Sprijin pentru iarnă în Sectorul 1. Ghid complet pentru ajutorul de încălzire și suplimentul lunar la utilități

Locuitorii din Sectorul 1 pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie începând din 19 octombrie 2026. Măsura vizează persoanele singure și familiile cu venituri mici, iar dosarele pot fi trimise online sau depuse fizic. Află care sunt condițiile de acordare, plafoanele de venit și sumele oferite de autorități în acest sezon rece, dar și bunurile deținute care te vor face să nu primești acești bani.

Primăria Sectorului 1 a anunțat că, începând din 19 octombrie 2026, s-a deschis perioada de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire și suplimentul lunar pentru energie.

Reprezentanții administrației locale au precizat că își doresc ca acest sprijin financiar să ajungă la cât mai mulți cetățeni aflați în dificultate.

Beneficiarii pot fi familiile cu un venit net lunar de maximum 1.386 de lei pe membru, precum și persoanele singure ale căror venituri nu depășesc 2.053 de lei pe lună.

Conform postării de pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 1, ajutorul pentru încălzire va fi acordat în perioada noiembrie 2026 – martie 2027, compensând între 10% și 100% din valoarea de referință prevăzută de lege.

În plus, autoritățile au arătat că suplimentul pentru energie se plătește pe tot parcursul anului, acoperind sume lunare de 30 de lei pentru energie electrică, 20 de lei pentru combustibili solizi și câte 10 lei pentru gaze naturale ori energie termică.

Oficialii instituției au menționat că dosarele pot fi depuse fizic la Biroul Cetățeanului din strada Mureș nr. 18–24, sau online, prin platforma ConectX (https://login.conectx.net/) și la adresele de e-mail dedicate ale DGASPC Sector 1 (registratura@dgaspc-sectorul1.ro sau relatiiinteretnice@dgaspc-sectorul1.ro).

De asemenea, primăria a informat că cetățenii care au nevoie de sprijin pentru completarea documentelor pot apela numerele de telefon ale Compartimentului Protecția Socială, iar formularele tipizate sunt disponibile online.

În încheiere, administrația locală i-a îndemnat pe locuitori să transmită aceste informații persoanelor vulnerabile sau în vârstă din comunitate.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care dețin cel puțin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA 4 la normele metodologice

A. Bunuri imobile

Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței şi a curții aferente.

B. Bunuri mobile

Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice; Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități; Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

NOTĂ:

* În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.

* Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

C. Depozite bancare

Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 10 alin. (1) – (2) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, împărţită la numărul persoanelor din familie;

La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei conform prevederilor alin. (1), nu se iau în calcul următoarele venituri:

Sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; Sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației preșcolarilor, elevilor şi studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice, altor instituții publice şi private, inclusiv organizații neguvernamentale; Sumele primite din activitatea desfășurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obținute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic; Sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; Sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgență primite de la bugetul de stat sau local; Stimulentul educațional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate; Sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situații excepționale; Indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizația lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei; Sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaționale aprobate.

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