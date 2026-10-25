Bilete de tratament balnear gratuite pentru persoanele cu handicap. Când este obligatoriu însoțitorul

Persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia, potrivit legislației în vigoare, de un bilet gratuit de tratament balnear pe an. Acordarea acestui drept se face pe baza unei recomandări medicale emise de medicul de familie sau de medicul specialist, document necesar pentru accesul la programul de tratament.

Pentru anul 2026, autoritățile au prevăzut organizarea a 15 serii de tratament balnear, programate până la 21 decembrie. Sejururile au o durată de aproximativ 16 zile, iar persoanele eligibile trebuie să urmeze procedura de solicitare și să prezinte documentele justificative cerute.

Persoanele interesate trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii pentru a solicita un bilet gratuit de tratament balnear. Dosarul trebuie să conțină documentele necesare verificării eligibilității și a încadrării solicitantului în categoria beneficiarilor.

Printre actele solicitate se numără copia actului de identitate, copia documentului care atestă încadrarea în grad de handicap și recomandarea medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist. Aceste documente sunt necesare pentru analizarea cererii și includerea persoanei în programul de tratament balnear.

Recomandarea medicală reprezintă unul dintre documentele necesare pentru obținerea biletului, iar solicitantul trebuie să prezinte și dovada încadrării în grad de handicap. Cererea și actele justificative se depun la casa teritorială de pensii, potrivit procedurii de acordare a acestui beneficiu.

Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau au ales să primească indemnizația lunară pentru însoțitor, sunt prevăzute condiții suplimentare. Reguli similare se aplică și pensionarilor de invaliditate de gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor.

Aceste categorii de beneficiari pot efectua tratamentul balnear numai dacă sunt însoțite. Însoțitorii trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 109 din Legea nr. 360/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Obligația de a avea un însoțitor este legată de condițiile aplicabile persoanelor care au nevoie de sprijin pe durata sejurului. În aceste situații, respectarea prevederilor legale referitoare la însoțitor este necesară pentru efectuarea tratamentului balnear.

Există și o excepție de la această regulă. Persoanele încadrate în grad de handicap grav și pensionarii de invaliditate de gradul I pot merge la tratament fără însoțitor dacă depun o declarație pe proprie răspundere prin care confirmă că se pot descurca singuri pe întreaga durată a sejurului.

Această posibilitate ține cont de modul în care funcționează bazele de tratament balnear. Acestea oferă servicii în regim hotelier, nu în regim de spitalizare, ceea ce presupune ca beneficiarii să poată gestiona independent activitățile obișnuite pe durata șederii.

Declarația pe proprie răspundere permite aplicarea excepției de la obligația de a fi însoțit, în condițiile menționate. Prevederea vizează persoanele din categoriile indicate care își asumă că se pot descurca fără ajutor pe perioada tratamentului.

Biletele de tratament balnear se eliberează, de regulă, direct titularului. În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea documentului, acesta poate desemna o altă persoană care să îl ridice în numele său.

Pentru această procedură este necesară o procură autentificată de un notar public. Documentul trebuie să precizeze în mod clar că persoana desemnată este împuternicită să ridice biletul de tratament balnear în numele beneficiarului.

Astfel, ridicarea biletului poate fi realizată fie de titular, fie de o persoană mandatată legal, atunci când beneficiarul nu se poate prezenta personal. Procura autentificată trebuie să ateste explicit dreptul mandatarului de a efectua această operațiune.