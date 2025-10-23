Halloween 2025: Ce găsesc părinții în magazine și unde sunt cele mai bune oferte?

Halloween-ul bate la ușă, iar magazinele din România s-au pregătit cu dulciuri înfricoșător de gustoase, costume spectaculoase și decorațiuni care transformă orice casă într-un tărâm al sperieturilor. Părinții găsesc aici tot ce le trebuie pentru o sărbătoare plină de magie, culoare și surprize pentru cei mici.

Mega Image, Carrefour, Penny și Lidl oferă o gamă variată de dulciuri de Halloween:

Mega Image: acadele bezea, figurine de ciocolată Kinder, jeleuri gumate cu păianjeni sau viermișori, batoane Kinder și prăjituri festive. Prețurile variază între 1,69 Lei și 15,99 Lei, iar unele produse sunt reduse.

Carrefour: Gecchele snacks Happy Halloween (6,99 Lei), biscuiți și prăjituri tematice.

Penny: jeleuri de 200g (9,99 Lei), ciocolată Kinder (4,99 Lei), dovleci proaspeți la kg (2,49–2,99 Lei).

Lidl: sortimente impresionante de bomboane și ciocolată, de la jeleuri la mini-gogoși și înghețată tematică, cu prețuri între 4,99 și 29,99 Lei, precum și băuturi speciale, cum ar fi rom Halloween sau Prime Hydration.

Cele mai avantajoase prețuri pentru dulciuri par a fi la Penny, în timp ce Lidl oferă pachete mai mari și variate, potrivite pentru petreceri.

Mega Image: seturi de baloane, pahare și farfurii cu tematică de Halloween, decorațiuni fosforescente și figurine cu LED. Prețuri între 8,99 Lei și 99,90 Lei.

Sinsay: felinare LED, decorațiuni suspendate și pentru perete, coșuri, cuburi și luminițe, cu reduceri între 40–57% (prețuri 4,99–45,99 Lei).

PEPCO: decorațiuni LED și pânze de păianjen, mini-proiectoare, păianjeni și cranii – prețuri între 6 și 35 Lei.

Kik: baloane, pahare decorative, ochi de monstru, stickere și șervețele, între 4 și 20 Lei.

JUMBO: accesorii și decor pentru păr, măști, piese de corp pentru deghizări, prețuri între 3,49 și 39,99 Lei.

Cei care caută decoruri sofisticate sau cu LED-uri au cele mai multe opțiuni la PEPCO, Mega Image și JUMBO, în timp ce KIK și Sinsay oferă variante mai accesibile.

Costumele sunt disponibile pentru toate vârstele, de la bebeluși la adulți:

Carrefour oferă costume pentru copii de la 74,90 Lei până la 249 Lei, inclusiv personaje populare precum Pikachu, Spiderman, Elsa, Ladybug, Harry Potter sau supereroi. Dresuri și accesorii completează colecția.

Kik: costume pentru copii între 25–30 Lei, pelerine și pălării pentru adulți între 20–30 Lei.

Sinsay: costume, pijamale și tricouri tematice între 12,99–139,99 Lei.

SMYK: costume pentru copii și accesorii tematice între 9,99 și 100 Lei; haine tematice casual între 29,99 și 99,99 Lei.

PEPCO și JUMBO: seturi de costume și accesorii între 3,49 și 39,99 Lei, inclusiv pălării, aripi, măști LED și accesorii de machiaj.

Pentru cei care doresc costume mai elaborate și cu licențe populare, Carrefour și SMYK oferă cea mai mare varietate. PEPCO și JUMBO sunt ideale pentru bugete mai mici sau accesorii suplimentare.

JUMBO: machiaj, sânge fals, vopsea pentru față și corp, seturi Glow in the Dark – prețuri între 1,99 și 14,99 Lei.

PEPCO și Sinsay: seturi de machiaj și accesorii pentru păr, inclusiv luminoase sau cu glitter.

Kik: bijuterii tematice și accesorii pentru păr între 2,49 și 9,99 Lei.

În acest an, părinții și micii „vânători de dulciuri” au la dispoziție o ofertă variată, adaptată pentru toate gusturile și bugetele. Cei care caută costume elaborate și de calitate, cu licențe populare, vor găsi cele mai multe opțiuni la Carrefour și SMYK, în timp ce Penny și KIK oferă soluții accesibile pentru dulciuri și accesorii simple.

Magazinele precum Mega Image, Lidl și PEPCO se remarcă prin diversitatea impresionantă de produse, de la decorațiuni și accesorii luminoase, până la gustări tematice și seturi de creație. Pentru cei pasionați de decor și petreceri, Sinsay și JUMBO propun articole spectaculoase, de la măști și pălării, până la elemente de machiaj și accesorii luminoase.

Astfel, indiferent dacă vrei să organizezi o petrecere de Halloween pentru cei mici sau să transformi casa într-un adevărat „tărâm al sperieturilor”, magazinele din România oferă toate resursele pentru ca sărbătoarea să fie memorabilă și plină de culoare.