Românii plătesc apă rece la preț de apă caldă? Adevărul despre ce înregistrează contorul. Cum poți reduce pierderile la bloc

Zeci de mii de români care locuiesc la bloc se confruntă zilnic cu apa doar călâie la robinet sau cu minute irosite în așteptarea apei calde. În spatele acestei probleme comune se ascund atât decizii de economisire ale furnizorilor de termoficare, cât și defecțiuni sau lipsuri din interiorul blocurilor. Află ce se întâmplă exact cu facturile tale și ce soluții tehnice pot aplica asociațiile.

Problema apei calde furnizate la limite minime de temperatură sau a timpului lung de așteptare până când aceasta ajunge fierbinte la robinet este o realitate frecventă pentru zeci de mii de români care locuiesc la bloc.

Așteptarea la robinet până când apa ajunge la o temperatură potrivită pentru duș sau spălatul vaselor este o problemă întâlnită în numeroase orașe din România, în special la etajele superioare ale blocurilor conectate la sistemele centralizate de termoficare.

Situația a fost readusă recent în atenția publică de un caz dezbătut la Ploiești, unde mai mulți locatari au reclamat faptul că apa caldă este livrată doar călâie sau că sunt nevoiți să lase apa să curgă minute în șir.

Explicațiile oferite de conducerea companiei locale de termoficare, Termo Ploiești, pentru Observatorul Prahovean pun însă în lumină mecanisme tehnice și decizii de management valabile și pentru alți operatori de termoficare din țară.

Una dintre explicațiile pentru apa doar călâie oferite de reprezentanții din domeniu este optimizarea costurilor. În sezonul cald sau în perioadele de tranziție, unii furnizori aleg să livreze apă caldă la limita minimă de temperatură prevăzută de standarde (cu 1–2 grade mai jos decât nivelul obișnuit de confort), tocmai pentru a proteja populația de facturi prea mari.

Deși intenția este reducerea costurilor generale de producție și furnizare, efectul direct pentru consumator este o temperatură resimțită drept insuficientă.

O altă problemă majoră pentru locatari este pierderea de apă și timp până la sosirea parametrilor optimi. Fenomenul apare din motive tehnice care țin atât de infrastructura orașului, cât și de interiorul blocurilor:

Lipsa sau degradarea sistemelor de recirculare din bloc: Multe au fost proiectate inițial cu conducte de recirculare a apei calde, care mențineau apa la o temperatură constantă pe coloană. În timp, în multe imobile, aceste instalații au fost dezafectate sau au devenit nefuncționale. Responsabilitatea asociațiilor de proprietari: Instalațiile din interiorul condominiului (de la subsol până la apartamente) aparțin proprietarilor. Fără recirculare, apa răcită rămasă pe conducta de apă caldă peste noapte sau în perioadele cu consum redus trebuie evacuată la canalizare până când vine apă proaspăt încălzită de la punctul termic. Punctele termice de la capăt de rețea: La nivelul rețelelor de distribuție orășenești, punctele termice aflate la capăt de rețea sau cele cu schimbătoare de căldură învechite înregistrează des pierderi de eficiență.

O nelămurire frecventă a proprietarilor este legată de contorizare. În mod normal, contoarele moderne de energie termică instalate la subsolul blocurilor măsoară cantitatea de căldură efectivă furnizată.

Dacă apa de pe conducta de apă caldă ajunge la subsol la o temperatură scăzută, contorul nu înregistrează energie termică pentru încălzirea ei, afirmă directorul Termo Ploiești.

Totuși, paguba consumatorului rămâne la nivelul volumului de apă: consumatorul plătește volumul de apă rece irosit la robinet până când vine apa caldă, pe lângă disconfortul creat.

Pentru remedierea acestor situații, specialiștii recomandă mai mulți pași concreți:

Sesizarea furnizorului local: Când apa este constant călâie, asociația sau locatarii trebuie să facă sesizări oficiale la dispeceratul/call-center-ul companiei de termoficare pentru verificarea punctului termic și recalibrarea echipamentelor de transfer termic.

Modernizarea rețelei interne din bloc: Asociațiile de proprietari pot opta pentru refacerea circuitului de recirculare și montarea unor pompe de recirculare automatizate.

automatizate. Eficiență energetică prin automatizare: Pompa de recirculare modernă poate fi programată să funcționeze la capacitate maximă doar în orele de vârf de consum, reducând astfel la minimum consumul de energie electrică al blocului.

În multe cazuri, companiile locale de termoficare pot oferi asistență tehnică sau pot executa lucrările la cererea asociației de proprietari, restul depinzând de decizia comună a locatarilor de a investi în infrastructura proprie a blocului.