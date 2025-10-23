Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că România nu poate colecta mai mulți bani la buget decât produce populația activă. El a explicat că, la nivel european, țara noastră este penultima ca număr de persoane angajate în economie, fiind depășită doar de Italia.

Potrivit premierului, doar puțin peste jumătate dintre românii cu vârste între 55 și 64 de ani mai lucrează, restul beneficiind de pensionare anticipată, fiind plecați în străinătate sau încadrați în diverse mecanisme sociale.

El a spus că această situație arată vulnerabilitatea economiei și a insistat că este esențial ca Guvernul să limiteze pensionările anticipate, mai ales în sistemele publice unde oamenii se retrag prea devreme din activitate.

„Noi nu putem colecta mai mulţi bani decât produc oamenii care lucrează în România. Dar noi suntem în Europa penultima ţară, Italia este pe ultimul loc, ca număr de populaţie activă angajată în economie. Între 55 şi 64 de ani, puţin peste jumătate din populaţia României mai lucrează. Ceilalţi, sub diferite forme – pensionare anticipată, unii sunt plecaţi în străinătate, tot felul de mecanisme de tip social – nu lucrează. Or, orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării. Să limităm, de exemplu, pensionările anticipate”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la Antena 3 CNN.

Premierul a explicat că proiectul privind pensiile magistraților este esențial pentru credibilitatea altor reforme din sistemul public. El a precizat că această propunere afectează și alte domenii unde angajații ies la pensie înainte de vârsta standard, deși pot continua să lucreze.

Bolojan a dat exemplul Ministerului Afacerilor Interne, unde sunt aproximativ 100.000 de angajați, menționând că mulți dintre ei se pensionează la 50 de ani.

El a arătat că în unele structuri, cum ar fi cele operative, pensionarea timpurie poate fi justificată, însă în alte zone administrative sau de pază, unde activitatea nu implică riscuri, oamenii pot lucra până la vârsta standard.

Ilie Bolojan a declarat că nu este de acord cu propunerile de eliminare a contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, deși PSD a depus proiecte în acest sens, care includ și alte categorii precum veteranii de război, foștii deținuți politici și călugării.

El a spus că înțelege nevoia de a susține natalitatea, dar că statul nu dispune de fondurile necesare pentru a susține toate aceste scutiri. A explicat că România are deja printre cele mai mari concedii de maternitate din Europa și că, deși ar sprijini cu plăcere aceste măsuri, bugetul nu permite asemenea cheltuieli suplimentare.

Premierul a mai afirmat că în interiorul coaliției nu toți liderii au fost de acord asupra acestor propuneri, dar că a fost nevoie de un compromis. El a explicat că neîndeplinirea jaloanelor din PNRR poate duce la suspendarea fondurilor europene, ceea ce ar afecta grav economia.

Bolojan a adăugat că este hotărât să continue reformele, chiar și în condițiile în care acestea sunt nepopulare.