Unde să mergi de Halloween: destinații înfricoșătoare cu povești despre fantome, vrăjitoare și vampiri

De la orașele medievale cu legende despre fantome până la castelele asociate cu vrăjitoarele și vampirii, Europa oferă numeroase destinații potrivite pentru o călătorie de Halloween. Tradițiile vechi, poveștile despre lumea de dincolo și monumentele cu o istorie tulburătoare transformă aceste locuri în puncte de atracție pentru cei interesați de latura misterioasă a continentului.

Halloweenul nu mai este de mult o sărbătoare asociată exclusiv cu Statele Unite. Originile unor tradiții care au contribuit la formarea sărbătorii actuale se regăsesc în Europa, unde ritualurile străvechi și comemorările religioase au păstrat legătura simbolică dintre viață și moarte.

Samhain, sărbătoare asociată cu perioada în care se considera că granița dintre cele două lumi devenea mai subțire, și Allhallowtide, o comemorare creștină a morților desfășurată pe parcursul mai multor zile, fac parte din istoria acestor obiceiuri. În timp, elemente ale tradițiilor europene au contribuit la conturarea imaginii contemporane a Halloweenului, de la costume și decorațiuni tematice până la interesul pentru povești macabre.

Europa păstrează numeroase locuri legate de aceste legende, de la castele gotice și cimitire istorice până la peșteri asociate cu presupuse ritualuri ale vrăjitoarelor. Printre destinațiile potrivite pentru o escapadă de sezon se numără orașe din Anglia, Irlanda, România, Austria, Spania, Cehia, Scoția, Franța și Germania.

York, unul dintre orașele medievale ale Angliei, este cunoscut pentru numeroasele sale legende despre apariții misterioase și locuri bântuite. Istoria locală, străzile vechi și clădirile cu trecut îndelungat oferă cadrul pentru activități dedicate celor interesați de poveștile supranaturale.

Unul dintre evenimentele tematice este Săptămâna Fantomelor, organizată anual în tot orașul de The York Ghost Merchants, un magazin specializat în sculpturi reprezentând fantome, ai cărui reprezentanți revendică o tradiție mistică veche de secole. Programul include activități variate, de la mici vânători de comori cu tematică supranaturală până la evenimente cu influențe gotice și ceai.

York are și alte locuri asociate cu povești despre apariții, printre care o fostă închisoare pentru femei și un pub despre care se spune că ar fi bântuit. Vizitatorii pot explora străzile medievale și pot participa la tururi ghidate pentru a descoperi istoria acestor locuri și legendele care le înconjoară.

Capitala Irlandei păstrează o istorie marcată de locuri asociate cu moartea, detenția și evenimentele dramatice. Printre atracțiile care pot fi incluse într-un traseu de Halloween se numără Cimitirul Glasnevin și fosta închisoare Kilmainham, transformată în muzeu.

Cimitirul Glasnevin este locul de veci pentru peste 1,5 milioane de persoane. Printre personalitățile înhumate aici se află Daniel O’Connell, lider irlandez din secolul al XIX-lea cunoscut drept Eliberatorul, și Arthur Griffith, fondatorul Sinn Féin.

La rândul său, Kilmainham Gaol păstrează amintirea unor episoade dure din istoria Irlandei. Închisoarea a fost legată de execuții și de alte evenimente tragice, iar poveștile asociate trecutului său contribuie la reputația sa de loc cu o atmosferă apăsătoare. Pentru cei interesați de istorie, vizitarea acestor obiective oferă ocazia de a descoperi poveștile din spatele unor locuri importante pentru memoria colectivă irlandeză.

Transilvania ocupă un loc important pe lista destinațiilor europene asociate cu Halloweenul, în special datorită legăturii sale cu legenda Contelui Dracula. Castelul Bran, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România, este adesea asociat cu personajul vampirului, deși legătura sa cu acesta ține în principal de imaginarul popular și de felul în care a fost promovată legenda.

Ridicată într-un peisaj stâncos, fortificația amintește prin aspectul său de castelele descrise în romanul lui Bram Stoker. Interiorul include încăperi istorice și exponate care contribuie la atmosfera specifică locului, iar în luna octombrie, castelul poate găzdui prezentări și experiențe tematice legate de miturile urbane și de legendele vampirilor.

O altă fortificație asociată cu povestea istorică din spatele personajului Dracula este Cetatea Poenari, legată de Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești care a inspirat parțial figura literară. Istoria sa, marcată de reputația de conducător necruțător, este evocată în poveștile despre fortificația ridicată în secolul al XIV-lea și despre rolul acesteia în istoria regiunii.

Salzburg este cunoscut pentru arhitectura sa și pentru legătura cu filmul „Sunetul Muzicii”, însă regiunea păstrează și povești istorice mult mai întunecate. Printre locurile asociate cu acestea se numără Castelul Moosham, legat de procesele de vrăjitorie desfășurate în secolele trecute.

Între 1675 și 1690, în regiunea Salzburg au avut loc procese asociate cu cazul Zaubererjackl, în urma cărora 139 de persoane au fost ucise. Figura cunoscută drept Jackl Vrăjitorul, un tânăr local despre care circulau povești că ar fi încheiat un pact cu Satana, a devenit parte a folclorului regional. Istoria acestor evenimente este prezentată și în legătură cu Castelul Moosham.

Pentru cei care doresc să descopere și alte monumente cu o atmosferă misterioasă, Fortăreața Hohensalzburg oferă posibilitatea unor tururi cu lanternă. Printre legendele asociate cu fortificația se numără cea a Doamnei Albe, o apariție despre care se spune că ar rătăci prin sălile castelului.

