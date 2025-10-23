Măsura a fost adoptată printr-un proiect de hotărâre care modifică anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, document ce reglementează pachetele de servicii și Contractul-cadru privind acordarea asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului public de sănătate.
Limita lunară pentru prescripțiile medicale compensate se majorează de la 330 lei la 336 lei
Potrivit hotărârii aprobate, limita lunară pentru prescripțiile medicale compensate se majorează de la 330 lei la 336 lei. Creșterea are scopul de a menține accesul pacienților la medicamente compensate, în condițiile în care majorarea TVA ar fi dus, altfel, la costuri suplimentare pentru asigurați.
Astfel, valoarea maximă a rețetelor compensate este ajustată proporțional cu noua cotă de TVA, pentru a păstra același nivel real de sprijin ca înainte de 1 august 2025.
Conform precizărilor Guvernului, această modificare contribuie la menținerea condițiilor actuale de acces la medicamente în sistemul public, fără ca pacienții să fie nevoiți să suporte diferențe de preț generate de creșterea taxei pe valoarea adăugată.
De această măsură vor beneficia în special pensionarii cu venituri lunare de până la 2.020 de lei și persoanele care suferă de boli cronice, care primesc medicamente compensate în baza prescripțiilor medicale. Începând cu intrarea în vigoare a hotărârii, aceștia vor avea acces la tratamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 lei lunar, față de 330 lei cât era anterior.
„Prin hotărârea aprobată de Guvern se majorează limita valorică până la care persoanele asigurate au dreptul la prescripţii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, proporţional cu majorarea cotei de TVA care se aplică pentru livrarea medicamentelor începând cu 1 august 2025. Astfel, limita lunară de 330 de lei se majorează la 336 lei, decizie ce contribuie la menţinerea accesului la medicamente compensate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără costuri suplimentare, în condiţii similare celor de până la 1 august 2025, data la care a fost majorată cota de TVA pentru medicamentele de uz uman de la 9% la 11%”, a transmis Guvernul într-un comunicat.