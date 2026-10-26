Reguli noi pentru ajutoarele acordate fermierilor afectați de secetă. Guvernul pregătește modificarea calculului despăgubirilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale propune modificarea regulilor privind acordarea sprijinului financiar de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate de seceta din 2025. Un proiect de hotărâre a Guvernului prevede clarificarea modului de calcul al sumelor acordate, astfel încât despăgubirile să fie stabilite în funcție de suprafețele confirmate în urma controalelor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Cererile depuse anterior vor rămâne valabile.

Proiectul de act normativ modifică Hotărârea Guvernului nr. 751/2026, prin care a fost instituit sprijinul financiar de urgență pentru producătorii agricoli afectați de seceta pedologică din anul precedent.

Potrivit notei de fundamentare, modificările sunt necesare deoarece autoritățile au identificat dificultăți tehnice și procedurale în procesarea cererilor și în stabilirea sumelor cuvenite beneficiarilor.

Ministerul Agriculturii propune modificarea articolului 9 alineatul (2) din HG nr. 751/2026, astfel încât ajutoarele financiare să fie calculate pe baza suprafețelor stabilite în urma controalelor APIA.

Conform proiectului, suma totală care poate fi acordată unui beneficiar va rezulta din înmulțirea grantului pe hectar, determinat potrivit prevederilor existente, cu suprafața stabilită în urma verificărilor efectuate în sistemul IACS al APIA.

Mai exact, suprafața utilizată pentru calcularea despăgubirilor va fi cea confirmată de agenție din suprafața declarată în cererea de plată pentru anul 2025.

Schimbarea urmărește eliminarea diferențelor care pot apărea între suprafețele înscrise în documentele de constatare a calamităților și cele identificate în urma controalelor administrative.

Potrivit Ministerului Agriculturii, asemenea diferențe pot conduce la stabilirea eronată a ajutoarelor financiare.

În nota de fundamentare, reprezentanții Ministerului Agriculturii explică faptul că procedurile actuale conțin anumite neclarități privind indicatorii utilizați pentru stabilirea eligibilității și calcularea sprijinului.

Una dintre probleme este lipsa unei definiții explicite pentru indicatorul „grad de afectare”, utilizat în documentele de constatare și evaluare a pagubelor produse de secetă.

Proiectul introduce această definiție, stabilind că gradul de afectare reprezintă valoarea procentuală înscrisă în documentul de constatare prevăzut de actul normativ.

În același timp, autoritățile urmăresc uniformizarea modului în care centrele județene APIA interpretează și utilizează datele din procesele-verbale privind culturile calamitate.

Ministerul arată că neclaritățile actuale pot îngreuna gestionarea dosarelor și pot determina diferențe în stabilirea sumelor datorate fermierilor.

Una dintre prevederile importante ale proiectului se referă la cererile de acordare a sprijinului financiar depuse înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

Conform documentului, acestea își vor păstra valabilitatea în ceea ce privește eligibilitatea.

Prin urmare, modificarea metodologiei de calcul nu presupune, prin ea însăși, anularea cererilor deja depuse.

Totuși, sumele care urmează să fie achitate beneficiarilor vor fi determinate prin aplicarea noii formule, dacă proiectul va fi adoptat.

Aceasta înseamnă că suprafața confirmată de APIA va reprezenta elementul de referință pentru calcularea sprijinului financiar.

Ministerul Agriculturii justifică necesitatea adoptării rapide a proiectului prin termenul stabilit pentru efectuarea plăților.

Potrivit notei de fundamentare, sprijinul financiar trebuie achitat beneficiarilor cel târziu la 31 decembrie 2026.

Din acest motiv, autoritățile consideră necesară avizarea și adoptarea actului normativ în regim de urgență.

În prezent, cererile de sprijin și documentele aferente se află în proces de depunere la centrele județene și locale ale APIA, conform informațiilor incluse în documentația proiectului.

Măsurile propuse urmăresc facilitarea verificării dosarelor și determinarea sumelor cuvenite înainte de expirarea termenului de plată.

Sprijinul financiar pentru fermierii afectați de seceta din 2025 a fost instituit în baza unui regulament european privind acordarea unor ajutoare de urgență sectoarelor agricole afectate de fenomene climatice nefavorabile și dezastre naturale.

Potrivit notei de fundamentare, la nivel european a fost prevăzut un sprijin excepțional în valoare totală de 56,6 milioane de euro pentru mai multe state membre, inclusiv România.

În baza acestui cadru european, Guvernul a adoptat HG nr. 751/2026, care reglementează sprijinul destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru suprafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui afectate de secetă.

Modificările aflate în pregătire nu instituie o nouă schemă de sprijin, ci clarifică aplicarea celei existente.

Potrivit Ministerului Agriculturii, proiectul nu generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul general consolidat și nu necesită fonduri peste cele deja aprobate pentru anul în curs.

Noile prevederi vor deveni aplicabile numai după adoptarea hotărârii de Guvern și intrarea acesteia în vigoare.