respondenții le consideră normale. Organizația medie din eșantion are, în orice moment, venituri aferente unor contracte trimise și încă nesemnate. Jumătate dintre lideri afirmă că întârzierile la semnare le frânează vizibil creșterea veniturilor, iar o treime spun că au pierdut afaceri importante din cauza unui proces de semnare lent.

Traducerea financiară este directă. Un contract de prestări servicii semnat cu 8 zile întârziere înseamnă o factură emisă cu 8 zile mai târziu și, de regulă, încasată cu 8 zile mai târziu. La un portofoliu de zeci de contracte pe lună, întârzierea se transformă în capital de lucru imobilizat, în linii de credit folosite mai mult decât ar trebui și în dobânzi plătite pentru bani pe care, de fapt, clientul era gata să îi dea.

Există și o pierdere care nu apare în nicio situație de trezorerie: contractul care nu se mai semnează deloc. Patru din zece lideri din sondaj spun că deal-urile lor se prăbușesc, cel puțin uneori, din simpla inactivitate a contractului. Nimeni nu a spus „nu”. Pur și simplu nu a mai răspuns nimeni.

Economia comportamentală are o explicație pentru faptul că acest cost rămâne invizibil. Cass Sunstein, profesor la Harvard și coautor al teoriei „nudge”, numește sludge fricțiunea administrativă: formulare, pași inutili, așteptări, aprobări pe hârtie. Argumentul lui, susținut de cercetări empirice, este că fricțiunea nu consumă doar timp măsurabil. Ea schimbă comportamentul: oameni raționali amână sau abandonează un proces greoi chiar și atunci când rezultatul le este favorabil. În sondajul citat mai sus, o treime dintre liderii de companii recunosc că au amânat ei înșiși semnarea unui contract pentru că procesul li s-a părut frustrant.

Sunstein propune un instrument simplu, „auditul de fricțiune”: numeri pașii, cronometrezi așteptările, pui un cost pe fiecare și elimini ce nu se justifică. Aplicat la semnarea contractelor, auditul dă aproape întotdeauna același rezultat: un proces cu opt-nouă pași, dintre care unul singur (semnătura propriu-zisă) are valoare.

Raportul Comisiei Europene privind Deceniul Digital, ediția 2025, notează că digitalizarea întreprinderilor din România rămâne sub media Uniunii, mai ales în rândul IMM-urilor. La capitolul semnături, întârzierea are o cauză specifică: în România, „semnătura electronică” este asociată aproape automat cu certificatul calificat și tokenul USB, instrumentul folosit în relația cu ANAF. Este un instrument legitim, dar construit pentru declarațiile fiscale și pentru documentele care cer prin lege acest nivel, nu pentru contractele comerciale, actele adiționale sau comenzile de zi cu zi.

Confuzia are un cost direct: firmele cred că semnătura electronică pentru firme înseamnă certificate pentru fiecare partener, instalări și birocrație, și rămân la imprimantă și curier. Pentru marea majoritate a documentelor comerciale, soluția este alta.

O aplicație de semnare la distanță, numită și sistem electronic de semnare online, este o platformă prin care firma trimite un document la semnat și îl primește înapoi semnat, sigilat și arhivat, fără ca semnatarul să aibă certificat, token sau cont.

Mecanismul este simplu. Documentul se încarcă în platformă, în PDF sau Word. Se adaugă semnatarii, prin e-mail sau număr de telefon, și se marchează locurile de semnat sau completat. Fiecare semnatar primește un link securizat și semnează de pe telefon sau calculator, în mai puțin de un minut. Toate părțile primesc apoi documentul sigilat, însoțit de un jurnal de audit: cine a semnat, când, de pe ce dispozitiv. Platforma trimite reamintiri automate, impune, dacă este nevoie, o ordine de semnare, și păstrează arhiva într-un singur loc, în care se poate căuta.

Din perspectivă financiară, trei caracteristici contează. Prima: costul este fix și previzibil, un abonament lunar, nu un cost per certificat sau per partener. A doua: semnatarul extern nu plătește nimic și nu instalează nimic, deci fricțiunea de partea clientului dispare. A treia: arhiva și jurnalul de audit reduc timpul petrecut la fiecare audit, control sau litigiu, pentru că răspunsul la „cine a semnat și când” este disponibil instant.

Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică și Regulamentul european eIDAS recunosc trei niveluri de semnătură electronică (simplă, avansată și calificată), toate cu efecte juridice și admisibile ca probă în instanță. Pentru raporturile comerciale dintre firme, semnătura simplă și cea avansată acoperă marea majoritate a documentelor; semnătura calificată rămâne necesară acolo unde legea o cere expres. Platformele serioase adaugă sigilarea criptografică a documentului în standardul PAdES, astfel încât orice modificare ulterioară devine detectabilă, recunoașterea sigiliului de către Adobe prin lista AATL și, opțional, autentificarea dublă a semnatarului prin cod unic trimis pe SMS sau WhatsApp. Un contract semnat astfel este, în practică, mai greu de contestat decât unul semnat cu pixul și scanat.

Un exemplu simplu, cu ipoteze prudente. O firmă semnează 50 de documente pe lună. Fiecare document semnat pe hârtie consumă, între tipărit, semnat, scanat, trimis, urmărit și arhivat, în jur de 15 minute de muncă. Rezultă 150 de ore pe an. La un cost de 50 de lei pe oră, inclusiv taxe, sunt 7.500 de lei pe an doar în timp de lucru, înainte de hârtie, toner, curier și spațiu de arhivare. Un abonament de semnare la distanță pentru aceeași firmă costă, la planul de bază, 240 de lei pe an la plata anuală.

Dar calculul relevant pentru un director financiar nu este acesta. Este celălalt: câte zile de încasare se recuperează pe fiecare contract și câte contracte nu se mai pierd pentru că nu le-a urmărit nimeni. La un singur contract salvat pe an, investiția este amortizată de zeci de ori.

eSemneaza.ro, platformă românească de semnare la distanță dezvoltată de INNOVORIS LABS IT, oferă exact acest model: cost fix, documente nelimitate, semnatari fără cont, sigilare PAdES cu recunoaștere Adobe AATL, jurnal de audit, stocare criptată în Uniunea Europeană și certificare ISO 27001 pentru managementul securității informației. Planurile pentru firme pornesc de la 25 de lei pe lună, cu 14 zile de probă gratuită, iar pe site există un calculator care estimează economia în funcție de volumul de documente.

Câte zile trec, în medie, între „da”-ul comercial și contractul semnat de ambele părți? Dacă firma nu are cifra, ar trebui să o aibă.

Câte contracte din ultimul an au rămas nesemnate fără ca cineva să fi spus „nu”?

Cât costă, pe an, procesul de semnare pe hârtie, în ore de muncă, curier și arhivare, și cât din costul acela cumpără, de fapt, ceva?

Răspunsurile la aceste întrebări nu apar în bilanț. Dar efectul lor, da.