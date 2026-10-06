Competiție la Sinaia pentru reducerea pierderilor din rețelele de apă. Specialiștii din domeniu au testat mai multe tehnologii

Opt operatori regionali de apă din România au participat, la Sinaia, la o competiție dedicată detecției pierderilor de apă, organizată de Hidro Prahova, cu sprijinul Klarwin și AMP Grup. Timp de trei zile, specialiștii au participat la probe practice în teren, workshopuri și discuții despre tehnologiile și metodele prin care pierderile din rețele pot fi identificate și reduse mai eficient.

Evenimentul continuă direcția de dialog deschisă în luna septembrie, la ExpoApa, în jurul uneia dintre cele mai importante provocări pentru sectorul de apă din România. În contextul în care perioadele de secetă și presiunea asupra resurselor devin tot mai vizibile, reducerea pierderilor din rețele capătă o importanță care depășește eficiența operațională și intră în discuția mai amplă privind siguranța resurselor de apă și capacitatea infrastructurii de a răspunde anilor următori.

În competiție au participat echipele Apa Canal 2000 Pitești, Aquaserv Târgu Mureș, Compania de Apă Arieș, Compania de Apă Buzău, Compania de Apă Oltenia, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița, CRAB Bacău și RAJA Constanța.

Compania de Apă Buzău a câștigat competiția, după probele desfășurate în teren. Compania de Apă Oltenia s-a clasat pe locul al doilea, iar RAJA Constanța a ocupat locul al treilea.

Primele două zile ale evenimentului au fost dedicate componentei practice și activităților din teren. Echipele au ajuns marți la Sinaia pentru pregătirea competiției, prezentarea regulamentului și repartizarea traseelor, înainte de desfășurarea probelor propriu-zise.

În dimineața următoare, specialiștii au intrat în competiție și și-au folosit experiența și tehnologiile de detecție pentru identificarea pierderilor de apă. Probele au urmărit situații apropiate de realitatea operațională a companiilor participante. În astfel de situații, localizarea rapidă și precisă a unei pierderi influențează direct timpul de intervenție și cantitatea de apă pierdută.

Andrei Bontic, director general al societății Hidro Prahova S.A., a subliniat că reducerea pierderilor de apă reprezintă una dintre prioritățile companiei și presupune investiții și tehnologie, dar mai ales echipe bine pregătite, capabile să transforme datele din rețea în intervenții eficiente.

Potrivit acestuia, întâlnirea de la Sinaia a fost concepută pentru a crea un cadru în care specialiștii să poată lucra împreună, să își testeze metodele și să învețe din experiența celorlalți. Participarea celor opt operatori regionali indică, în opinia sa, existența unei preocupări și a unei disponibilități pentru construirea unor soluții mai bune în vederea reducerii pierderilor.

„Reducerea pierderilor de apă este una dintre prioritățile noastre și presupune investiții, tehnologie, dar mai ales echipe bine pregătite, capabile să transforme datele din rețea în intervenții eficiente. Am vrut ca întâlnirea de la Sinaia să creeze un cadru în care specialiștii să lucreze împreună, să își testeze metodele și să învețe din experiența celorlalți. Faptul că am adus împreună opt operatori regionali arată că există preocupare și disponibilitate pentru a construi soluții mai bune pentru reducerea pierderilor”, a declarat Andrei Bontic, director general al societății Hidro Prahova S.A.

Cea de-a treia zi a fost dedicată Workshopului de Management al Pierderilor de Apă, construit în jurul schimbului direct de experiență între specialiștii celor opt operatori.

Sesiunile au abordat teme direct legate de activitatea din rețea. Printre acestea s-au numărat planificarea rețelelor de loggeri acustici, managementul debitului și al presiunii, detecția și corelarea pierderilor, remedierea în teren și monitorizarea conductelor magistrale.

Formatul de lucru a pus față în față experiențe și abordări diferite și a creat cadrul pentru compararea metodelor utilizate de operatori, a situațiilor întâlnite în teren și a modului în care tehnologia poate susține decizii mai rapide și intervenții mai eficiente.

Ștefan Pădeanu, CEO al AMP Grup, a apreciat că evenimentul a oferit un context potrivit pentru întâlnirea unor echipe care se confruntă zi de zi cu aceleași probleme, dar care au experiențe și abordări diferite.

El a arătat că activitatea din teren permite observarea directă a soluțiilor care funcționează, a modului în care este utilizată tehnologia și a importanței experienței specialistului care interpretează informațiile. În același timp, discuțiile dintre participanți au extins analiza, fiecare situație examinată deschizând noi perspective și soluții.

Schimbul profesional dintre specialiști a reprezentat, potrivit reprezentantului AMP Grup, unul dintre obiectivele urmărite prin organizarea evenimentului de la Sinaia.

„Competiția a fost un context foarte bun pentru a pune față în față echipe care se confruntă zi de zi cu aceleași probleme, dar care vin cu experiențe și abordări diferite. În teren vezi imediat ce funcționează, cum este folosită tehnologia și cât de mult contează experiența specialistului care interpretează informația. Discuțiile au dus lucrurile mai departe, pentru că fiecare situație analizată a deschis alte perspective și alte soluții. Exact acest schimb profesional ne-am dorit să îl provocăm la Sinaia”, a declarat Ștefan Pădeanu, CEO, AMP Grup.

Pentru Klarwin, evenimentul continuă o direcție mai amplă de susținere a digitalizării și modernizării infrastructurii de apă. Compania integrează tehnologii pentru monitorizarea rețelelor, detecția pierderilor, analiza datelor și optimizarea intervențiilor.

Prin aceste soluții, operatorii pot avea o imagine mai clară asupra infrastructurii pe care o administrează și își pot utiliza mai eficient resursele.

Lucian Pavel, Head of Environmental Division în cadrul Klarwin, a explicat că la ExpoApa a fost deschisă discuția despre o abordare mai inteligentă a pierderilor de apă, bazată pe date, planificare și tehnologii care oferă operatorilor o vizibilitate mai mare asupra rețelei.

La Sinaia, această discuție a fost dusă în teren, unde participanții au putut vedea tehnologia în funcțiune, au comparat metodele și au pus experiența operatorilor în comun. Pentru Klarwin, acest pas este important deoarece tehnologia își dovedește valoarea atunci când răspunde realității din rețea și îi ajută pe specialiști să ia decizii mai bune și să intervină mai eficient.

„La ExpoApa am deschis discuția despre o abordare mai inteligentă a pierderilor de apă, bazată pe date, planificare și tehnologii care oferă operatorilor mai multă vizibilitate asupra rețelei. La Sinaia am dus această discuție în teren. Am văzut tehnologia la lucru, am comparat metode și am pus experiența operatorilor în jurul aceleiași mese. Pentru noi, acesta este pasul important pentru că tehnologia capătă valoare atunci când răspunde realității din rețea și îi ajută pe specialiști să ia decizii mai bune și să intervină mai eficient”, a declarat Lucian Pavel, Head of Environmental Division, Klarwin.

Evenimentul s-a încheiat cu festivitatea de premiere și cu o sesiune comună de concluzii. După trei zile în care specialiștii companiilor regionale de apă au lucrat împreună, atât în teren, cât și în cadrul discuțiilor, reducerea pierderilor și gestionarea mai eficientă a resurselor de apă au rămas în centrul evenimentului, ca teme care vor avea o importanță tot mai mare pentru sector în anii următori.