Vremea se răcește în România. ANM anunță ninsori la munte, ploi și vânt puternic. Cod galben în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 26 octombrie 2026, o informare meteorologică pentru precipitații mixte la munte, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă până miercuri, 28 octombrie. Meteorologii au emis și două atenționări cod galben, care vizează ploi abundente și rafale de vânt de până la 70 km/h în mai multe județe. La altitudini mari, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15 centimetri.

Vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării, în special în sud și est, unde sunt așteptate cantități importante de precipitații. În zonele montane înalte, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, iar vântul va prezenta intensificări. În București, temperaturile vor scădea, iar ploile vor continua și marți.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă în intervalul 26 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00 și vizează precipitații mixte, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Luni, 26 octombrie, în zona montană sunt prognozate precipitații moderate cantitativ, cu acumulări izolate de 10–20 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi treptat predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, ceea ce va determina depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 5–8 centimetri.

În nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, stratul de zăpadă ar putea fi mai consistent, ajungând la 10–15 centimetri.

Pe parcursul zilei de marți, 27 octombrie, precipitațiile vor continua, în special în sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20–30 de litri pe metru pătrat.

La peste 1.700 de metri altitudine, în special în Carpații Meridionali, vor mai fi episoade de lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă va continua să crească, în general cu 3–5 centimetri.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru ploi însemnate cantitativ, valabilă de marți, 27 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00.

Avertizarea vizează județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.

În aceste zone, precipitațiile vor fi mai consistente, iar cantitățile de apă acumulate în intervale scurte sau pe durata întregului episod vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat.

Izolat, acumulările pot atinge 40 de litri pe metru pătrat.

Prin urmare, locuitorii din județele vizate trebuie să țină cont de faptul că ploile se pot intensifica temporar, iar cantitățile de apă pot fi importante într-un interval relativ scurt.

Pe lângă avertizarea de ploi, ANM a emis și un cod galben pentru intensificări ale vântului.

Acesta va intra în vigoare marți, 27 octombrie, la ora 16:00, și va fi valabil până miercuri, 28 octombrie, la ora 10:00.

Județele vizate sunt Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h.

Județele Ialomița și Călărași se află sub incidența ambelor atenționări, fiind prognozate atât ploi însemnate cantitativ, cât și intensificări ale vântului.

În restul zonelor menționate în informarea meteorologică, vântul va avea intensificări temporare, în special luni în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei.

Marți, rafalele vor fi resimțite mai ales în sudul și centrul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, cu viteze în general de 40–50 km/h.

Pe crestele montane, vântul va depăși 60–70 km/h.

ANM a emis și o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 26 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00.

Luni, cerul va fi acoperit de nori stratiformi la începutul zilei, urmând ca ulterior nebulozitatea să devină temporară.

Spre seară și pe parcursul nopții, sunt așteptate ploi slabe, cu acumulări de aproximativ 2–4 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 15–16 grade Celsius. Minima nocturnă va fi cuprinsă între 8 și 9 grade.

De marți dimineață, vremea se va răci în Capitală, iar precipitațiile vor deveni mai consistente.

În intervalul 27 octombrie, ora 08:00 – 28 octombrie, ora 12:00, cerul va fi noros și va ploua temporar.

Pe parcursul intervalului se pot acumula cantități de apă de 15–20 de litri pe metru pătrat.

Temperatura maximă va coborî la 11–12 grade Celsius, iar minima va fi de aproximativ 8 grade.

Vântul va sufla slab și moderat.

Pentru București este în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ, nu o atenționare cod galben.

Meteorologii precizează că informările și atenționările emise pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice.

În cazul apariției unor manifestări severe, ANM poate emite avertizări pentru fenomene meteorologice imediate, de tip nowcasting.

Actualele mesaje meteorologice vizează intervale diferite, cu precipitații mixte și ninsori la munte, ploi însemnate cantitativ în sud-est și intensificări ale vântului în mai multe județe.

Cele două atenționări cod galben expiră miercuri, 28 octombrie, la orele 10:00 și, respectiv, 12:00, dacă nu vor fi prelungite sau actualizate.