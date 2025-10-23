Potrivit explicațiilor oferite de Nicușor Dan, legea facilitează deschiderea de puncte de lucru pentru medicii de familie în localități mici, ceea ce va crește accesul pacienților la servicii medicale de bază.

Totodată, pacienții care suferă de boli grave, precum HIV/SIDA, tuberculoză sau cancer, vor beneficia de servicii spitalicești decontate integral, în regim de spitalizare de zi. În același timp, legea consolidează autonomia medicilor în luarea deciziilor profesionale și întărește responsabilitatea managerială în spitale, prin introducerea unor indicatori clari de performanță.

Implementarea acestei legi urmărește creșterea calității și eficienței serviciilor medicale, promovând corectitudinea și transparența în utilizarea fondurilor publice, cu scopul final de a asigura un act medical mai bun pentru fiecare cetățean.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătății. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai ușor puncte de lucru în localități mici, pacienții cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitalicești decontate integral în regim de spitalizare de zi. În același timp, legea consolidează autonomia medicilor în deciziile profesionale și întărește responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanță”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Pe lângă reforma în sănătate, Nicușor Dan a promulgat și o altă lege din același pachet, care vizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta stabilește limite pentru diurne, sporuri, indemnizații și alte beneficii în companiile de stat, stopând practicile abuzive care au generat inechități și câștiguri excesive în domeniul public.

„Aplicarea acestei legi va crește calitatea și eficiența serviciilor pentru că reforma înseamnă corectitudine, transparență sporită în folosirea fondurilor publice, obiectivul final fiind un act medical mai bun pentru fiecare cetățean. O altă lege din pachetul asumat de Guvern pe care am promulgat-o anterior vizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Legea plafonează diurne, sporuri, indemnizații și alte beneficii în companiile de stat. Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechități și câștiguri excesive și nejustificate vor fi stopate”, a mai scris el.

De asemenea, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi reluarea examenului pentru obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgență. Această decizie survine după ce numeroși candidați au semnalat nereguli în organizarea probei scrise, printre care întârzieri semnificative față de ora oficială de începere și întrebări neclare sau fără legătură directă cu tematica concursului.

„Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat în data de 28 octombrie 2025, la ora 10.00. Am luat această decizie în urma numeroaselor contestaţii depuse, începând cu 17 octombrie 2025, de către candidaţii care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise”, a anunțat ministrul.

Examenul va fi reluat pe 28 octombrie 2025, la ora 10:00, după contestațiile depuse de candidații care au participat la proba inițială desfășurată începând cu 17 octombrie 2025. Ministrul Sănătății a precizat că întârzierile și problemele legate de formularea chestionarelor au afectat corectitudinea procesului de evaluare, iar măsura reluării examenului este necesară pentru a asigura un act de evaluare profesională echitabil, riguros și transparent.

„Astfel de situaţii nu pot fi ignorate atunci când vorbim despre un examen care certifică pregătirea şi competenţa profesională a medicilor. Consider că fiecare candidat trebuie să beneficieze de condiţii egale şi de un proces de evaluare corect, riguros şi transparent. Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgenţă este o măsură necesară pentru ca examenul să se desfăşoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Medicii care au susținut examenul au descris experiența ca fiind traumatizantă și au calificat proba drept un experiment național. Examenul a fost organizat în două centre, la București și Mureș, și ar fi trebuit să înceapă la ora 10:00, însă candidații au primit caietele de grilă abia la ora 16:15.

În ceea ce privește conținutul subiectelor, itemii au inclus paragrafe extinse, dense și încărcate de detalii, necesitând o analiză minuțioasă pentru a fi înțeleși și rezolvați corect. Durata totală a examenului a fost de 240 de minute, ceea ce a făcut imposibilă parcurgerea și analiza tuturor cerințelor. Raportul dintre complexitatea cerințelor și timpul alocat rezolvării a fost considerat disproporționat, iar principiul proporționalității în evaluare a fost grav încălcat.

Rezultatele probei inițiale au fost extrem de scăzute, doar doi candidați din 113 reușind să promoveze. Medicii au criticat sever modul de organizare și dificultatea subiectelor, exprimându-și nemulțumirea față de tratamentul aplicat celor care au ales să rămână în România pentru a profesa.