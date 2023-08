Traseul de drumeței Via Transilvanica, sursă de mândrie națională

Via Transilvanica este un traseu de drumeție de aproximativ 1.400 de kilometri, care include 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO. Traseul pune un mare accent pe valorile de mediu, sociale și de patrimoniu și contribuie la dezvoltarea locală durabilă.

Un alt proiect românesc premiat în acest an este „Pathfinders of the Waters”, situat în Delta Dunării.

Aceste două proiecte au fost printre cei 30 de câștigători ai importantului premiu european, care a fost acordat de către un juriu compus din experți în domeniul patrimoniului din întreaga Europă. Experții au analizat cereri depuse de organizații și persoane individuale din 35 de țări europene.

„Îi felicit călduros pe câștigătorii din acest an ai Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiile Europa Nostra pentru recunoașterea lor bine meritată. Acestea sunt exemple inspirate care contribuie cu adevărat la construirea unei Europe mai frumoase, mai durabile și mai incluzive. Poveștile lor de succes demonstrează modul în care adversitatea poate fi depășită prin punerea în comun a expertizei, a dedicării, a creativității și a inovației. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc personal și să îi sărbătoresc pe toți câștigătorii la ceremonia de decernare a Premiilor europene pentru patrimoniu, care va avea loc în iubitul nostru Oraș de Patrimoniu Mondial, Veneția”, a declarat Cecilia Bartoli, mezzosoprană și președinta organizației Europa Nostra.

România, sărbătorită în septembrie la Veneția

Câștigătorii vor fi onorați în cadrul Ceremoniei de Decernare a Premiilor Europene pentru Patrimoniu, care este programată să aibă loc pe data de 28 septembrie, în Palazzo del Cinema din Veneția.

În cadrul ceremoniei, vor fi anunțați câștigătorii premiului Grand Prix și câștigătorul Premiului Public Choice Award, dintre cei premiați în acest an. Acești câștigători vor primi fiecare 10.000 de euro. Ceremonia va constitui un moment semnificativ al Summitului European al Patrimoniului Cultural 2023, organizat de Europa Nostra cu sprijinul Comisiei Europene, în perioada 27-30 septembrie, la Veneția.

Vă invităm să susțineți Via Transilvanica! Puteți vota acest proiect românesc aici.