Zugarramurdi este un sat de munte din Țara Bascilor, cunoscut pentru poveștile despre vrăjitoare și presupusele ritualuri desfășurate în peșterile din apropiere. Legendele locale susțin că, în urmă cu sute de ani, grupuri cunoscute sub numele de akelarres se întâlneau în Peștera Zugarramurdi pentru a-l venera pe diavol.

Un element important al acestor povești este Infernuko erreka, denumire tradusă prin pârâul iadului. Dincolo de tradițiile populare, peștera impresionează prin dimensiunile sale și prin formațiunile create de apa care a traversat roca de-a lungul secolelor. Unele dintre galeriile sale ajung la aproximativ 12 metri înălțime, iar spațiul este organizat pe mai multe niveluri.

Istoria locului este legată și de procesul vrăjitoarelor din 1610. O placă amplasată pe pereții peșterii amintește de persoanele ucise în urma acelor evenimente, iar povestea lor este prezentată la Muzeul Vrăjitoarelor din apropiere. Astfel, vizitarea satului oferă acces atât la peisajul natural, cât și la istoria proceselor care au alimentat legendele despre vrăjitorie din regiune.

Praga este adesea asociată cu arhitectura sa spectaculoasă și cu atmosfera piețelor de Crăciun, dar orașul păstrează și numeroase povești despre alchimie, moarte și practici oculte. Pentru o vizită cu tematică de Halloween, unul dintre locurile de interes este Speculum Alchemiae, un spațiu prezentat drept vechi laborator al unui alchimist preocupat de ocultism.

O altă atracție este Ceasul Astronomic din Praga, unde mecanismul cunoscut sub numele de Mersul Apostolilor pune în mișcare figurile apostolilor și personificarea Morții, marcând trecerea orelor. Spectacolul mecanic reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului și capătă o semnificație aparte pentru vizitatorii interesați de reprezentările medievale ale mortalității.

Bazilica Sfântul Iacob este asociată, la rândul ei, cu o poveste tulburătoare despre un membru uman vechi de aproximativ 400 de ani, păstrat în biserică. Potrivit legendei locale, acesta ar aparține unui hoț și ar reprezenta un avertisment împotriva furtului din lăcașul de cult.

Edinburgh se remarcă prin castelele sale impunătoare, străzile înguste și cimitirele istorice, care contribuie la atmosfera specifică sezonului de toamnă. Printre obiectivele care pot fi incluse într-un traseu tematic se numără Castelul Edinburgh și Greyfriars Kirkyard, un cimitir cunoscut inclusiv pentru numele care au inspirat personaje din seria Harry Potter.

Unul dintre evenimentele asociate cu această perioadă este Festivalul Focului Samhuinn, inspirat de tradițiile celtice legate de trecerea dintre anotimpuri. Evenimentul prezintă o confruntare simbolică între Regii Verii și Regii Iernii, într-un spectacol care combină focul, muzica de tobe și reprezentațiile în aer liber.

Samhuinn are legături cu vechile tradiții celtice asociate cu schimbarea anotimpurilor și cu perioada de tranziție dintre vară și iarnă. Prin spectacolele sale, festivalul aduce în atenția publicului elemente ale patrimoniului cultural scoțian, într-un decor potrivit pentru cei care caută o experiență diferită de Halloween.

Dincolo de reputația romantică, Parisul ascunde un obiectiv subteran cu o istorie impresionantă: Catacombele Parisului. Acest osuar adăpostește rămășițele a peste un milion de persoane, transferate aici în urma reorganizării unor cimitire ale orașului.

Catacombele reprezintă unul dintre cele mai cunoscute locuri de acest fel din lume. Pereții galeriilor sunt amenajați cu oase și cranii umane, organizate în structuri care transformă spațiul într-un monument dedicat memoriei celor ale căror rămășițe au fost mutate aici. Aspectul lor distinctiv și amplasarea sub străzile capitalei franceze le fac o atracție pentru vizitatorii interesați de istoria orașului și de locurile neobișnuite.

O alternativă pentru cei care preferă un traseu la suprafață este Cimitirul Père-Lachaise, cunoscut și sub numele de Orașul Morților. Acesta se numără printre cele mai vizitate cimitire din lume și adăpostește mormintele unor personalități precum Oscar Wilde, Jim Morrison și Frédéric Chopin. Monumentele funerare, aleile și istoria celor înhumați aici fac din cimitir un reper important al patrimoniului parizian.

Ludwigsburg, un oraș german mai puțin cunoscut în afara circuitelor turistice consacrate, găzduiește Festivalul Dovlecilor, prezentat drept cel mai mare eveniment de acest tip din lume. Manifestarea se desfășoară anual pe domeniul unei grădini baroce a unui palat și reunește aproximativ 450.000 de dovleci.

Festivalul propune în fiecare an teme diferite pentru expozițiile sale, iar dovlecii sunt transformați în sculpturi și ornamente de dimensiuni variate. Vizitatorii pot descoperi instalații realizate din dovleci, prezentări decorative și preparate culinare care folosesc acest ingredient.

Pe lângă sculpturile tematice, evenimentul oferă ocazia de a explora varietatea de dovleci expuși și produsele alimentare pregătite pentru această perioadă. Festivalul completează oferta europeană de activități de toamnă, alăturându-se destinațiilor cunoscute pentru castelele, cimitirele istorice și legendele lor.