Protestul din Paris a luat o turnură neașteptată. Aproape 1.000 de rețineri: ce s-a întâmplat în marile orașe

Poliția din Paris a anunțat că 142 de persoane au fost reținute după protestul organizat sâmbătă pentru a atrage atenția asupra diminuării puterii de cumpărare și pentru susținerea serviciilor publice. Dintre acestea, 126 au fost plasate în arest, potrivit informațiilor transmise duminică de purtătoarea de cuvânt a poliției.

Helene Denechere a declarat la postul public France Inter că numărul participanților la manifestație a fost comparabil cu cel înregistrat la protestul din săptămâna precedentă. Ea a precizat însă că situația din punctul de vedere al securității a fost diferită față de cea de la acțiunea anterioară.

„Această demonstrație a avut loc ieri cu un număr de protestatari echivalent cu cel de săptămâna trecută, dar în condiții de securitate diametral opuse”, a spus reprezentanta poliției.

Potrivit acesteia, autoritățile au pregătit un dispozitiv destinat inclusiv prevenirii distrugerilor și protejării comercianților de pe traseul manifestației.

Purtătoarea de cuvânt a poliției a precizat că măsurile adoptate au urmărit să reducă riscurile pentru spațiile comerciale. În pofida acestor măsuri, două magazine au fost afectate, unul fiind spart și jefuit, iar celălalt suferind pagube materiale.

„Din păcate, un magazin a fost spart și jefuit. Un altul a fost avariat, dar acțiunea rapidă a poliției – era vorba de o reprezentanță auto – a permis protejarea spațiului și blocarea intrării persoanelor”, a declarat Helene Denechere.

Aceasta a menționat că, potrivit evaluării poliției, în urma coloanei de manifestanți se aflau aproximativ 500 de persoane implicate în acte de vandalism. Conform explicațiilor sale, acestea ar fi încercat să provoace distrugeri și să intre în conflict cu forțele de ordine.

La nivel național, ministrul de Interne, Laurent Nurez, a oferit sâmbătă seara o evaluare a manifestațiilor. Oficialul a declarat că „Marșurile au decurs bine” în Franța, dar a semnalat și existența unor incidente, precum și un număr apropiat de o mie de persoane reținute.

Tensiunile nu s-au limitat la capitală. În mai multe orașe franceze, inclusiv Marsilia, Bordeaux, Toulouse și Tours, au fost raportate confruntări între participanții la proteste și polițiști. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a răspunde situațiilor tensionate.

În ceea ce privește Parisul, Helene Denechere a susținut că marșul propriu-zis s-a desfășurat fără probleme majore, iar dispersarea participanților a avut loc în condiții similare. Ea a atras însă atenția asupra incidentelor provocate de grupul aflat în spatele manifestației.

Conform declarațiilor sale, persoanele respective ar fi încercat atât să atace polițiștii, cât și să deterioreze bunuri aflate în apropierea traseului. Intervenția agenților a vizat inclusiv împiedicarea accesului într-o reprezentanță auto, după ce spațiul comercial fusese amenințat de persoane implicate în incidente.

Datele comunicate de poliție privind cele 142 de rețineri se referă la manifestația desfășurată sâmbătă în capitala Franței, organizată pe fondul nemulțumirilor legate de nivelul de trai și de situația serviciilor publice.

Protestul din 17 octombrie, îndreptat împotriva costului ridicat al vieții, a fost marcat la Paris de marșuri neautorizate și de distrugeri ale unor spații comerciale. Potrivit cifrelor prezentate de Primăria Parisului, în capitală au fost avariate 450 de magazine pe durata weekendului.

Dintre acestea, 228 au fost jefuite, conform datelor furnizate de administrația locală. Cifrele indică amploarea pagubelor materiale raportate în urma incidentelor asociate manifestațiilor.

Pentru asigurarea ordinii publice, autoritățile franceze au mobilizat sâmbătă 70.000 de polițiști și jandarmi în diferite zone ale țării. Efectivele au fost cu 20% mai numeroase decât cele desfășurate la protestul din 17 octombrie.

Dispozitivul de securitate a fost organizat pe fondul manifestațiilor legate de scăderea puterii de cumpărare și de apărarea serviciilor publice, în condițiile în care autoritățile au raportat incidente în mai multe orașe franceze.