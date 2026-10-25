Câți bani primesc beneficiarii pensiilor de serviciu. Situația oficială pentru septembrie 2026
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Numărul persoanelor care beneficiau de pensii de serviciu a ajuns la 12.003 în septembrie 2026, cu opt mai multe față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestea, 7.934 aveau și o componentă de pensie suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), pe baza contributivității.
CNPP a publicat cifrele pensiilor de serviciu. Peste 12.000 de beneficiari, în septembrie 2026
Cea mai numeroasă categorie era reprezentată de foștii procurori și judecători, care beneficiau de prevederile Legii 303/2022 privind statutul acestora. În evidențele CNPP figurau 5.875 de pensionari din această categorie, dintre care 2.541 primeau o componentă de pensie din BASS.
Tot această categorie înregistra cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.682 de lei. Potrivit datelor publicate de CNPP, suma aferentă componentei contributive era de 7.617 lei, iar componenta suportată de la bugetul de stat era de 22.545 de lei.
Pensii de serviciu pentru personalul diplomatic și funcționarii parlamentari
În cazul membrilor Corpului diplomatic și consular al României, care beneficiază de prevederile Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu, numărul pensionarilor a fost de 776 în septembrie 2026. Dintre aceștia, 683 aveau pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Pensia medie de serviciu pentru această categorie era de 7.062 de lei, din care 3.061 de lei reprezentau suma suportată de la bugetul de stat, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice.
În ceea ce privește foștii funcționari publici parlamentari, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu se ridica la 856 de persoane. Aceștia primeau drepturile de pensie potrivit Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.
Din totalul pensionarilor din această categorie, 649 aveau o componentă de pensie din BASS. Pensia medie de serviciu era de 6.285 de lei, iar suma medie suportată de la bugetul de stat se ridica la 3.554 de lei.
Pensii pentru personalul aeronautic civil navigant
Datele CNPP arată că 1.314 pensionari beneficiau de prevederile Legii 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.
Aproape toți beneficiarii din această categorie aveau o componentă de pensie bazată pe contributivitate. Mai exact, 1.313 dintre cei 1.314 pensionari primeau pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Pensia medie de serviciu pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist era de 13.179 de lei în septembrie 2026. Din această sumă, 8.140 de lei erau suportați de la bugetul de stat, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice.
Ce pensii primeau foștii angajați ai Curții de Conturi
În evidențele CNPP figurau și 712 beneficiari de pensii de serviciu proveniți din rândul personalului Curții de Conturi. Toți cei 712 pensionari aveau o componentă de pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Pensia medie de serviciu pentru această categorie era de 10.790 de lei. Din valoarea medie lunară, 2.722 de lei reprezentau partea suportată de la bugetul de stat, conform datelor centralizate pentru luna septembrie 2026.
Pensii de serviciu pentru personalul auxiliar din instanțe și parchete
Un alt grup important de beneficiari era format din foștii angajați care au avut funcții auxiliare de specialitate în instanțele judecătorești și în parchete. Pentru această categorie se aplică prevederile Legii 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor.
În septembrie 2026, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu din această categorie era de 2.470 de persoane. Dintre acestea, 2.036 primeau o componentă de pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Pensia medie de serviciu pentru foștii angajați din această categorie se ridica la 7.381 de lei. Potrivit datelor CNPP, 4.504 lei din valoarea medie erau suportați de la bugetul de stat.
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