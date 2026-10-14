Se dă drumul la căldură în acest oraș pe 15 octombrie. Ce trebuie să știe locatarii racordați la sistemul centralizat

Termoficare Oradea va începe furnizarea încălzirii în municipiu joi, 15 octombrie 2026, după scăderea temperaturilor exterioare și creșterea numărului de solicitări din partea locuitorilor. Reluarea alimentării cu agent termic se va realiza treptat, pe parcursul a aproximativ două zile. Decizia a fost luată miercuri de conducerea societății, care a analizat condițiile meteorologice și situația tehnică a sistemului de termoficare. Noul sezon de încălzire începe în condițiile în care tarifele pentru populație au crescut cu aproximativ 20% față de sezonul precedent.

Termoficare Oradea va relua furnizarea agentului termic pentru încălzirea locuințelor începând de joi dimineață, 15 octombrie, după ce reprezentanții operatorului au evaluat miercuri evoluția temperaturilor și posibilitatea repornirii sistemului centralizat.

Decizia a fost adoptată și în urma solicitărilor primite de la locuitorii municipiului, care au reclamat temperaturile scăzute din apartamente.

„De mâine dimineață începem încălzirea în toată Oradea”, a declarat directorul societății Termoficare, Călin Ungur.

Reluarea încălzirii nu va avea loc simultan în toate imobilele racordate la sistemul centralizat. Angajații operatorului vor reporni succesiv punctele și modulele termice, iar distribuția agentului termic va depinde de caracteristicile rețelei, scrie Bihoreanul.

Potrivit conducerii societății, operațiunea va necesita aproximativ două zile, însă consumatorii aflați la extremitățile rețelei ar putea beneficia de încălzire mai târziu.

„Pornirea furnizării agentului termic va dura două zile, poate chiar mai mult la capetele de rețea. Am decis să pornim încălzirea din timp, în ideea că orădenii care nu doresc să pornească agentul termic pot ține închis robinetul de la limita de proprietate”, a explicat directorul.

Sezonul de încălzire din acest an începe cu aproape două săptămâni mai târziu decât în 2025, când furnizarea agentului termic a fost reluată pe 2 octombrie. În comparație cu anul 2024, când încălzirea a început pe 16 octombrie, operatorul va porni sistemul cu o zi mai devreme.

Reluarea furnizării încălzirii în Oradea a fost decisă înainte de îndeplinirea integrală a criteriului referitor la temperaturile exterioare, prevăzut de regulamentul aplicabil sistemelor centralizate de termoficare.

Conform articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 și modificat în 2018, perioada de încălzire pentru consumatorii urbani începe după înregistrarea, timp de trei zile consecutive, a unor temperaturi medii exterioare de cel mult 10 grade Celsius, calculate pentru intervalul orar 20:00–06:00.

Prima noapte în care a fost îndeplinit acest criteriu a fost cea de marți spre miercuri, 13–14 octombrie. Conducerea Termoficare Oradea a decis însă să înceapă pregătirile pentru reluarea încălzirii, având în vedere prognoza meteorologică și timpul necesar pentru punerea în funcțiune a întregului sistem.

„Au mai fost ani în care nu am așteptat împlinirea termenului, ci am făcut pregătirile de pornire a încălzirii având în vedere prognoza de răcire a vremii. De altfel, acesta este și motivul pentru care regulamentul de termoficare nu prevede sancțiuni”, a afirmat Călin Ungur.

În intervalul necesar repornirii punctelor termice, reprezentanții societății estimează că se va împlini și perioada de trei nopți consecutive în care temperaturile medii vor respecta pragul stabilit prin regulament.

Scăderea temperaturilor din apartamente a determinat numeroși locuitori ai municipiului Oradea să solicite reluarea încălzirii, însă operatorul a primit și mesaje din partea consumatorilor care consideră că furnizarea agentului termic ar trebui amânată.

În zilele de luni și marți, societatea Termoficare Oradea a înregistrat aproximativ 100 de cereri pentru pornirea încălzirii. În același timp, începând de marți, pe platforma Oradea City Report au fost transmise și opinii împotriva reluării furnizării agentului termic.

Directorul societății a precizat că diferențele de opinie între consumatori apar la începutul fiecărui sezon rece, inclusiv în cadrul asociațiilor de proprietari.

„Sunt consumatori care vor să se pornească încălzirea și sunt care nu vor și atunci toată lumea se războiește cu noi ca să nu se certe în cadrul asociației”, a relatat Ungur.

Pentru locatarii care nu doresc încă pornirea caloriferelor, există posibilitatea întreruperii alimentării imobilului cu agent termic de la limita de proprietate, prin închiderea robinetului corespunzător.

„Cei care nu doresc încălzire o vor putea opri de la subsolul blocului”, a explicat Ungur.

În municipiu există deja imobile în care încălzirea funcționează. Este vorba despre unele clădiri echipate cu module termice proprii sau conectate direct la rețeaua primară de termoficare, care au putut începe utilizarea agentului termic înainte de repornirea generală a sistemului.

Reluarea încălzirii în Oradea are loc după majorarea cu aproximativ 20% a tarifelor pentru energia termică furnizată populației, modificare aplicată începând cu 1 iulie 2026.

Pentru consumatorii racordați la rețeaua de distribuție, prețul unei gigacalorii a crescut de la aproximativ 498 de lei la 596,07 lei, TVA inclus. Diferența este de circa 98 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată, în condițiile în care tariful facturat populației include subvenția acordată de la bugetul local.

Majorarea se va reflecta în costurile de întreținere ale locuințelor odată cu reluarea furnizării agentului termic pentru încălzire.

Administratorii unor blocuri consultați de publicația citată estimează că întreținerea lunară pentru un apartament cu două camere ar putea ajunge la 900 de lei, sumă care include atât încălzirea, cât și consumul de apă caldă.

Pentru consumatorii casnici racordați direct la rețeaua de transport a energiei termice, tariful facturat este diferit, fiind stabilit la 459,59 lei pentru o gigacalorie, TVA inclus.