Bilete de tratament balnear gratuite pentru persoanele cu handicap. Când este obligatoriu însoțitorul
SURSA FOTO: Imagine generată cu ajutorul AI
Persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia, potrivit legislației în vigoare, de un bilet gratuit de tratament balnear pe an. Acordarea acestui drept se face pe baza unei recomandări medicale emise de medicul de familie sau de medicul specialist, document necesar pentru accesul la programul de tratament.
Pentru anul 2026, autoritățile au prevăzut organizarea a 15 serii de tratament balnear, programate până la 21 decembrie. Sejururile au o durată de aproximativ 16 zile, iar persoanele eligibile trebuie să urmeze procedura de solicitare și să prezinte documentele justificative cerute.
Cum se obține biletul gratuit de tratament balnear
Persoanele interesate trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii pentru a solicita un bilet gratuit de tratament balnear. Dosarul trebuie să conțină documentele necesare verificării eligibilității și a încadrării solicitantului în categoria beneficiarilor.
Printre actele solicitate se numără copia actului de identitate, copia documentului care atestă încadrarea în grad de handicap și recomandarea medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist. Aceste documente sunt necesare pentru analizarea cererii și includerea persoanei în programul de tratament balnear.
Recomandarea medicală reprezintă unul dintre documentele necesare pentru obținerea biletului, iar solicitantul trebuie să prezinte și dovada încadrării în grad de handicap. Cererea și actele justificative se depun la casa teritorială de pensii, potrivit procedurii de acordare a acestui beneficiu.
Ce reguli se aplică persoanelor cu handicap grav
Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau au ales să primească indemnizația lunară pentru însoțitor, sunt prevăzute condiții suplimentare. Reguli similare se aplică și pensionarilor de invaliditate de gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor.
Aceste categorii de beneficiari pot efectua tratamentul balnear numai dacă sunt însoțite. Însoțitorii trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 109 din Legea nr. 360/2023, cu modificările și completările ulterioare.
Obligația de a avea un însoțitor este legată de condițiile aplicabile persoanelor care au nevoie de sprijin pe durata sejurului. În aceste situații, respectarea prevederilor legale referitoare la însoțitor este necesară pentru efectuarea tratamentului balnear.
Când se poate merge la tratament fără însoțitor
Există și o excepție de la această regulă. Persoanele încadrate în grad de handicap grav și pensionarii de invaliditate de gradul I pot merge la tratament fără însoțitor dacă depun o declarație pe proprie răspundere prin care confirmă că se pot descurca singuri pe întreaga durată a sejurului.
Această posibilitate ține cont de modul în care funcționează bazele de tratament balnear. Acestea oferă servicii în regim hotelier, nu în regim de spitalizare, ceea ce presupune ca beneficiarii să poată gestiona independent activitățile obișnuite pe durata șederii.
Declarația pe proprie răspundere permite aplicarea excepției de la obligația de a fi însoțit, în condițiile menționate. Prevederea vizează persoanele din categoriile indicate care își asumă că se pot descurca fără ajutor pe perioada tratamentului.
Cine poate ridica biletul de tratament balnear
Biletele de tratament balnear se eliberează, de regulă, direct titularului. În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea documentului, acesta poate desemna o altă persoană care să îl ridice în numele său.
Pentru această procedură este necesară o procură autentificată de un notar public. Documentul trebuie să precizeze în mod clar că persoana desemnată este împuternicită să ridice biletul de tratament balnear în numele beneficiarului.
Astfel, ridicarea biletului poate fi realizată fie de titular, fie de o persoană mandatată legal, atunci când beneficiarul nu se poate prezenta personal. Procura autentificată trebuie să ateste explicit dreptul mandatarului de a efectua această operațiune.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.