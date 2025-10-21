Marți, IMM România a susținut o conferință de presă în cadrul căreia s-a abordat, printre alte subiecte, creșterea salariului minim brut pe economie, programată să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Florin Jianu, președintele IMM România, a declarat că aproximativ unul din patru antreprenori intenționează să facă disponibilizări, ceea ce ar însemna între 2 și 5 angajați pentru fiecare companie vizată.

„24% vor efectua disponizibilizări – ceea ce înseamnă că unul din patru antreprenori va efectua disponibilizări, adică între 2 și 5 salariați”, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Patronatele au solicitat guvernului să păstreze salariul minim brut la valoarea actuală de 4.050 de lei și în anul următor, avertizând că orice majorare ar putea provoca concedieri, ar destabiliza piața prin creșterea muncii la negru și ar descuraja investițiile.

Jianu a mai subliniat că IMM România recomandă menținerea salariului minim la nivelul actual în 2026, deoarece majoritatea antreprenorilor – șapte din zece – nu își permit o creștere a acestuia.

„Poziția IMM România pentru 2026 este de a îngheța salariul minim pe țară, având în vedere faptul că 7 din 10 antreprenori nu au posibilitatea de a crește acest salariu”, a adăugat Jianu.

Organizatorii au precizat că, în cadrul conferinței, au fost prezentate și analizate rezultatele unui sondaj care evaluează impactul măsurilor din Pachetul 1 asupra mediului de afaceri la două luni de la aplicare, precum și un studiu ce urmează să fie realizat pentru stimularea redinamizării sectorului IMM.