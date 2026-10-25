Vrei un Halloween înfricoșător? Cinci cimitire care ascund o atmosferă de groază și povești tulburătoare

Cimitirele istorice din Europa atrag vizitatori prin arhitectura lor deosebită, monumentele funerare și personalitățile care își dorm somnul de veci aici. De Halloween, aceste locuri reprezintă o alternativă la atracțiile tematice obișnuite, oferind posibilitatea de a descoperi povești din trecut și opere funerare impresionante, fără a fi nevoie de un buget consistent.

De la celebrul cimitir Père Lachaise din Paris, unde se află mormântul lui Jim Morrison, până la aleile gotice acoperite de vegetație din Londra, numeroase necropole europene îmbină patrimoniul istoric cu peisaje care atrag pasionații de arhitectură și istorie. Unele sunt accesibile gratuit, în timp ce altele percep taxe de intrare.

Un clasament care analizează 30 de orașe europene a identificat destinații potrivite pentru cei care vor să exploreze astfel de locuri în perioada Halloween-ului. Lista cuprinde cimitire cunoscute, dar și spații mai puțin frecventate, unde monumentele și personalitățile înhumate oferă motive suplimentare pentru o vizită.

Clasamentul a fost realizat pe baza „Indicelui turistic Tombstone”, elaborat de Saily, o aplicație de călătorie care oferă servicii eSIM. Analiza a luat în calcul cinci criterii: personalitățile înhumate, valoarea vizuală a monumentelor, statutul de patrimoniu, posibilitatea de a vizita locurile fără aglomerație și accesibilitatea transportului public din centrul orașului.

Fiecare criteriu a primit o pondere distinctă în evaluare, cu scopul de a identifica necropolele care prezintă cel mai mare interes pentru vizitatori. Pe lângă notorietatea celor înhumați, au fost luate în considerare aspecte precum arhitectura, conservarea monumentelor și ușurința cu care turiștii pot ajunge la destinație.

Matas Cenys, șeful de produs al Saily, a explicat de ce aceste locuri pot reprezenta o alternativă la atracțiile special amenajate pentru Halloween. „În fiecare octombrie, oamenii stau la coadă ore întregi la atracții bântuite, trecând direct pe lângă atracțiile reale – unele dintre cele mai atmosferice și pline de poveste locuri din orice oraș”, a declarat acesta.

Reprezentantul companiei a evidențiat și valoarea culturală a necropolelor istorice. „Cimitirele istorice sunt muzee în aer liber cu sculpturi și povești incredibile, iar intrarea este gratuită. Halloween-ul este o scuză bună pentru a le descoperi, dar merită vizitate în orice zi a anului.”

Père Lachaise este unul dintre cele mai cunoscute cimitire din Europa și ocupă aproximativ 44 de hectare, pe care se găsesc circa 70.000 de morminte. Necropola pariziană adăpostește rămășițele a aproximativ 1.445 de personalități, ceea ce explică interesul constant al vizitatorilor din întreaga lume.

Printre numele asociate acestui loc se numără compozitorul Frédéric Chopin, cântăreața Édith Piaf, scriitorii Oscar Wilde, Marcel Proust și Honoré de Balzac, muzicianul Jim Morrison, scriitoarea Gertrude Stein, dramaturgul Molière și actrița Sarah Bernhardt. Diversitatea personalităților înhumate transformă cimitirul într-un reper pentru cei interesați de istoria culturală europeană.

Mormântul lui Jim Morrison, solistul formației The Doors, se numără printre punctele de interes ale necropolei. Un alt loc care atrage atenția este mormântul scriitorului Oscar Wilde, asupra căruia a fost instalată o barieră de sticlă pentru a proteja monumentul, după ce acesta a fost acoperit de urme de ruj lăsate de admiratori.

Popularitatea cimitirului se reflectă și în numărul imaginilor publicate pe Wikimedia Commons, unde au fost distribuite peste 4.500 de fotografii realizate aici. Accesul este gratuit, iar distanța față de centrul Parisului este de aproximativ 15 minute, ceea ce facilitează includerea necropolei într-un traseu turistic al capitalei franceze. Pentru orientare, vizitatorii pot folosi aplicația oficială a cimitirului, utilă pentru identificarea mormintelor și parcurgerea suprafeței extinse.

Capitala Norvegiei nu este cunoscută în primul rând pentru turismul în cimitire, însă Vår Frelsers Gravlund reprezintă o destinație importantă pentru cei interesați de personalitățile culturale și științifice ale țării. Potrivit clasamentului, necropola avea doar 123 de recenzii pe Google, un număr redus în comparație cu notorietatea altor obiective turistice europene.

Cimitirul se află la aproximativ zece minute de centrul orașului Oslo și adăpostește mormintele unor personalități esențiale pentru cultura norvegiană. Printre acestea se numără dramaturgul Henrik Ibsen, pictorul Edvard Munch, cunoscut pentru lucrarea „Țipătul”, artistul Christian Krohg și exploratorul polar Fridtjof Nansen.

