Portarea numărului de telefon la alt operator. Ce trebuie să știe românii înainte de a face transferul

Românii își pot schimba operatorul de telefonie fără să piardă numărul utilizat, printr-o procedură care durează, de regulă, trei zile lucrătoare. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a publicat, pe 21 octombrie 2026, datele privind portabilitatea numerelor în România, la 18 ani de la introducerea serviciului. Peste 15,5 milioane de numere au fost transferate între operatori în această perioadă. Utilizatorii trebuie să verifice condițiile contractuale, eventualele costuri și termenele aplicabile înainte de depunerea cererii.

Portarea numărului de telefon permite utilizatorilor să treacă la un alt furnizor de servicii de comunicații, fără să își schimbe numărul. Procedura a fost introdusă în România la 21 octombrie 2008, iar datele publicate de ANCOM arată că, în cei 18 ani de funcționare, au fost transferate 15.535.875 de numere.

Dintre acestea, 14.249.483 au fost numere de telefonie mobilă, iar 1.286.392 au aparținut serviciilor de telefonie fixă.

În perioada 1 ianuarie – 15 octombrie 2026, au fost înregistrate 1.410.306 portări, cele mai multe vizând numere de telefonie mobilă.

Prin intermediul acestui serviciu, abonații pot analiza ofertele disponibile pe piață și pot alege un alt operator, păstrând numărul pe care îl folosesc pentru apeluri, mesaje sau accesarea diferitelor servicii digitale.

Portabilitatea este importantă inclusiv pentru persoanele care utilizează același număr de mai mulți ani, fie în scop personal, fie profesional.

Păstrarea numărului nu presupune însă transferul automat al beneficiilor asociate vechiului abonament. Tarifele, acoperirea rețelei, serviciile incluse și celelalte condiții sunt stabilite prin contractul încheiat cu noul furnizor.

Utilizatorii care doresc să își păstreze numărul atunci când schimbă compania de telefonie trebuie să aleagă mai întâi oferta noului furnizor și să depună cererea de portare direct la acesta.

Solicitarea nu se transmite operatorului de la care clientul dorește să plece. Compania care primește numărul este responsabilă de gestionarea procedurii și de comunicarea informațiilor privind transferul.

Cererea poate fi depusă inclusiv de la distanță, dacă operatorul pune la dispoziție mijloacele necesare pentru verificarea identității solicitantului.

ANCOM recomandă utilizarea platformei oficiale portabilitate.ro, unde sunt publicate informații despre procedură, ghiduri și răspunsuri la întrebările frecvente.

Pe aceeași platformă poate fi verificată rețeaua în care funcționează un anumit număr. Verificarea este necesară deoarece prefixul nu indică întotdeauna operatorul actual, în cazul numerelor transferate anterior.

Înainte de trimiterea solicitării, utilizatorii trebuie să controleze corectitudinea datelor completate și să păstreze confirmarea înregistrării cererii.

Persoanele care folosesc telefonul în activitatea profesională pot stabili data transferului astfel încât o eventuală întrerupere temporară a serviciului să nu afecteze apelurile importante.

Transferul unui număr de telefon între operatori se realizează, în condiții obișnuite, în trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, potrivit regulilor prezentate de ANCOM.

Utilizatorul poate conveni cu noul furnizor o dată ulterioară pentru efectuarea operațiunii. Aceasta nu poate depăși 25 de zile de la înregistrarea solicitării.

În ziua stabilită pentru portare, serviciul de telefonie poate fi întrerupt pentru efectuarea operațiunilor tehnice. Durata întreruperii poate ajunge la patru ore.

Din acest motiv, persoanele care utilizează numărul pentru apeluri urgente, activități profesionale sau autentificarea în conturi trebuie să țină cont de intervalul în care serviciul ar putea deveni indisponibil.

Tot înainte de transfer trebuie verificată modalitatea de primire și activare a noii cartele SIM. În cazul furnizorilor care permit utilizarea eSIM, este necesară configurarea acestuia conform instrucțiunilor primite.

Există și situații în care noul operator pune la dispoziția clientului un număr provizoriu, utilizabil până la finalizarea portării.

Dacă transferul nu mai are loc, contractul aferent numărului temporar încetează în condițiile stabilite de reglementările aplicabile. Sunt prevăzute însă excepții pentru anumite situații legate de terminalele achiziționate și de acordul exprimat de client pentru continuarea contractului.

