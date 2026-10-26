Tensiunile continuă în Franța. Emmanuel Macron anunță măsuri împotriva violențelor și avertizează asupra unor noi proteste

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni, 26 octombrie 2026, că Guvernul condus de Sébastien Lecornu pregătește măsuri pentru prevenirea violențelor care au însoțit protestele antiguvernamentale din ultimele săptămâni. Șeful statului a avertizat că și weekendul următor ar putea fi marcat de confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Noi demonstrații sunt programate pentru 31 octombrie și 5 noiembrie, când este anunțată și o mobilizare sindicală la nivel național.

Franța traversează o perioadă de tensiuni sociale, pe fondul nemulțumirilor privind creșterea costului vieții și condițiile din sistemul de educație. Protestele din 17 octombrie au degenerat în violențe în mai multe orașe, iar autoritățile au introdus ulterior restricții și au mobilizat efective suplimentare de poliție pentru a preveni repetarea incidentelor, potrivit Reuters și dpa.

Președintele francez a declarat luni, în timpul unei vizite la Marsilia, că premierul Sébastien Lecornu urmează să prezinte măsuri ferme pentru gestionarea situației.

Macron a subliniat că autoritățile trebuie să asigure ordinea publică, dar și să răspundă nemulțumirilor care au determinat declanșarea manifestațiilor.

„I-am cerut, de asemenea, guvernului să răspundă cererilor justificate ce stau la originea acestei mişcări sociale”, a declarat Emmanuel Macron.

Șeful statului a recunoscut că există riscul unor noi incidente în weekendul următor, în condițiile în care organizatorii protestelor pregătesc alte manifestații.

Vizita președintelui la Marsilia are loc după violențele din 17 octombrie, când mai multe clădiri și spații comerciale au fost afectate de distrugeri.

Autoritățile franceze încearcă să prevină repetarea incidentelor, în timp ce presiunea asupra Guvernului pentru identificarea unor soluții la revendicările sociale rămâne ridicată.

Premierul francez urmează să participe luni la discuții cu reprezentanții organizațiilor de liceeni, înaintea unei conferințe de presă în cadrul căreia sunt așteptate anunțuri privind măsurile guvernamentale.

Elevii solicită îmbunătățirea condițiilor de studiu și suplimentarea numărului de profesori titulari din liceele franceze.

Revendicările din educație reprezintă una dintre componentele mișcării sociale care s-a extins în ultimele săptămâni.

Nemulțumirilor elevilor li s-au alăturat proteste împotriva creșterii costului vieții și a deteriorării serviciilor publice.

Guvernul încearcă astfel să găsească un echilibru între menținerea ordinii publice și deschiderea unui dialog cu reprezentanții manifestanților.

Protestele organizate în Franța în ultimele două weekenduri au fost însoțite de incidente violente, inclusiv confruntări cu poliția și distrugeri materiale.

Cele mai grave episoade au avut loc pe 17 octombrie, când demonstrațiile împotriva costului ridicat al vieții și a problemelor din serviciile publice au degenerat în mai multe orașe.

Autoritățile franceze au atribuit o parte dintre violențe unor grupuri radicale care ar fi participat la manifestații.

După aceste incidente, Guvernul a intensificat măsurile de securitate și a introdus restricții privind circulația pe timpul nopții în anumite zone.

Sâmbătă, 24 octombrie, prezența sporită a forțelor de ordine a contribuit la evitarea unor violențe de amploarea celor înregistrate cu o săptămână înainte.

Cu toate acestea, Ministerul francez de Interne a raportat 1.435 de persoane arestate în legătură cu manifestațiile.

Potrivit bilanțului transmis de autorități, au fost răniți 150 de protestatari și 267 de membri ai forțelor de ordine.

Datele arată că, în ciuda măsurilor suplimentare de securitate, tensiunile sociale nu au fost eliminate.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a avertizat că situația ar putea rămâne tensionată și în zilele următoare.

„Situaţia din următoarele zile nu va fi cu adevărat diferită de ceea ce am văzut până acum”, a declarat oficialul.

Noi manifestații sunt programate pentru sâmbătă, 31 octombrie, dată considerată de autorități ca prezentând un risc ridicat de incidente.

O altă mobilizare este anunțată pentru 5 noiembrie, când organizațiile sindicale pregătesc o grevă generală.

În acest context, autoritățile intenționează să mențină restricțiile asupra organizării manifestațiilor în anumite zone centrale ale orașelor, invocând necesitatea protejării siguranței publice.

Măsurile urmăresc limitarea riscului de confruntări și protejarea clădirilor publice, a magazinelor și a altor obiective care au fost afectate în timpul protestelor anterioare.

Mișcarea de protest a pornit de la nemulțumiri privind condițiile din educație și costul vieții, extinzându-se ulterior către revendicări mai ample referitoare la serviciile publice.

Situația pune presiune asupra Guvernului Lecornu, care trebuie să răspundă solicitărilor manifestanților, dar și să gestioneze riscurile privind ordinea publică.

În același timp, autoritățile încearcă să evite noi incidente violente, după ce manifestațiile precedente au provocat pagube materiale și numeroase arestări.

Declarațiile făcute luni de Emmanuel Macron indică intenția Executivului de a combina măsurile de securitate cu discuții privind revendicările sociale.

Eficiența acestei abordări va fi pusă la încercare în următoarele zile, în condițiile în care pentru 31 octombrie și 5 noiembrie sunt programate noi acțiuni de protest.