Pilonul I – sistemul public de pensii;

Pilonul II – pensia privată obligatorie;

Pilonul III – pensia privată facultativă;

Pilonul IV – sistemul pensiilor ocupaționale.

Fiecare pilon are un rol specific în asigurarea veniturilor la pensionare și funcționează după reguli proprii de contribuție și calcul.

Reprezintă sistemul public de pensii, administrat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și finanțat prin contribuțiile curente ale persoanelor asigurate pe parcursul carierei profesionale. În prezent, pentru salariați, contribuția lunară la Pilonul I este de 25% din venitul brut, reținută direct la sursă.

Asigurarea în cadrul acestui sistem este obligatorie pentru anumite categorii de persoane, precum salariații sau persoanele fizice independente, și voluntară pentru cei care doresc să-și completeze stagiul de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă sau pentru a-și suplimenta venitul asigurat utilizat la calculul pensiei.

Odată ce sunt îndeplinite condițiile legale, cum ar fi vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, contribuabilul poate solicita pensia de stat lunară. Aceasta se calculează conform formulei prevăzute de legislație, bazată pe valoarea punctului de pensie. Pilonul I asigură pensia de bază, inclusiv pensia pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș, pe principiile contributivității și solidarității inter-generaționale.

Înființat prin Legea 41/2004 și aplicabil din 1 iulie 2006, Pilonul II reprezintă sistemul de pensii private obligatoriu pentru persoanele angajate sub 35 de ani și opțional pentru cei între 35 și 45 de ani. Scopul său este de a asigura la pensionare o pensie complementară celei publice, fără costuri suplimentare pentru angajat, contribuția fiind parte integrantă din CAS, în prezent 4,75% din totalul de 25%.

Contribuțiile sunt virate de CNPP în conturile individuale ale participanților, administrate de Fonduri de Pensii Private, care investesc aceste sume pentru a le crește valoarea. Legea prevede posibilitatea plății pensiei în tranșe sau integral la pensionare, iar recent s-au propus modificări pentru extinderea perioadei de plată și limitarea retragerii inițiale la 30% din activul acumulat, cu excepția persoanelor cu boli grave.

Este un sistem privat facultativ, conceput pentru a completa veniturile din Pilonul I și II. Contribuțiile pot fi făcute de angajat sau angajator și nu pot depăși 15% din salariul brut lunar. Avantajele fiscale includ deductibilitate la impozitul pe venit până la 400 euro anual pentru angajat și neimpozitare dacă contribuția este suportată de angajator, în aceeași limită.

Reprezintă sistemul de pensii ocupaționale, introdus în România în 2020, la inițiativa angajatorului. Contribuțiile pot fi diferențiate în funcție de funcție, vechime sau salariu, iar angajații pot contribui suplimentar până la o treime din venitul brut lunar, respectând perioada de vesting.

Veniturile obținute din investițiile fondurilor private peste contribuțiile nete ale participanților sunt impozitate cu 10%, după deducerea plafonului neimpozabil de 3.000 lei/lună și a contribuției CASS de 10% (aplicabilă din august 2025 pentru veniturile care depășesc acest plafon).

Pilonul I este singurul bazat pe redistribuire între generații, în timp ce Pilonii II și III funcționează pe conturi individuale cu randamente pe piața financiară. Pilonul IV este emergent și mai puțin răspândit. Sistemul de pensii din România combină protecția socială publică cu acumularea de active private, oferind astfel posibilitatea unui trai decent la pensionare.