Portarea numărului trebuie analizată separat de obligațiile financiare rezultate din contractul încheiat cu operatorul actual. Chiar dacă transferul numărului este gratuit pentru utilizator, schimbarea furnizorului nu elimină automat sumele care ar putea fi datorate în baza contractului existent.

Înainte de depunerea cererii, clienții trebuie să verifice dacă perioada contractuală minimă s-a încheiat și dacă există obligații financiare pentru încetarea anticipată a serviciilor.

O atenție deosebită trebuie acordată telefoanelor achiziționate în rate și reducerilor acordate condiționat de menținerea abonamentului pentru o anumită perioadă.

Depunerea cererii de portare nu anulează automat ratele restante sau alte obligații contractuale.

În paralel, utilizatorii trebuie să analizeze condițiile oferite de noua companie, inclusiv valoarea abonamentului după încheierea perioadei promoționale, traficul de internet inclus și tarifele aplicabile în roaming.

Acoperirea rețelei și eventualele limitări ale vitezei conexiunii sunt alte elemente care trebuie verificate înainte de semnarea contractului.

În cazul persoanelor care intenționează să schimbe furnizorul din cauza performanței internetului mobil, calitatea conexiunii poate fi verificată inclusiv prin instrumentul Netograf.

Persoanele care utilizează servicii de telefonie preplătite pot solicita, în anumite condiții, recuperarea creditului rămas neutilizat atunci când își transferă numărul la alt operator.

Restituirea se solicită furnizorului de la care clientul pleacă, iar procedura poate include condiții prevăzute în contract.

În anumite situații, operatorul poate percepe un tarif pentru restituire, dacă acesta este justificat de costurile aferente operațiunii.

Înainte de portare, utilizatorii trebuie să verifice soldul disponibil și să solicite informații despre modalitatea de recuperare a banilor.

Creditul efectiv achitat trebuie diferențiat de beneficiile promoționale acordate de operator, deoarece acestea pot fi supuse unor condiții distincte.

Pentru documentarea solicitării, informațiile despre restituirea sumelor pot fi cerute în scris, astfel încât utilizatorul să păstreze răspunsul furnizorului.

Utilizatorii care renunță la schimbarea operatorului după depunerea cererii de portare trebuie să transmită solicitarea de anulare companiei la care intenționau să se transfere.

Potrivit regulilor prezentate de ANCOM, anularea trebuie cerută cel târziu cu 24 de ore înainte de data programată pentru portare.

Formularul necesar poate fi obținut de la noul furnizor sau prin intermediul platformei portabilitate.ro.

Dacă solicitarea este transmisă după expirarea termenului, există posibilitatea ca procedura tehnică să nu mai poată fi oprită.

În cazul apariției unor probleme, utilizatorii trebuie să contacteze mai întâi operatorul implicat și să păstreze documentele aferente solicitării, numerele de înregistrare și corespondența purtată cu furnizorul.

ANCOM supraveghează funcționarea sistemului național de portabilitate, în timp ce operațiunile de aprobare, respingere și anulare a cererilor sunt gestionate de companiile de telefonie.

Schimbarea operatorului de telefonie presupune compararea condițiilor contractuale și a serviciilor oferite, nu doar a tarifelor promoționale afișate de companii.

Pentru persoanele care lucrează de acasă sau utilizează frecvent apelurile video, stabilitatea conexiunii și acoperirea rețelei în zona de domiciliu reprezintă criterii importante.

În cazul utilizatorilor care călătoresc în străinătate, trebuie verificate condițiile de roaming, traficul de date disponibil și eventualele costuri suplimentare.

De asemenea, este necesară calcularea costului total al abonamentului, inclusiv după expirarea reducerilor acordate la semnarea contractului.

Datele privind portările efectuate în 2026 arată amploarea utilizării acestui serviciu, dar nu indică faptul că un anumit operator oferă automat cele mai potrivite condiții pentru fiecare client.

Utilizatorii trebuie să consulte documentele contractuale și să evite transmiterea datelor personale sau a codurilor de securitate către persoane care îi contactează nesolicitat, pretinzând că reprezintă un furnizor de telefonie.

Informațiile privind procedura, termenele aplicabile, anularea cererilor și verificarea rețelei în care funcționează un număr sunt disponibile pe platforma oficială portabilitate.ro.