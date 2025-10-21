Economistul Radu Georgescu spune că lipsa acestor noțiuni elementare duce la decizii financiare greșite și la probleme serioase în momentul contractării unui credit.

Radu Georgescu a explicat că dobânda bancară se calculează mereu la soldul rămas al creditului, indiferent de momentul rambursării sau de valoarea împrumutului. În opinia sa, recomandarea frecventă de a rambursa anticipat un credit este greșită, mai ales în contextul economic actual.

Economistul consideră că în perioada următoare este mai important ca oamenii și companiile să dețină lichidități decât să își reducă datoriile. El a subliniat că, în ultimele trei luni, băncile au restricționat creditarea, ceea ce face ca accesul la bani să fie mai dificil pentru firme și persoane fizice.

„Lectia zilnica de economie

La scoala invatam foarte multe lucruri inutile

Dar nu invatam lucrurile folositoare in viata reala

Pe mine nu m-a intrebat nimeni niciodata de Euglena Verde

De asemenea nu m-a intrebat nimeni niciodata ce lacuri sunt in Sudan

In scoala nu ne-a invatat nimeni cum se calculeaza dobanda la un credit bancar

Desi foarte multi oameni au nevoie de aceasta informatie deoarece au credite bancare

Necunoasterea modului in care se calculeaza dobanda bancara, face ca multi oameni sa ia decizii financiare gresite

Mai jos un link care are un excel complex facut de mine care simuleaza calculul ratelor pentru un credit bancar

Te va ajuta sa iei decizia corecta legata de un credit

Sigur te va ajuta

Acest excel este folosit de clientii nostri atunci cand iau un credit”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

În privința monedei de împrumut, Radu Georgescu a declarat că preferă creditele în euro, susținând că acestea sunt în prezent mult mai avantajoase decât cele în lei. Dobânda anuală efectivă (DAE) la lei este în jur de 10%, în timp ce la euro se situează în jur de 5%, ceea ce face ca ratele în moneda europeană să fie semnificativ mai mici.

Economistul a precizat că, în cazul său, rata la un credit în euro este cu aproximativ 50% mai mică decât ar fi fost în lei. Chiar și în scenariul în care euro ar ajunge la 7 lei, el susține că dobânzile la creditele în lei ar crește până la 30%, accentuând și mai mult diferența dintre cele două tipuri de împrumuturi.

„Zambesc cand vad sfaturi pe retelele sociale ca este bine sa rambursezi anticipat mai ales daca esti la inceputul creditului

Gresit

Dobanda bancara se calculeaza intotdeauna la soldul creditului

Nu conteaza daca esti la inceputul sau la sfarsitul creditului

Nu conteaza ca ai credit de 1.000 lei sau 10 milioane euro

Din acest motiv eu nu rambursez niciodata anticipat creditele mele

De 3 luni bancile au pus frana la credite

In perioada urmatoare este mult mai important sa ai cash, decat sa-ti reduci creditele

Zambesc cand vad sfaturi pe retelele sociale ca este mai bine sa iei un credit in lei

Gresit

Din perspectiva unui tip care a fost 4 ani director financiar intr-o banca, toate creditele mele sunt in euro

In acest moment platesc o rata cu 50% mai mica comparativ daca as fi avut credite in lei

Dobanda ( DAE) la lei este in jur de 10%

Iar dobanda la euro este in jur de 5%”, a mai scris economistul.

Radu Georgescu a criticat și poziția Băncii Naționale a României, care recomandă populației să se împrumute în lei, în timp ce, conform bilanțului pe anul 2024, 90% din activele instituției sunt în valută. De asemenea, el a menționat că Guvernul României a împrumutat în acest an 15 miliarde de euro de la bănci străine, semnalând o discrepanță între recomandările oficiale și acțiunile instituțiilor statului.

În final, economistul a transmis că, într-o perioadă economică incertă, este esențial ca oamenii să înțeleagă cum funcționează economia, pentru a-și putea proteja familia, veniturile și afacerile. El consideră că educația financiară autentică este cea care oferă capacitatea de a lua decizii corecte și de a evita greșelile costisitoare în raport cu sistemul bancar.

„Euro ar trebui sa ajunga la 7 lei ca rata mea in euro sa ajunga la valoarea ratei in lei

Dar daca euro va ajunge la 7 lei, dobanzile la creditele in lei vor fi 30%, iar diferenta intre creditul in euro si cel in lei va creste si mai mult

Partea haioasa este ca BNR iti spune ca trebuie sa iei credite in lei

Dar stai un pic

Conform bilant BNR pe 2024, 90% din activele BNR sunt in valuta!!!

De ce nu le tine in lei???

Mai mult

Guvernul a imprumutat anul acesta 15 miliarde euro de la banci straine

Cum era ?

„ Sa faci ce spune popa, nu ce face popa ”

La educatia financiara este invers

Concluzii

In perioada urmatoare este foarte important sa intelegi cum functioneaza economia

Te va ajuta sa-ti protejezi familia si compania in care lucrezi”, a conchis Radu Georgescu.

Postarea poate fi vizualizată aici.