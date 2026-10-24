Recalcularea pensiei după angajare: ce bani poți câștiga și de ce salariul nu garantează o majorare

Continuarea activității profesionale după pensionare le poate aduce unor persoane venituri salariale și puncte suplimentare la pensie. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite pensionarilor pentru limită de vârstă să solicite recalcularea drepturilor prin valorificarea stagiului de cotizare realizat după înscrierea la pensie.

Această posibilitate trebuie analizată separat de acordarea punctelor de stabilitate, deoarece cele două componente au reguli diferite de calcul. Perioadele lucrate după pensionare pot contribui la punctajul contributiv, însă nu generează automat și puncte de stabilitate.

Diferența este importantă pentru persoanele care continuă să lucreze după pensionare și vor să afle dacă veniturile obținute le pot majora pensia. Faptul că sunt plătite contribuții de asigurări sociale nu înseamnă că toate componentele pensiei se modifică în același mod.

Înainte de depunerea unei cereri de recalculare, trebuie verificată categoria de pensie de care beneficiază persoana și dacă legislația permite cumulul cu veniturile salariale. Articolul 105 din Legea nr. 360/2023 reglementează această posibilitate, dar prevede și excepții pentru anumite situații.

Printre acestea se numără pensia anticipată, în raport cu anumite categorii de venituri, precum și situațiile referitoare la soțul supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș, potrivit condițiilor prevăzute de lege. Din acest motiv, regulile aplicabile pensionarilor pentru limită de vârstă nu pot fi extinse automat tuturor persoanelor care primesc pensie.

Categoria de pensie înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii reprezintă un prim reper pentru verificarea posibilității de a continua activitatea profesională. Abia după clarificarea acestui aspect poate fi analizată modalitatea de valorificare a contribuțiilor realizate ulterior pensionării.

Pensionarii pentru limită de vârstă care realizează stagiu de cotizare după înscrierea la pensie pot solicita recalcularea drepturilor o singură dată într-un an calendaristic. Regula se referă la anul calendaristic și nu presupune, în mod automat, că trebuie să treacă exact 12 luni între două solicitări.

Cererea trebuie să vizeze perioadele de activitate care nu au fost valorificate anterior prin recalculare. Pentru o verificare cât mai clară, este util ca solicitantul să precizeze intervalul lucrat după emiterea ultimei decizii și să verifice dacă veniturile și stagiul de cotizare sunt înregistrate în evidențele asigurărilor sociale.

Punctajul obținut pentru veniturile asigurate se calculează potrivit regulilor legale, în funcție de baza de contribuție și de câștigul salarial mediu de referință utilizat în calcul. Prin urmare, același salariu nominal obținut în ani diferiți nu garantează un punctaj identic, deoarece reperul de comparație se poate modifica.

Nici contribuția reținută lunar din salariu nu se transformă într-o sumă identică adăugată direct la pensie. Venitul asigurat și contribuțiile participă la mecanismul de stabilire a punctajului, iar cuantumul pensiei rezultă din aplicarea formulei legale, prin raportare la numărul total de puncte și la valoarea punctului de referință.

Un exemplu simplificat arată modul în care veniturile obținute după pensionare pot influența punctajul. Dacă venitul eligibil al unei persoane este egal cu reperul legal în fiecare dintre cele 12 luni ale unui an, punctajul lunar este de un punct, iar punctajul anual rezultat este tot de un punct.

Exemplul presupune că nu există alte corecții aplicabile calculului. La valoarea punctului de referință de 81 de lei, indicată pentru anul 2026, un punct corespunde unei componente de 81 de lei în rezultatul formulei de calcul.

Această valoare nu înseamnă însă că orice pensionar care obține un punct suplimentar va primi automat o majorare de 81 de lei în fiecare lună. Creșterea efectivă a sumei încasate depinde și de situația concretă a pensiei, inclusiv de existența unui cuantum protejat care continuă să fie menținut în plată.

În consecință, analiza trebuie să distingă între punctajul rezultat din contribuțiile suplimentare și suma efectiv plătită după recalculare. Cele două valori nu coincid în mod obligatoriu în toate situațiile.

O întrebare frecventă privește posibilitatea de a primi puncte de stabilitate pentru anii lucrați după pensionare. Articolul 85 alineatul (6) din Legea nr. 360/2023 exclude acordarea acestor puncte pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau pensia de serviciu cu venituri pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale.

