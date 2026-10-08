Un nou secret din familia Bridgerton iese la iveală. Netflix pregătește o poveste-surpriză. Când va fi lansarea

Netflix și Shondaland au anunțat un nou serial limitat din universul „Bridgerton”, de această dată dedicat tinerei Lady Violet și poveștii sale de dragoste cu vicontele Edmund Bridgerton. Proiectul este intitulat momentan „Untitled Bridgerton Project” și va funcționa ca un prequel al producției principale.

Noul serial va explora perioada de dinainte ca Violet să devină mama celor opt copii ai familiei Bridgerton și matriarha cunoscută de publicul serialului. Povestea va urmări copilăria ei timpurie, precum și relația cu Edmund, un capitol al trecutului personajului care a fost prezentat până acum doar prin intermediul unor dialoguri și referințe din seria originală.

Producția adoptă o direcție asemănătoare cu cea folosită pentru „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, serialul care a dus povestea în trecut pentru a prezenta formarea unuia dintre personajele importante din universul „Bridgerton”. Succesul acestui prequel a arătat interesul publicului pentru poveștile personajelor din generația anterioară.

Căsătoria dintre Violet și Edmund reprezintă deja o parte importantă a trecutului familiei Bridgerton, însă relația lor nu a fost prezentată în detaliu în serialul principal. Noul proiect va muta această poveste în centrul acțiunii și va arăta perioada în care Violet era încă departe de rolul de mamă și văduvă pe care îl are în producția originală, informează yahoo.com.

Shonda Rhimes va scrie scenariul noului serial, va ocupa poziția de showrunner și va fi producător executiv. Alături de ea va lucra Nicholas Nardini, care a contribuit și la „Queen Charlotte”.

Tom Verica, cunoscut pentru activitatea sa la episoade din „Bridgerton” și „Queen Charlotte”, va regiza noul proiect și va avea, la rândul său, rol de producător executiv. Betsy Beers se numără, de asemenea, printre producătorii executivi ai serialului.

În producția principală, Violet este interpretată de Ruth Gemmell. Personajul a devenit una dintre figurile importante ale familiei Bridgerton, fiind prezentată ca o mamă preocupată ca cei opt copii ai săi să își găsească parteneri și să aibă parte de căsătorii bazate pe iubire.

Povestea ei cu Edmund și pierderea acestuia au fost menționate de-a lungul serialului, însă evenimentele care au precedat viața lui Violet de matriarh nu au fost prezentate până acum într-o producție dedicată. Noul serial va dezvolta tocmai această perioadă a vieții sale.

În primele trei sezoane din „Bridgerton”, Violet a fost prezentată în principal prin prisma rolului de mamă devotată și a responsabilităților sale față de familie. În sezonul patru, personajul a început să exploreze și posibilitatea unei noi relații.

Această schimbare a venit odată cu apariția lui Lord Marcus Anderson, interpretat de Daniel Francis. Povestea respectivă a deschis pentru Violet o etapă diferită, după ani în care viața sa fusese definită în mare parte de familie și de amintirea soțului său.

Noul prequel se va întoarce însă cu mult mai mult timp în urmă, înainte de evenimentele din serialul principal. Accentul va fi pus pe tânăra Violet și pe relația care a dus la căsătoria sa cu vicontele Edmund Bridgerton.

Proiectul continuă astfel strategia Netflix și Shondaland de a extinde universul „Bridgerton” prin povești plasate în perioade diferite. După „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, povestea lui Violet devine următorul capitol dedicat unei generații anterioare personajelor cunoscute din serial.

În producția principală, Ruth Gemmell interpretează rolul lui Violet Bridgerton. Din distribuție mai fac parte Jonathan Bailey, în rolul lui Anthony Bridgerton, și Simone Ashley, care o interpretează pe Kate Bridgerton.

Luke Thompson îl joacă pe Benedict Bridgerton, în timp ce Yerin Ha interpretează personajul Sophie Baek. Luke Newton îl interpretează pe Colin Bridgerton, iar Nicola Coughlan joacă rolul lui Penelope Bridgerton.

Distribuția îi mai include pe Hannah Dodd în rolul Francescei Bridgerton și pe Masali Baduza în rolul Michaelei Stirling. Claudia Jessie o interpretează pe Eloise Bridgerton, Florence Hunt este Hyacinth Bridgerton, iar Will Tilston îl joacă pe Gregory Bridgerton.

Între timp, filmările pentru sezonul cinci al serialului principal „Bridgerton” sunt în desfășurare. În această etapă a producției apar, printre personajele menționate, Francesca, interpretată de Hannah Dodd, și Michaela, interpretată de Masali Baduza.

Noul proiect dedicat lui Violet va extinde astfel povestea familiei Bridgerton printr-o perioadă care precede acțiunea serialului original și va prezenta relația dintre tânăra Violet și Edmund Bridgerton.