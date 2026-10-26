Opera Națională București deschide publicului o oră de studii a balerinilor, în premieră, de Ziua Mondială a Baletului

Joi, 29 octombrie 2026, de la ora 10:00, Baletul Operei Naționale București organizează, pentru prima dată în istoria sa, o oră de studii deschisă publicului, cu ocazia Zilei Mondiale a Baletului (World Ballet Day).

Evenimentul se desfășoară pe scena mare a Operei, iar publicul are ocazia unică de a-l urmări din sală. Balerinii companiei vor lucra sub îndrumarea coregrafei Corina Dumitrescu, un reper al primei scene românești. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

World Ballet Day revine în acest an cu tema „How stories are made” („Cum se nasc poveștile”). Ediția este dedicată poveștilor din spatele artei baletului și pregătirilor care fac posibilă fiecare creație. În această zi, mari companii de balet ale lumii își deschid sălile de lucru către public.

The Royal Ballet începe transmisiunea de la Royal Opera House cu ora de studii zilnică a companiei, difuzată live. Este unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei, pentru că oferă acces la dimineața de lucru a balerinilor, înaintea repetițiilor.

După modelul marilor teatre de operă ale lumii, Opera Națională București aduce acest moment în fața publicului, iar spectatorii nu îl vor urmări pe ecran, ci direct din sală, pe scena pe care se desfășoară spectacolele de balet.

Ziua oricărui balerin profesionist începe cu ora de studii. Este o disciplină zilnică, pe care rangul nu o schimbă. Prim-balerinii, soliștii și artiștii corpului de balet lucrează împreună, după tiparul consacrat al școlii clasice.

Lecția începe la bară, unde corpul este pregătit treptat prin exerciții pe care orice balerin le cunoaște încă din primii ani de școală, pliés, battements tendus, ronds de jambe, fondus, adagio și grands battements. Urmează lucrul la centru, fără sprijin, adagio, piruete, sărituri rapide și precise, săriturile ample care traversează scena. Ora se încheie, ca de fiecare dată, cu reverența.

Ora de studii nu este un spectacol, ci locul în care se construiește fiecare spectacol. Aici se lucrează plasamentul, aplombul, elevația și muzicalitatea. Corecturile maestrului, făcute zi de zi, sunt cele care, pe scenă, fac diferența dintre execuție și artă.

Pentru public, este un prilej de a pătrunde în culisele baletului și de a descoperi munca din spatele fiecărui spectacol, rigoarea, repetiția și efortul fizic care susțin aparenta ușurință a dansului clasic.

Corina Dumitrescu, coregrafă și un reper al primei scene românești, este absolventă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” și licențiată în Artele Spectacolului la UNATC „I.L. Caragiale” din București, în 1994.

Și-a început cariera în 1988, în corpul de ansamblu al Operei Naționale București, unde a fost promovată solistă și apoi prim-balerină.

Între 1990 și 1992 a făcut parte din Compania de Dans Contemporan Orion Balet. Repertoriul său a cuprins deopotrivă balete clasice și contemporane, cu roluri principale în „La Sylphide”, „Giselle”, „Lacul lebedelor”, „Baiadera”, „Romeo și Julieta”, „Anna Karenina” și „Roșu și negru”, la care se adaugă „Corsarul”, „Don Quijote”, „Frumoasa din pădurea adormită”, „Marguerite and Armand”, „Carmen” și „Cenușăreasa”.

A fost invitată permanentă a Teatrului de Balet din Belgrad și a dansat în galele „Les Étoiles du XXIe siècle” și Dance Open. Palmaresul său include Premiul de Interpretare al Uniunii Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali și Premiul pentru Creație Coregrafică la Concursul Național de Dans de la Constanța.

În 2004, Statul Român i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria D – „Arta Spectacolului” (Decretul prezidențial nr. 36/2004). După încheierea carierei solistice s-a dedicat pedagogiei și creației coregrafice.

Pentru Opera Națională București a semnat regia și coregrafia baletului „Coppélia” de Léo Delibes, în adaptare după coregrafia originală a lui Arthur Saint-Léon, Marius Petipa și Enrico Cecchetti. Premiera a avut loc în mai 2021, iar spectacolul se joacă și astăzi cu casa închisă.