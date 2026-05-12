Nadia Comăneci nu a ales întâmplător să își asocieze imaginea cu Festivalul Haferland (Țara Ovăzului). Într-o declarație plină de profunzime, gimnasta a explicat de ce inima Transilvaniei este locul unde performanța de acum jumătate de secol întâlnește eternitatea tradiției:

„Este o mare bucurie pentru mine să fiu parte din povestea Festivalului Haferland. Sunt onorată că momentul de acum 50 de ani, primul 10 perfect din istoria gimnasticii, care mi-a schimbat viața, este celebrat în inima Transilvaniei, un loc unde perfecțiunea se regăsește în simplitate și în lucrurile făcute din suflet. Haferland nu este doar un punct pe hartă, este o memorie vie, o punte între trecut și viitor.”

Pentru Nadia, acest proiect reprezintă „o întoarcere firească la ceea ce are România mai valoros”, un îndemn către tinerii de astăzi de a-și căuta reperele în autenticitate:

Dincolo de componenta festivă, Haferland reprezintă un studiu de caz despre cum responsabilitatea socială (CSR) poate transforma o regiune aflată în declin într-un pol de excelență turistică și culturală. Implicarea oamenilor de afaceri, precum Michael Schmidt, fondatorul festivalului și al uneia dintre cele mai mari rețele auto premium din regiune, demonstrează că succesul economic este incomplet fără o componentă de „reconciliere” cu originile.

Nadia a ținut să laude această viziune a antreprenoriatului care nu doar produce profit, ci „hrănește” rădăcinile locului:

„Îl salut cu prietenie pe domnul Michael Schmidt și îi mulțumesc pentru viziunea și dăruirea cu care promovează rădăcinile acestui loc. Ceea ce construiți aici este mai mult decât un festival.”

Într-o lume globalizată, păstrarea tradițiilor în cele zece sate săsești din Haferland nu este un act de nostalgie, ci o strategie de dezvoltare durabilă. Atunci când capitalul privat se întâlnește cu patrimoniul:

Se creează ecosisteme economice locale: Turismul rural stimulat de festival oferă comunității o șansă la redresare.

Identitatea devine brand: Satele transilvănene „desprinse din povești” devin ambasadori ai României, așa cum este și Nadia.

Echilibrul între vechi și nou: Investițiile în conservarea bisericilor fortificate sau a meșteșugurilor oferă generațiilor tinere un „acasă” de care să fie mândre.

Tema ediției din acest an, „Dor de Transilvania”, rezonează cu românii de pretutindeni. Nadia Comăneci, deși stabilită de decenii peste ocean, recunoaște că acest sentiment este motorul care ne ține uniți:

„Este dorul de locurile care ne formează, de oameni, de familie, de acel «acasă» care rămâne cu noi, oriunde am fi. Chiar dacă sunt departe, România este mereu în inima mea.”

Festivalul Haferland, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. Este o invitație deschisă de a vedea cum munca, dăruirea și parteneriatul dintre legendele sportului și liderii din business pot scrie un nou capitol de „10 perfect” pentru România autentică.