Măsura a fost adoptată printr-un proiect de hotărâre care modifică anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, document ce reglementează pachetele de servicii și Contractul-cadru privind acordarea asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului public de sănătate.

Potrivit hotărârii aprobate, limita lunară pentru prescripțiile medicale compensate se majorează de la 330 lei la 336 lei. Creșterea are scopul de a menține accesul pacienților la medicamente compensate, în condițiile în care majorarea TVA ar fi dus, altfel, la costuri suplimentare pentru asigurați.

Astfel, valoarea maximă a rețetelor compensate este ajustată proporțional cu noua cotă de TVA, pentru a păstra același nivel real de sprijin ca înainte de 1 august 2025.

Conform precizărilor Guvernului, această modificare contribuie la menținerea condițiilor actuale de acces la medicamente în sistemul public, fără ca pacienții să fie nevoiți să suporte diferențe de preț generate de creșterea taxei pe valoarea adăugată.

De această măsură vor beneficia în special pensionarii cu venituri lunare de până la 2.020 de lei și persoanele care suferă de boli cronice, care primesc medicamente compensate în baza prescripțiilor medicale. Începând cu intrarea în vigoare a hotărârii, aceștia vor avea acces la tratamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 lei lunar, față de 330 lei cât era anterior.