Cele patru personalități sunt înhumate la distanțe relativ mici una de cealaltă, ceea ce permite vizitatorilor să le descopere mormintele în timpul aceleiași plimbări. Necropola a fost amenajată în epoca victoriană și păstrează caracteristicile unui spațiu funerar istoric, cu alei și monumente care reflectă tradițiile perioadei.

Poziționarea sa în apropierea centrului orașului face posibilă includerea cimitirului într-un traseu turistic prin Oslo. Pentru cei interesați de istoria artei, literaturii și explorărilor polare, locul oferă ocazia de a descoperi câteva dintre figurile care au influențat evoluția culturală a Norvegiei.

În Edinburgh, Cimitirul Dean se remarcă prin arhitectura monumentelor funerare și prin apropierea de zonele circulate ale orașului. Deși se află la mică distanță de una dintre cele mai aglomerate străzi din capitala Scoției, necropola rămâne mai puțin cunoscută decât alte obiective turistice locale. Clasamentul menționează aproximativ 90 de recenzii pe Google.

Cimitirul este situat între Queensferry Road și cursul de apă Water of Leith și este inclus în categoria A a monumentelor istorice din Scoția. Printre elementele care îi definesc aspectul se numără monumentele funerare elaborate, multe dintre ele realizate în stil victorian, care reflectă evoluția artistică și arhitecturală a orașului.

Aici sunt înhumate personalități care au contribuit la dezvoltarea Edinburghului modern. Printre acestea se numără arhitectul William Playfair, filosoful Dugald Stewart și pictorul de portrete Henry Raeburn, nume importante pentru istoria intelectuală și artistică a Scoției.

Amplasarea necropolei și caracterul monumentelor o transformă într-un obiectiv pentru cei care vor să descopere o altă latură a orașului. Aleile și monumentele oferă o perspectivă asupra modului în care erau comemorate personalitățile în secolele trecute, într-un spațiu care păstrează elemente importante ale patrimoniului local.

Cimitirul Olšany din Praga se distinge prin dimensiunile sale și prin varietatea stilurilor arhitecturale întâlnite pe alei. Monumentele baroce deteriorate de trecerea timpului, sculpturile Art Nouveau și vegetația care a crescut în jurul unor morminte contribuie la aspectul său distinctiv, mai ales în sezonul de toamnă.

Necropola este asociată și cu Franz Kafka, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori legați de capitala cehă. Mormântul său reprezintă un punct de interes pentru cei care vizitează Praga din motive culturale sau literare, adăugând o dimensiune suplimentară explorării cimitirului.

O altă oprire recomandată este Cimitirul Vyšehrad, aflat în apropiere și cunoscut pentru personalitățile culturale cehe înhumate aici. Printre acestea se numără compozitorii Antonín Dvořák și Bedřich Smetana, artistul Alfons Mucha și scriitorul Karel Čapek.

Vizitarea celor două necropole permite descoperirea unor monumente funerare diferite și a unor nume importante din istoria culturală a Cehiei. Pentru turiștii care preferă traseele istorice și plimbările în aer liber, cimitirele din Praga oferă o perspectivă asupra patrimoniului orașului, dincolo de obiectivele sale arhitecturale cele mai cunoscute.

Cimitirul Highgate din nordul Londrei este unul dintre cele mai cunoscute spații funerare istorice din Marea Britanie, fiind remarcat pentru arhitectura gotică victoriană și pentru monumentele acoperite de vegetație. Spre deosebire de alte cimitire menționate în clasament, accesul nu este gratuit pentru publicul larg, fiind disponibile condiții speciale pentru proprietarii de morminte sau pentru persoanele care dețin un permis de proprietate.

Printre personalitățile înhumate aici se află filosoful Karl Marx, scriitoarea George Eliot, poeta Christina Rossetti și fizicianul Michael Faraday. Prezența acestor nume contribuie la interesul istoric și cultural al necropolei, vizitată de persoane interesate de istoria politică, literară și științifică.

Arhitectura reprezintă unul dintre principalele elemente distinctive ale Cimitirului Highgate. Mausoleele acoperite de vegetație, statuile de îngeri înconjurate de iederă și aleea egipteană alcătuiesc un peisaj funerar caracteristic epocii victoriene, care atrage în special pasionații de fotografie și patrimoniu arhitectural.

Întreaga necropolă este clasificată ca monument istoric de gradul I, cel mai înalt nivel de protecție pentru clădirile istorice din Anglia. Potrivit datelor prezentate în clasament, aici se află aproximativ 950 de persoane considerate notabile, iar combinația dintre arhitectură, vegetație și istoria personalităților înhumate menține cimitirul printre locurile de interes pentru vizitatorii Londrei.