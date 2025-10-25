În România, sfârșitul toamnei este o perioadă încărcată de mister și ritualuri străvechi, în care se împletesc credințele creștine, tradițiile populare legate de morți și influențele Halloween-ului modern. În lunile octombrie și noiembrie, românii onorează memoria celor dragi prin pomeniri și curățarea mormintelor, păstrând vii vechile obiceiuri de protecție și comunicare cu Lumea de Dincolo.

Noaptea de 29 spre 30 noiembrie, cunoscută drept „Noaptea Strigoilor”, este considerată momentul în care spiritele morților bântuie lumea celor vii. Gospodinele ung ușile și ferestrele cu usturoi, folosesc busuiocul cerbilor sau sunătoarea pentru a proteja casa și familia de spiritele malefice, iar oalele și cănile sunt întoarse cu gura în jos pentru a împiedica spiritele rele să se adăpostească la căldură.

În zonele rurale, se păstrează ritualuri impresionante menite să alunge spiritele rele. În unele sate, se practică dezgroparea morților suspectați că ar fi devenit strigoi. În alte sate, focurile aprinse în această perioadă au rol dublu: alungă spiritele rele și călăuzesc sufletele celor trecuți în lumea de dincolo.

În Dobrogea, de exemplu, tradiția colindătorilor cu măști, numiți moșoii, aduce în prim-plan imagini spectaculoase: măști confecționate din piele de oaie sau capră, menite să alunge spiritele rele și să protejeze comunitatea.

Ritualurile de protecție se extind și asupra vrăjilor: în noaptea de Sfântul Andrei, mulți citesc rugăciuni către Sfântul Ciprian de nouă ori pe zi, timp de cinci zile la rând, cerând dezlegarea legăturilor negative. Postul, spovedania și împărtășania întăresc efectul acestor practici.

„Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare! Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești. Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele). Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.”

În folclorul românesc, lupii devin mesageri ai spiritelor, iar urletele lor sunt interpretate ca glasurile strigoilor. Zonele montane precum Munții Carpați Meridionali, Făgăraș, Bucegi, Piatra Craiului sau Carpații Orientali și Apuseni găzduiesc numeroși lupi.

Halloween-ul, sărbătorit anual pe 31 octombrie, a câștigat popularitate în România, mai ales în rândul tinerilor. Platforma online „Lonely Planet”, renumită pentru ghidurile sale turistice, recomandă România ca destinație de top pentru cei pasionați de mister și experiențe autentice de Halloween.

Pentru un weekend de neuitat, Transilvania oferă combinația perfectă între istorie și atmosferă înfricoșător de captivantă. Vizitatorii pot explora Castelul Bran, cunoscut drept „Castelul lui Dracula”, sau să participe la petreceri costume în cetatea medievală Sighișoara, locul de naștere al lui Vlad Țepeș, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Nu departe de aceste obiective, Pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca atrage vizitatori din întreaga lume, fiind considerată una dintre cele mai bântuite păduri din lume. Legendele locale vorbesc despre lumini ciudate, dispariții misterioase, fenomene electrice inexplicabile și zone în care vegetația refuză să crească.