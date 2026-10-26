Exclusiv. Românii riscă să nu aibă suficienți bani la pensie. Ion Soltinschi explică ce ar trebui să facă de la 30 de ani

Pregătirea financiară pentru pensionare și economisirea pentru viitorul copiilor sunt două dintre provocările cu care se confruntă românii atunci când își planifică bugetul pe termen lung. Ion Soltinschi, specialist în cadrul MrFinance.ro, explică, într-un interviu acordat Capital.ro, de ce pensia publică nu ar trebui să reprezinte singura sursă de venit la bătrânețe și ce opțiuni au părinții care doresc să pună bani deoparte pentru copii.

În condițiile în care schimbările demografice pun presiune asupra sistemului public de pensii, planificarea financiară individuală devine tot mai importantă. În același timp, părinții au la dispoziție mai multe instrumente prin care pot economisi pentru viitorul copiilor, de la programe susținute de stat până la investiții pe piețele financiare.

Una dintre principalele probleme privind siguranța financiară la bătrânețe este dependența de pensia publică. Întrebat cât de pregătiți sunt românii pentru pensionare și ce ar trebui să facă persoanele de 30–40 de ani pentru a-și asigura venituri suplimentare, Ion Soltinschi atrage atenția asupra presiunilor demografice asupra sistemului.

„Mulți români riscă să ajungă la pensionare fără suficiente resurse pentru a-și menține nivelul de trai. Îmbătrânirea populației, natalitatea redusă și migrația pun presiune asupra unui sistem public de pensii dependent de contribuțiile populației active. Nu înseamnă că pensia publică va dispărea, dar nu este prudent să ne bazăm exclusiv pe ea. O persoană de 30-40 de ani ar trebui să își estimeze nevoile la pensionare și să înceapă să investească recurent”, explică specialistul MrFinance.ro.

Din această perspectivă, pregătirea pentru pensionare nu presupune doar economisirea sumelor rămase la finalul lunii, ci și stabilirea unui plan financiar care să poată fi urmat pe parcursul mai multor decenii.

Unul dintre avantajele persoanelor care încep să economisească de la 30–40 de ani este perioada relativ lungă până la retragerea din activitate. În acest interval, contribuțiile regulate și reinvestirea câștigurilor pot influența semnificativ suma acumulată.

Ion Soltinschi oferă un exemplu de calcul pentru o persoană care investește lunar 500 de lei, timp de 30 de ani, pornind de la ipoteza unui randament anual de 9%.

„Timpul este un avantaj major: contribuțiile lunare și dobânda compusă vor face diferența la retragerea din activitate. De exemplu, 500 de lei investiți lunar timp de 30 de ani, cu un randament de 9% înseamnă contribuții proprii de 180.000 de lei, dar soldul final este de peste 900.000 lei. Aș analiza soluții diversificate, precum fonduri de investiții, ETF-uri, în funcție de profilul de risc. Important este să începem devreme și să fim consecvenți.”

Astfel, în exemplul prezentat, contribuțiile proprii însumează 180.000 de lei pe parcursul celor 30 de ani. Diferența până la valoarea finală estimată provine din randamentul ipotetic și din efectul acumulării câștigurilor în timp.

Trebuie precizat că randamentul de 9% reprezintă o ipoteză utilizată pentru simulare, nu un câștig garantat. Rezultatele reale ale investițiilor pot varia, inclusiv în funcție de evoluția piețelor și de costurile asociate.

Planificarea financiară nu privește doar perioada pensionării, ci și pregătirea unui capital pentru copii, care să poată fi utilizat la majorat, pentru studii sau pentru alte cheltuieli importante.

În acest caz, alegerea instrumentului de economisire depinde de mai mulți factori, printre care vârsta copilului, suma pe care familia o poate pune deoparte și perioada în care banii nu vor fi necesari.

Întrebat ce soluții recomandă părinților și care sunt riscurile de care trebuie să țină cont, Ion Soltinschi prezintă atât o variantă de economisire susținută de stat, cât și alternative disponibile pe piețele financiare.

„Soluția potrivită depinde de vârsta copilului, suma economisită lunar și momentul în care vor fi folosiți banii. Pentru părinții care pot economisi sume mai mici, programul Junior Centenar poate fi o opțiune de analizat. Conform condițiilor din prezent a programului, depunerile anuale de minimum 1.200 de lei pot permite acordarea unei prime de stat de 600 de lei, iar sumele depuse beneficiază de o dobândă de 3% pe an. Banii sunt indisponibili până la împlinirea vârstei de 18 ani.”

Programul Junior Centenar reprezintă, astfel, una dintre opțiunile pe care părinții le pot lua în calcul atunci când urmăresc acumularea unor economii până la majoratul copilului.

Pentru familiile care pot economisi cel puțin 1.200 de lei anual, prima de stat de 600 de lei constituie un stimulent financiar, însă indisponibilitatea banilor până la vârsta de 18 ani este un aspect important de luat în considerare.

Pe lângă programele de economisire, părinții pot analiza și instrumente investiționale, în special atunci când copilul este mic, iar perioada disponibilă până la utilizarea banilor este mai lungă.

Ion Soltinschi menționează fondurile diversificate și ETF-urile drept variante care pot oferi acces la mai multe companii și piețe, însă care presupun acceptarea fluctuațiilor valorii investiției.

„Pentru copiii mai mici și părinții care pot accepta fluctuații ale investiției, fondurile diversificate sau ETF-urile pot fi alternative pentru un orizont lung. Acestea oferă expunere la mai multe companii și piețe, cu potențial de randament mai bun decât Junior Centenar sau alt instrumente de economisire.”

Spre deosebire de economisirea într-un program cu dobândă stabilită, investițiile în fonduri și ETF-uri sunt expuse evoluțiilor pieței, ceea ce înseamnă că valoarea capitalului poate atât să crească, cât și să scadă.

Prin urmare, alegerea unei soluții financiare trebuie raportată nu doar la câștigul potențial, ci și la riscurile asumate, la accesibilitatea banilor și la obiectivele familiei.

Atât în cazul pensionării, cât și în cel al economisirii pentru copii, mesajul specialistului este legat de importanța timpului și a consecvenței. Cu cât planificarea începe mai devreme, cu atât perioada disponibilă pentru acumularea banilor este mai lungă, fără ca rezultatele investiționale să fie garantate.