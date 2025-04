În următorii 20 de ani, Via Transilvanica îşi propune să aducă traseul devenit atracţie internaţională în toate zonele istorice ale ţării. Primul tronson din extindere conectează 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov.

Via Transilvanica: „Terra Borza Teutonica”

În cadrul unui eveniment desfăşurat în 28 martie cu echipa de voluntari şi parteneri la Viscri, Asociaţia Tăşuleasa Social a început oficial lucrările de amenajare a noului segment Via Transilvanica: „Terra Borza Teutonica”. Acesta va avea aproximativ 170 de kilometri în judeţul Braşov şi va conecta noile unităţi administrativ-teritoriale la cei 1.400 de kilometri străbătuţi deja de drumeţi şi biciclişti din toată lumea.

170 de kilometri pentru bicicliști

În următoarea perioadă se vor realiza activităţi de curăţare, ecologizare, marcare şi documentare a extensiei. Lucrările vor presupune şi instalarea bornelor de andezit sculptate individual, care marchează fiecare kilometru de pe Via Transilvanica. Aceste activităţi au fost în pregătire timp de 4 ani.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale din „Terra Borza Teutonica”: Buneşti, Jibert, Şoarş, Ticuşu, Mândra, Şercaia, Şinca, Şinca Nouă, Poiana Mărului, Zărneşti, Moieciu, Bran, Râşnov, Braşov.

Planul Via Transilvanica pentru viitorii 20 de ani

Startul lucrărilor la Viscri face parte din planul de dezvoltare pe termen lung a traseului. Asociaţia Tăşuleasa Social, care anul acesta împlineşte 25 de ani de activitate, îşi propune să lucreze pentru ca acest proiect de ţară să cuprindă toate regiunile istorice ale României.

Obiectivul este în primul rând unul social, acela de a revitaliza comunităţi la nivel naţional, aşa cum se întâmplă deja pe traseul existent, care a atras numai în anul 2024 peste 30.000 de drumeţi.

E nevoie de cât mai multă implicare

Organizaţia lansează şi un apel puternic la implicare către oamenii din ţară şi străinătate, care pot duce mai departe povestea proiectului dezvoltat în ultimii 7 ani exclusiv din fonduri private. La planul pentru viitorii 20 de ani poate contribui oricine, atât persoane fizice, cât şi companii. Modalităţile de implicare sunt donaţiile, sponsorizările, redirecţionările din impozit sau acţiunile de voluntariat.

Alin Uşeriu, preşedintele Asociaţiei Tăşuleasa Social: „Am lucrat mult la această strategie de 20 de ani şi cum noi nu stăm deloc pe gânduri, am pus prima bornă pentru noul tronson din Braşov, tocmai la Viscri. În ultimii ani, România s-a dezvăluit într-un fel pe care noi nici nu l-am bănuit în 2018, atunci când am început să lucrăm la Via Transilvanica. Dacă în 7 ani a fost posibil să aducem traseul la anvergura pe care o are astăzi, oare ce putem realiza împreună în 20 de ani?”.