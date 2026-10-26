Grecia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027

Parlamentul Greciei a adoptat o lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la platformele de socializare, începând cu 1 ianuarie 2027. Măsura urmărește protejarea sănătății mintale a minorilor și limitarea utilizării excesive a internetului. Platformele vor trebui să găsească soluții pentru verificarea vârstei utilizatorilor, fără să le încalce dreptul la viață privată.

Proiectul de lege privind interzicerea utilizării serviciilor de socializare online de către minorii sub 15 ani a fost adoptat cu majoritate de voturi în Parlamentul din Grecia, potrivit informațiilor publicate de presa internațională. Noile reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Partidul de guvernământ Noua Democrație a fost singura formațiune parlamentară care a susținut măsura. Partidele de opoziție SYRIZA, Soluția Greacă, KKE, Niki și Cursul Libertății au votat împotrivă, în timp ce PASOK s-a abținut.

Ministrul guvernanței digitale și al inteligenței artificiale, Dimitris Papastergiou, a descris măsura drept „necesară, eficientă, proporțională și conformă cu legislația UE”, potrivit publicației grecești Kathimerini.

Oficialul a explicat că platformele de socializare vor avea timp până la începutul anului viitor să stabilească dacă utilizatorii conturilor și serviciilor pe care le găzduiesc sunt adulți. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a precizat că platformele au la dispoziție aproximativ două luni și jumătate pentru a elabora mecanisme de verificare a vârstei și de protejare a vieții private.

Papastergiou a comparat restricția cu interdicțiile privind vânzarea alcoolului și tutunului către minori. El a susținut că autoritățile nu pot aștepta adoptarea unei legislații europene perfecte înainte de a interveni.

„Să transmitem mesajul că problema utilizării necontrolate a internetului — care duce copiii la dependență în detrimentul sănătății lor mintale — nu poate continua”, a declarat ministrul.

Grecia justifică introducerea limitei de vârstă prin îngrijorările legate de efectele utilizării excesive a rețelelor sociale asupra copiilor.

Potrivit susținătorilor măsurii, derularea continuă a conținutului online, cunoscută drept „scrolling nesfârșit”, poate afecta somnul, capacitatea de concentrare și timpul pe care minorii îl petrec cu prietenii sau în aer liber.

Inițiativa face parte dintr-o tendință internațională începută în Australia, prima țară care a adoptat o legislație de limitare a accesului minorilor la rețelele sociale. Alte state au analizat sau au introdus măsuri similare. În Franța, o lege comparabilă a fost anulată de Consiliul Constituțional în august.

Grecia se numără printre cele șapte state membre ale Uniunii Europene care urmăresc introducerea unor standarde pentru verificarea vârstei pe platformele de socializare, în colaborare cu Comisia Europeană.

Pentru aplicarea restricției, Papastergiou a apărat utilizarea aplicației „Kid’s Wallet”, concepută pentru verificarea vârstei. Ministrul a afirmat că aceasta respectă codurile și specificațiile tehnice stabilite la nivel european.

„Nu furnizează absolut niciun fel de date cu caracter personal despre copii sau utilizatori, în afară de informația dacă au peste sau sub 15 ani — nici măcar data nașterii”, a precizat oficialul.

Papastergiou a subliniat că măsura urmărește să le ofere copiilor mai multă protecție în mediul digital.