Produsele de igienă, scutecele și prezervativele s-ar putea ieftini. Proiect în Parlament pentru eliminarea completă a TVA la acestea

Deputatele Dumitrița Albu și Aurora Simu au depus la Parlament un proiect de lege care propune eliminarea completă a TVA-ului pentru produsele de igienă menstruală, scutecele de copii, articolele pentru incontinență și prezervative. Inițiatoarea susține că igiena și sănătatea nu sunt un lux, solicitând noului Guvern un aviz favorabil pentru reducerea poverii fiscale asupra populației.

Dumitrița Albu și Aurora Simu, deputate ale Partidului Uniunea Națională pentru Inovație și Tradiție (UNIT), au depus miercuri la Parlament o propunere legislativă care vizează eliminarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru o serie de produse de primă necesitate.

Inițiativa vizează scutecele pentru copii, produsele de igienă menstruală, articolele destinate persoanelor cu incontinență și prezervativele.

Deputata Dumitrița Albu a explicat că produsele esențiale de igienă nu reprezintă un lux și că nu ar trebui taxate ca atare. Aceasta a arătat că măsura a pornit de la o realitate simplă, evidențiind faptul că o femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinții nu pot renunța la scutecele pentru copii, iar persoanele cu incontinență au nevoie de articole care le asigură igiena și demnitatea.

În plus, parlamentara a adăugat că prezervativele au un rol esențial în prevenirea sarcinilor nedorite și a infecțiilor cu transmitere sexuală.

Deputata a subliniat că inițiativa nu este un demers populist, ci reprezintă o măsură fiscală și socială ancorată în cadrul legislativ european. În acest sens, ea a amintit că Directiva UE 2022/542 oferă statelor membre posibilitatea de a aplica tratamente fiscale preferențiale pentru anumite produse esențiale.

Inițiatoarea a argumentat că, într-o perioadă în care fiecare cheltuială contează pentru populație, statul are obligația de a găsi soluții prin care să reducă povara fiscală de pe produsele indispensabile.

În opinia sa, noul Guvern are acum oportunitatea de a emite un aviz favorabil proiectului și de a demonstra astfel că sprijinirea familiilor, protejarea persoanelor vulnerabile și sănătatea publică nu rămân simple promisiuni.

Dumitrița Albu a precizat că proiectul nu solicită ajutoare sociale sau privilegii, ci propune ca statul să renunțe la perceperea TVA pentru produse ce răspund unor nevoi fundamentale.

„Într-o perioadă în care fiecare cheltuială contează, consider că statul trebuie să caute soluţii pentru a reduce povara fiscală asupra produselor de care oamenii nu se pot lipsi. Noul Guvern are acum ocazia să emită un aviz favorabil acestei iniţiative şi să demonstreze că sprijinirea familiilor, sănătatea publică şi protejarea persoanelor vulnerabile nu trebuie să rămână doar promisiuni. Nu cerem privilegii şi nu propunem ajutoare sociale. Propunem ca statul să nu mai perceapă TVA pentru produse care răspund unor nevoi fundamentale. Pentru că igiena, sănătatea şi demnitatea nu sunt un lux!”, afirmă Dumitriţa Albu.

Propunerea legislativă urmărește introducerea unui regim efectiv de TVA 0%, sub forma juridică a scutirii de taxă cu drept de deducere.

Proiectul vizează produsele de protecție igienică pentru menstruație sau lăuzie, articolele absorbante pentru copii și nou-născuți, produsele destinate gestionării incontinenței și prezervativele, fiind limitat strict la categoriile permise explicit de legislația Uniunii Europene.

Scutirea se va aplica direct în momentul livrării, indiferent de cine este cumpărătorul, fără a fi condiționată de prezentarea unor documente referitoare la stare de sănătate, venit, vârstă sau alte situații personale.

Proiectul prevede că încadrarea produselor se va face pe baza caracteristicilor obiective, a compoziției și a destinației principale, fără a se face diferențieri legate de materialul din care sunt fabricate sau de caracterul lor reutilizabil ori de unică folosință.