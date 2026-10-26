Românii ar putea beneficia de racordare gratuită la utilități. Ce prevede proiectul pentru cei care își construiesc prima casă

Românii care își construiesc prima locuință ar putea beneficia de racordare gratuită la utilitățile esențiale. Un proiect de lege înregistrat la Senat propune eliminarea acestor costuri și reducerea timpului necesar pentru realizarea branșamentelor. Măsura vizează cetățenii care construiesc o casă în regim propriu, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Inițiativa urmărește facilitarea accesului la locuințe și sprijinirea dezvoltării comunităților locale.

Românii care își construiesc prima casă ar putea beneficia de o facilitate privind conectarea locuinței la rețelele de utilități, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa prevede garantarea accesului gratuit și într-un termen rezonabil la serviciile esențiale, prin implicarea autorităților publice locale.

Propunerea legislativă urmărește reducerea cheltuielilor suportate de persoanele care își construiesc prima locuință, în condițiile în care racordarea la infrastructura de utilități reprezintă una dintre etapele costisitoare ale unei construcții.

Potrivit expunerii de motive, inițiatorii consideră că accesul la o locuință proprie poate influența decizia tinerilor de a rămâne în România și de a-și întemeia o familie. Aceeași facilitate ar putea reprezenta un sprijin pentru românii din diaspora care intenționează să revină în țară.

În document se arată că evoluția demografică a României constituie o provocare majoră pentru economia națională și pentru dezvoltarea pe termen lung a statului. În acest context, facilitarea construirii primei locuințe este prezentată drept una dintre măsurile care ar putea contribui la stabilitatea populației.

Una dintre principalele probleme identificate de inițiatorii proiectului este reprezentată de cheltuielile și procedurile administrative necesare pentru conectarea unei locuințe noi la rețelele de apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale și internet.

În numeroase localități din România, obținerea avizelor și realizarea lucrărilor de racordare pot dura câteva luni sau chiar ani. Potrivit inițiatorilor, în anumite situații, costurile aferente acestei etape pot depăși 20-30% din valoarea construcției propriu-zise.

Aceste cheltuieli se adaugă investițiilor necesare pentru ridicarea locuinței și pot întârzia finalizarea proiectelor rezidențiale individuale.

Autorii propunerii legislative susțin că dificultățile financiare și administrative asociate racordării la utilități descurajează construcțiile realizate în regim propriu și afectează dezvoltarea echilibrată a localităților.

De asemenea, aceștia consideră că lipsa accesului rapid la infrastructura esențială contribuie la migrarea tinerilor către marile orașe, deja aglomerate, sau către alte state.

Proiectul de lege propune instituirea unui cadru juridic prin care cetățenii români care își construiesc prima locuință în regim propriu să beneficieze de racordare gratuită la utilitățile esențiale, în condițiile stabilite prin actul normativ.

Conform expunerii de motive, responsabilitatea asigurării accesului la aceste servicii ar urma să revină autorităților publice locale. Inițiativa urmărește atât eliminarea costurilor de racordare pentru beneficiari, cât și efectuarea lucrărilor într-un interval de timp rezonabil.

Prin această măsură, inițiatorii intenționează să reducă obstacolele administrative și financiare întâmpinate de persoanele care aleg să construiască o locuință, în loc să achiziționeze una deja finalizată.

Propunerea se află în etapa parlamentară, astfel că facilitatea nu reprezintă, în prezent, un drept acordat automat persoanelor care își construiesc prima casă.

Pe lângă sprijinul financiar destinat viitorilor proprietari, inițiativa legislativă stabilește mai multe obiective privind accesul la locuire și dezvoltarea infrastructurii din comunitățile locale.

Potrivit documentului, proiectul urmărește promovarea echității și facilitarea accesului efectiv la condiții decente de locuire, inclusiv pentru persoanele care întâmpină dificultăți în suportarea costurilor de racordare.

Un alt obiectiv îl reprezintă combaterea speculației imobiliare și susținerea stabilității populației în comunitățile locale.

Inițiatorii propun, totodată, stimularea construcțiilor rezidențiale noi atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Măsura ar urma să încurajeze dezvoltarea locuințelor individuale în localitățile în care cheltuielile de conectare la utilități constituie un obstacol financiar.

Creșterea calității infrastructurii locale reprezintă un alt obiectiv menționat în expunerea de motive, în contextul necesității extinderii și îmbunătățirii accesului la serviciile esențiale.

În argumentarea proiectului legislativ, autorii acestuia fac legătura între accesul la o locuință proprie, evoluția demografică și decizia cetățenilor de a rămâne sau de a reveni în România.

Potrivit inițiatorilor, simplificarea procedurilor și reducerea costurilor pentru construirea primei case ar putea reprezenta un stimulent pentru tinerii care intenționează să își întemeieze o familie în țară.

Aceeași măsură este avută în vedere și pentru românii stabiliți în străinătate care analizează posibilitatea întoarcerii în România și a construirii unei locuințe.

Autorii proiectului precizează în expunerea de motive că propunerea depășește componenta tehnică a racordării la rețelele de utilități. Aceștia prezintă inițiativa ca parte a unei abordări privind dreptul la locuire, dezvoltarea comunităților locale și consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.