Un accident fatal, doi frați gemeni și o minciună periculoasă. Noul thriller Netflix „The Twin” are o dată de lansare

Serialul polițist „The Twin”, cunoscut anterior sub titlul „The Undertow”, va fi lansat pe Netflix. Producția, cu Jamie Dornan și Mackenzie Davis în rolurile principale, era programată inițial pentru 2026, însă data premierei a fost modificată.

Thrillerul are șase episoade și urmărește povestea unei femei care ajunge să încheie un pact periculos cu cumnatul ei înstrăinat, după ce un accident fatal îi schimbă radical viața. Pe măsură ce trecutul revine în prim-plan, personajele sunt nevoite să gestioneze o situație complicată, marcată de secrete, minciuni și sentimente nerezolvate.

The Twin este un serial original Netflix, regizat de Jeremy Lovering, cunoscut pentru filmul In Fear. Scenariul este semnat de Sarah Dollard, care a lucrat la Doctor Who, Hanna Jameson, autoarea asociată serialului The Last, Scout Cripps, cunoscut pentru Little Racer, Kam Odedra, implicat în producția Ackley Bridge, și Joy Wilkinson.

Povestea are la bază serialul de televiziune norvegian Twin, produs de Nordisk Film Production AS, în care a jucat Kristofer Hivju, cunoscut pentru rolul său din Game of Thrones. Noua versiune adaptează materialul original pentru publicul Netflix, păstrând elementele de thriller psihologic și crimă care stau la baza intrigii.

Echipa de producție îi include pe Nira Park și Rachael Prior, producători executivi care reprezintă studioul Complete Fiction. David Flynn și Paul Lee sunt producătorii executivi din partea companiei Wiip.

Printre ceilalți producători executivi se numără Jeremy Lovering, Jamie Dornan și Sarah Dollard. Laura Richardson este creditată ca producător executiv asociat, în timp ce Donald Mackinnon ocupă funcția de producător.

Serialul era inclus inițial în programul Netflix pentru 2026, informație prezentată și în actualizarea Next on Netflix 2026, publicată la începutul anului. Ulterior, platforma a confirmat schimbarea calendarului și stabilirea unei noi date de lansare: 1 ianuarie 2027.

Mutarea premierei este relevantă și prin prisma strategiei de lansare a Netflix. Platforma a folosit în mod obișnuit perioada de Anul Nou pentru adaptări ale romanelor scriitorului Harlan Coben, printre titlurile lansate anterior numărându-se Fool Me Once și Stay Close.

Serialul îi aduce împreună pe Jamie Dornan și Mackenzie Davis într-o poveste construită în jurul unei familii afectate de un accident, al unei relații complicate și al unor decizii care au consecințe asupra mai multor personaje.

Potrivit sinopsisului oficial actualizat de Netflix, Nicola trăiește într-o căsnicie lipsită de iubire alături de Adam. Situația se schimbă atunci când Lee, fratele geamăn identic al soțului ei, de care acesta este înstrăinat de mult timp, revine în viața sa. Între Nicola și Lee există un trecut romantic complicat, care amenință să afecteze echilibrul prezentului.

Sufocată într-o căsnicie lipsită de dragoste cu Adam, viața Nicolei ia o întorsătură dramatică atunci când fratele geamăn identic al lui Adam, Lee, de care este de multă vreme înstrăinat, se întoarce în viața ei, iar trecutul lor romantic încâlcit amenință să distrugă prezentul.

O decizie luată într-o fracțiune de secundă și un accident teribil o determină pe Nicola să-și protejeze copiii, iar pe parcursul unei săptămâni, Lee și Nicola sunt forțate să se unească, luptând să mențină o rețea de secrete și minciuni. Deși nu își pot ignora sentimentele unul pentru celălalt, amândoi știu că trăiesc pe timp împrumutat.

Accidentul reprezintă un punct de cotitură pentru personaje, iar Nicola ajunge să ia decizii pentru a-și proteja copiii. Pe parcursul unei săptămâni, ea și Lee sunt nevoiți să colaboreze pentru a ascunde adevărul și pentru a menține aparențele, în timp ce relația dintre ei devine tot mai dificil de gestionat.

Intriga combină elemente de dramă familială și thriller polițist-noir, cu accent pe consecințele unei decizii luate într-un moment critic. Relația dintre Nicola și cei doi frați gemeni, precum și secretele care îi leagă, constituie nucleul poveștii.

Jamie Dornan interpretează ambele personaje centrale masculine, Adam și Lee, frații gemeni identici aflați în centrul intrigii. Actorul este cunoscut la nivel internațional pentru rolul lui Christian Grey din franciza Fifty Shades și a apărut în mai multe producții disponibile pe Netflix.

Printre acestea se numără The Tourist, Heart of Stone și The Siege of Jadotville, precum și serialul The Fall. În The Twin, Dornan are de interpretat două personaje distincte, ale căror relații și ale căror istorii personale influențează evoluția evenimentelor.

Mackenzie Davis o interpretează pe Nicola, soția lui Adam. Actrița este cunoscută pentru aparițiile sale în producții science-fiction precum Blade Runner 2049 și Terminator: Dark Fate, dar și pentru serialul Love, Death & Robots. Un alt rol remarcat din cariera sa este cel din episodul San Junipero al serialului Black Mirror.

Davis a apărut recent și în miniseria horror Below, disponibilă pe Netflix, potrivit informațiilor despre proiectele sale recente.

Din distribuția serialului face parte și Iain de Caestecker, care îl interpretează pe Marty Munro. Actorul este cunoscut pentru rolurile din The Winter King, The Control Room și pentru aparițiile din mai multe sezoane ale serialului Agents of S.H.I.E.L.D.

Gary Lewis îl interpretează pe Keith. Actorul este cunoscut pentru rolul tatălui din filmul Billy Elliot și pentru interpretarea personajului McGloin din Gangs of New York, film regizat de Martin Scorsese.

Prin distribuția sa și prin povestea centrată pe identitatea celor doi frați, relațiile de familie și consecințele unui accident fatal, The Twin se înscrie în zona producțiilor Netflix care combină suspansul polițist cu drama psihologică. Serialul va avea șase episoade, iar premiera este programată pentru 1 ianuarie 2027.