Ginny & Georgia, sezonul 4: Cine este tatăl copilului și ce se va întâmpla cu familia Miller. Când va fi lansarea

Serialul Ginny & Georgia, unul dintre titlurile urmărite de publicul Netflix, va reveni cu sezonul 4. Filmările pentru noul sezon s-au încheiat în martie 2026, iar procesul de post-producție a continuat pe parcursul verii. Netflix a publicat și sinopsisul oficial, oferind noi detalii despre situația familiei Miller, sarcina neașteptată a Georgiei și schimbările prin care vor trece personajele principale.

Sezonul 4 a fost confirmat încă din mai 2023, când Netflix a anunțat oficial comandarea sezoanelor 3 și 4, în timpul evenimentului Netflix Upfronts. Tot atunci au fost anunțate modificări importante în echipa de producție, inclusiv numirea lui Sarah Glinski în funcția de showrunner.

Netflix a inclus Ginny & Georgia în lista producțiilor programate pentru 2027, publicată la jumătatea lunii august 2026 pe site-ul său oficial de presă. Serialul apare alături de alte titluri destinate publicului tânăr, printre care Just Picture It, Poser și The Sticks.

Ted Sarandos, directorul general al Netflix, sugerase în trecut posibilitatea unei lansări în 2026, în timpul unei conferințe dedicate rezultatelor financiare din trimestrul al treilea. În mai 2026, Brianne Howey, interpreta Georgiei Miller, declarase, de asemenea, într-un interviu că serialul ar urma să revină „în următoarele câteva luni”.

Absența producției din programul Next on Netflix 2026 a reprezentat un indiciu că lansarea ar putea fi amânată. Deocamdată, platforma nu a comunicat o dată precisă pentru premiera sezonului 4.

Sinopsisul oficial publicat de Netflix arată că familia Miller va trece printr-o nouă perioadă dificilă. Deși Georgia Miller, interpretată de Brianne Howey, a reușit să evite o acuzație de crimă, problemele familiei nu dispar.

Sarcina Georgiei este una dintre principalele întrebări rămase după finalul sezonului 3. În ultimele momente ale acestuia, Ginny își amintește că mama sa îi povestise despre poftele pe care le avusese în timpul sarcinilor anterioare. În timp ce Georgia bea lapte direct din cutie, Ginny înțelege că mama sa ar putea fi din nou însărcinată.

Identitatea tatălui copilului nu a fost dezvăluită. Printre posibilitățile discutate se numără Paul Randolph, soțul înstrăinat al Georgiei, și Joe, persoana de care aceasta a fost apropiată în adolescență.

Întrebată de Tudum despre paternitate, Brianne Howey a răspuns: „E complicat.” Într-un interviu acordat publicației Deadline după finalul sezonului 3, creatoarea serialului, Sarah Lampert, a explicat că nici măcar planurile inițiale ale echipei de scenariști nu au rămas neschimbate.

Lampert a mai sugerat că următorul sezon va include răsturnări de situație, inclusiv un sărut între „două personaje la care nu te-ai aștepta”. Sarah Glinski a explicat că povestea va urmări și felul în care Ginny începe să-și înțeleagă mama dintr-o perspectivă diferită.

Trecutul Georgiei va reveni în prim-plan odată cu apariția mamei sale și a tatălui vitreg, care ajung în oraș la finalul sezonului 3. În plus, tatăl Georgiei o contactează din închisoare. Potrivit lui Lampert, tema oficială a sezonului 4 este „Cicluri și origini”. Povestea va explora mai profund trecutul Georgiei, inclusiv relația cu mama sa înstrăinată și cu tatăl vitreg abuziv.

Antonia Gentry a descris transformarea personajului său printr-o declarație despre direcția poveștii: „Ginny se va transforma complet în Georgia până la sfârșitul sezonului. Acesta este un aspect complet nou al personajului pe care nu l-am mai văzut până acum.”

Sarah Lampert a subliniat că relația dintre cele două personaje rămâne elementul central al producției. „Personajul principal al serialului nostru nu este Ginny și nici Georgia. Este vorba despre relația dintre Ginny și Georgia. Asta e chestia, suntem mereu în evoluție și schimbare și pe asta ne concentrăm arcurile narative.”

În ceea ce privește evoluția Georgiei, echipa creativă a explicat că sezonul 3 a fost construit în jurul întrebării despre ce ar putea să o doboare pe protagonistă. Scopul a fost să o aducă într-un punct de ruptură, astfel încât povestea să poată explora o transformare în sezonul următor.

Glinski a precizat că efectele deciziilor din finalul sezonului 3 nu o vor afecta doar pe Georgia. „Povara pe care o lasă asupra lui Austin și Ginny la sfârșitul sezonului 3 este cea cu care va trebui să ne confruntăm în sezonul 4.”

Austin și-a înscenat propriul tată pentru o crimă comisă de Georgia, iar Ginny a contribuit la plan. Aceste evenimente vor influența relațiile dintre personaje în noile episoade.

Ginny ar putea avea o atitudine mai dură și un aspect diferit, în timp ce relația sa cu tatăl ei, Zion, se va apropia. Zion solicită custodia comună, iar cei doi plănuiesc o călătorie împreună în Coreea.

Georgia va încerca, la rândul său, să-și schimbe comportamentul. Unul dintre pașii anunțați pentru sezonul 4 este începerea terapiei. Potrivit lui Howey, momentul în care Georgia își dă seama că propriii copii au manipulat procesul reprezintă un punct de cotitură pentru personaj. Actrița a rezumat situația prin replica: „Vom avea nevoie de acel terapeut”.