Astfel, o persoană care a realizat 35 de ani eligibili înainte de pensionare și mai lucrează doi ani după pensionare nu ajunge automat la 37 de ani eligibili pentru calcularea punctelor de stabilitate. Cei doi ani pot fi valorificați la punctajul contributiv, dar au un regim distinct în privința stabilității.

Pentru ca perioada lucrată să fie luată în considerare, este important ca datele privind veniturile și contribuțiile să fie înregistrate corect. Reținerea contribuțiilor pe fluturașul de salariu nu garantează, prin ea însăși, că toate informațiile au fost preluate fără erori în evidențele folosite la stabilirea pensiei.

Dacă lipsesc anumite luni sau apar neconcordanțe privind identificarea persoanei ori veniturile declarate, trebuie verificată posibilitatea corectării datelor potrivit procedurii legale. Normele permit folosirea unor documente alternative în anumite situații, inclusiv atunci când angajatorul nu mai poate depune declarația, însă o adeverință nu înlocuiește automat toate documentele necesare. Pensionarul poate solicita confirmarea stagiului de cotizare pentru a identifica perioadele existente în evidențe.

Pentru recalcularea solicitată de pensionar, termenul de soluționare este de 45 de zile. Acesta poate fi prelungit cu 30 de zile atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare.

Drepturile rezultate din recalculare se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. Prin urmare, data încetării contractului de muncă și data de la care se aplică noul cuantum al pensiei nu sunt automat aceleași.

Este important ca solicitantul să păstreze cererea și dovada înregistrării acesteia. Dacă decizia este emisă ulterior, trebuie verificate separat data emiterii documentului, data de la care se acordă drepturile și momentul în care apare prima plată modificată.

Există și situații în care recalcularea conduce la un punctaj mai mare, fără ca suma efectiv încasată să crească imediat. De exemplu, într-o situație ipotetică, pensia calculată crește de la 2.700 la 2.780 de lei, în timp ce cuantumul protejat menținut în plată este de 2.900 de lei.

În acest caz, contribuțiile suplimentare sunt valorificate prin puncte, însă suma plătită rămâne la 2.900 de lei. Pentru verificarea rezultatului, trebuie comparate punctajele de dinainte și de după recalculare, precum și cuantumul rezultat din formulă cu pragul protejat. Extrasul bancar nu oferă singur informații suficiente pentru a stabili dacă toate perioadele lucrate au fost incluse în calcul.

Persoanele care lucrează simultan pentru mai mulți angajatori trebuie să facă diferența între veniturile asigurate și durata stagiului de cotizare. Existența a două contracte de muncă în aceeași lună calendaristică nu înseamnă că perioada respectivă se contabilizează de două ori ca timp.

Veniturile eligibile sunt analizate potrivit regulilor de calcul al punctajului, în timp ce stagiul de cotizare este determinat în raport cu perioada calendaristică relevantă. Această distincție este importantă pentru pensionarii care estimează că mai multe contracte simultane le-ar putea dubla vechimea acumulată într-un singur an.

În dosarul de pensie trebuie urmărite toate veniturile eligibile și corectitudinea înregistrării acestora, fără multiplicarea artificială a duratei stagiului. Pentru evaluarea efectului asupra pensiei, contează atât datele declarate de angajatori, cât și modul în care acestea sunt valorificate potrivit legislației.

După primirea deciziei de recalculare, pensionarul poate verifica perioada adăugată, punctajele rezultate și data de la care se acordă drepturile. Dacă lipsește o lună de activitate, solicitarea de clarificare trebuie să indice cât mai precis perioada și angajatorul la care se referă.

Dacă instituția a omis date care existau deja în evidențe, poate fi relevantă procedura de revizuire. Dacă sunt prezentate elemente noi, situația poate fi analizată prin procedura de recalculare, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru o decizie pe care pensionarul o consideră greșită, termenul de contestare este de 45 de zile de la comunicare. Solicitarea unei explicații administrative nu suspendă automat acest termen, motiv pentru care data comunicării deciziei trebuie urmărită cu atenție.

Înainte de a solicita recalcularea, trebuie clarificate câteva aspecte concrete: dacă legislația permite cumulul pentru categoria de pensie respectivă, dacă veniturile sunt declarate corect, când poate fi depusă următoarea cerere și dacă există un cuantum protejat care împiedică majorarea imediată a sumei încasate.

Pentru fiecare pensionar, efectul continuării activității profesionale depinde de datele proprii și de regulile aplicabile. Durata muncii după pensionare nu determină, singură, o creștere identică a pensiei pentru toate persoanele, iar calculul punctajului contributiv trebuie analizat separat de regulile privind acordarea punctelor de stabilitate.