Adrian Negrescu îi avertizează pe românii care vor să cumpere o mașină. Greșeala care îi poate costa zeci de mii de lei

Românii care intenționează să cumpere o mașină prin credit sau leasing trebuie să analizeze cu atenție costurile finanțării, nu doar dobânda prezentată în reclamele dealerilor auto. Economistul Adrian Negrescu atrage atenția că o ofertă cu o dobândă aparent avantajoasă poate ascunde comisioane care majorează semnificativ suma finală de plată. Într-un exemplu prezentat de acesta, un împrumut auto de 80.000 de lei ajunge să coste peste 102.500 de lei în cinci ani.

Piața auto din România este tot mai competitivă, pe fondul extinderii ofertelor și al prezenței tot mai vizibile a producătorilor chinezi. Cu toate acestea, condițiile de finanțare pot transforma o achiziție aparent accesibilă într-un angajament financiar costisitor, avertizează economistul Adrian Negrescu, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook.

După o vizită la un salon auto, economistul a analizat ofertele de finanțare disponibile pentru cumpărătorii care doresc să achiziționeze un autoturism în rate.

Acesta susține că, deși ofertele comerciale au devenit mai atractive, unele produse de creditare continuă să includă costuri suplimentare care nu sunt evidente din dobânda promovată.

„Suntem tot mai asaltați pe social media și la TV de reclamele la automobile. Ofertele sunt tot mai spectaculoase, semn ca intrarea în scenă a chinezilor a dinamizat o piață care lâncezea în oferte fără stocuri, indolență și condiții de finanțare mai grele decât în Germania și Franța. Am fost zilele trecute la Salonul Auto și, pe lângă puținele mașini expuse – marea lor majoritate chinezești, m-am uitat la ofertele de finanțare. Am constatat aceeași poveste cu iz de speculație financiară pe care dealerii ne-o vând de ani de zile”, a scris Adrian Negrescu.

Economistul a prezentat un exemplu concret, pornind de la o ofertă de credit auto cu dobândă fixă de 5,49%, pentru a arăta diferența dintre costul promovat și cel suportat efectiv de cumpărător.

În simularea analizată, finanțarea are o valoare de 80.000 de lei și o perioadă de rambursare de cinci ani.

Deși dobânda fixă anunțată este de 5,49%, oferta include un comision de analiză de 900 de lei și un comision lunar de administrare de 160 de lei.

Potrivit calculelor prezentate de economist, rata lunară ajunge la aproximativ 1.710 lei, iar suma totală achitată pe durata contractului depășește 102.500 de lei.

„Am văzut, de exemplu, un credit auto cu dobândă fixă de 5,49%, care la prima vedere părea foarte avantajos. Am făcut însă calculul pentru un împrumut de 80.000 de lei pe cinci ani. Pe lângă dobândă, plătești un comision de analiză de 900 de lei și un comision de administrare de 160 de lei în fiecare lună. Rata ajunge astfel la aproximativ 1.710 lei, iar la final plătești peste 102.500 de lei. Costul real al creditului, adică dobânda anuală efectivă (DAE), este de 10,74%, aproape dublu față de cifra din reclamă. Practic, mașina te costă cu peste 22.500 de lei mai mult, iar aproape jumătate din această sumă vine doar din comisioane.”

Diferența dintre dobânda nominală și dobânda anuală efectivă este esențială pentru înțelegerea costului real al unui împrumut.

DAE include dobânda și costurile obligatorii relevante ale creditului, oferind astfel o imagine mai completă asupra cheltuielilor asociate finanțării.

Adrian Negrescu recomandă cumpărătorilor să nu își bazeze decizia exclusiv pe dobânda afișată sau pe valoarea ratei lunare.

În opinia acestuia, comparația dintre ofertele dealerilor și ale instituțiilor financiare trebuie făcută în funcție de DAE și de suma totală care urmează să fie rambursată.

„Ce trebuie să înțelegem din acest exemplu este că atunci când vrei să îți iei o mașină în rate nu compara dobânzile și nici ratele lunare, ci DAE-ul și suma totală de plată. Cere-le dealerilor în scris și pune alături cel puțin trei oferte. Uită-te atent și la comisioane, inclusiv la cel de rambursare anticipată, și verifică dacă ești obligat să încheii CASCO sau o asigurare de viață. Și acestea fac parte din costul real al mașinii.”

Asigurările obligatorii impuse prin contract, costurile de administrare și eventualele condiții de rambursare anticipată pot influența considerabil cheltuielile cumpărătorului.

Prin urmare, ofertele care promovează aceeași dobândă nominală nu presupun neapărat costuri totale identice.

O altă problemă semnalată de economist este legată de finanțările cu dobândă variabilă, în cazul cărora rata lunară poate suferi modificări pe parcursul contractului.

În cazul creditelor în lei raportate la IRCC, nivelul dobânzii este influențat de indicele de referință și de marja stabilită de instituția creditoare.

„Contează mult și dacă dobânda este fixă sau variabilă. La finanțările variabile în lei, costul pornește de la IRCC, care în acest trimestru este de 5,57%, la care banca își adaugă marja. Asta înseamnă că rata de azi nu e garantată peste doi sau trei ani. Înainte să semnezi, calculează cât ai plăti dacă dobânda ar crește cu două puncte procentuale și întreabă-te dacă îți permiți acel scenariu.”

Recomandarea economistului este ca persoanele interesate de o finanțare să ia în calcul și situația în care dobânzile cresc, iar rata lunară devine mai mare decât cea estimată inițial.

Adrian Negrescu atrage atenția și asupra contractelor de finanțare care presupun rate lunare reduse, dar o plată finală importantă.

În anumite oferte, această ultimă rată poate reprezenta 30–40% din valoarea autoturismului.

„Am mai observat ofertele cu rată lunară foarte mică și o rată finală consistentă, de 30–40% din valoarea mașinii, la sfârșitul contractului. Acestea sunt, poate, cele mai înșelătoare.”

Economistul explică faptul că, la finalul perioadei contractuale, cumpărătorul poate fi nevoit să achite o sumă mare dintr-o singură tranșă, să refinanțeze datoria sau să returneze autoturismul, dacă termenii contractului permit această opțiune.

„La final ai de ales între a plăti dintr-odată o sumă mare, a refinanța sau a preda mașina și a o lua de la capăt cu alta. Mulți ajung să schimbe mașini ani la rând fără să dețină vreodată una. Leasingul operațional sau abonamentul auto poate avea sens pentru o firmă ori pentru cine vrea mereu o mașină nouă și costuri previzibile, dar trebuie privit ca o chirie, nu ca o investiție.”

În aceste condiții, valoarea redusă a ratei lunare nu trebuie confundată cu un cost total mai mic al achiziției.

Economistul consideră că plata integrală a autoturismului rămâne, din perspectiva evitării dobânzilor și comisioanelor, varianta cea mai puțin costisitoare.

Totuși, acesta avertizează că utilizarea tuturor economiilor pentru achiziționarea unei mașini poate deveni riscantă, mai ales într-o perioadă de incertitudine economică.

„Cea mai ieftină variantă rămâne, evident, plata integrală, fără dobânzi și comisioane. Nu merită însă să-ți golești complet economiile pentru o mașină, mai ales în perioada asta, când economia suferă.”

Pentru cei care aleg totuși finanțarea, Adrian Negrescu recomandă un avans cât mai mare și o perioadă de rambursare cât mai scurtă, în limita posibilităților financiare.

„În esență, un sfat pe care l-am dat și prietenilor mei prinși în febra achiziției unei mașini – Dacă alegi finanțarea, dă un avans cât mai mare și alege perioada cea mai scurtă pe care ți-o permiți. Ca regulă de bun-simț, rata, asigurarea, combustibilul și întreținerea n-ar trebui să depășească împreună 10–15% din venitul lunar.”

Pragul de 10–15% reprezintă o recomandare orientativă a economistului, nu o regulă obligatorie pentru acordarea finanțării.

În finalul analizei, Adrian Negrescu îi îndeamnă pe cumpărători să evalueze necesitatea unei mașini noi și impactul ratelor asupra stabilității financiare personale.

Acesta subliniază că achiziția unui autoturism nu trebuie făcută exclusiv pe baza atractivității ofertelor comerciale sau a dotărilor tehnologice.

„Până la urmă, o mașină nu este o investiție, ci o cheltuială care pierde din valoare în fiecare zi. Cu cât o plătești mai inteligent, cu atât îți rămân mai mulți bani pentru lucrurile care chiar cresc în valoare.”

Economistul recomandă analizarea siguranței locului de muncă și a capacității de a susține ratele pe termen lung, dar și compararea achiziției cu alte posibilități de utilizare a economiilor.

„Ai un loc de muncă atât de sigur încât să îți plătești ratele la timp? N-ar fi mai bine ca banii pentru mașina nouă să îi pui într-un fond de zile negre, să cumperi titluri de stat sau ETF-uri de ei?”

În opinia sa, inflația poate determina creșterea prețurilor autoturismelor, însă și costurile finanțării pot crește odată cu modificarea dobânzilor.

Prin urmare, înainte de semnarea unui contract, cumpărătorii ar trebui să verifice nu doar cât costă mașina în momentul achiziției, ci și suma pe care vor ajunge să o plătească efectiv până la încheierea finanțării.