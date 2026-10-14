Uniunea Europeană pregătește noi reduceri bugetare de 159 de miliarde de euro. Fondurile pentru cercetare și educație, în pericol

Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 ar putea fi redus cu 159 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene. Noile ajustări, propuse de președinția irlandeză a Consiliului UE, afectează în special finanțarea cercetării și inovării. Asociația Universităților Europene (EUA) avertizează că programul Horizon Europe riscă să piardă aproape 17 miliarde de euro, în timp ce Erasmus+ rămâne sub nivelul de finanțare propus inițial.

Asociația Universităților Europene solicită statelor membre ale Uniunii Europene să intervină pentru protejarea finanțării destinate cercetării, inovării și educației în viitorul cadru financiar multianual, care acoperă perioada 2028-2034.

Apelul vine după prezentarea, pe 10 octombrie, a unui nou pachet de negociere de către președinția irlandeză a Consiliului UE.

Documentul propune reducerea bugetului european cu 159 de miliarde de euro față de valoarea solicitată inițial de Comisia Europeană.

Noua propunere vine după o ajustare anterioară, prezentată în iunie de președinția cipriotă a Consiliului UE, care prevedea reduceri de 122 de miliarde de euro.

EUA consideră că aceste propuneri reflectă o „tendință de austeritate” în negocierile privind viitorul buget european.

Organizația atrage atenția că reducerile nu sunt distribuite uniform între domeniile finanțate de Uniunea Europeană.

În timp ce agricultura și politica de coeziune sunt în mare parte protejate de noi diminuări ale fondurilor, cercetarea, inovarea și competitivitatea suportă ajustări mai importante.

Programul Horizon Europe, principalul instrument european de finanțare a cercetării și inovării, se numără printre cele mai afectate de noua propunere bugetară.

Potrivit datelor prezentate de EUA, președinția irlandeză propune alocarea a 158 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034.

Suma este cu 9,7 miliarde de euro mai mică decât bugetul de 167,9 miliarde de euro propus anterior de președinția cipriotă a Consiliului UE. Diferența reprezintă o reducere suplimentară de 5,8%.

Comparativ cu propunerea inițială a Comisiei Europene, care prevedea 175 de miliarde de euro, diminuarea totală ajunge la aproximativ 16,8 miliarde de euro, respectiv 9,6%.

Diferența este și mai mare față de nivelul solicitat de Parlamentul European.

Acesta a susținut alocarea a 200 de miliarde de euro pentru Horizon Europe, cu aproximativ 41,8 miliarde de euro peste suma prevăzută în noua propunere de negociere.

„Horizon Europe este în mod special afectat de această rundă de tăieri, pe când Erasmus+ a scăpat de reduceri suplimentare, dar rămâne sub nivelul propus inițial de Comisie”, avertizează Asociația Universităților Europene.

Programul Erasmus+, destinat mobilității și cooperării în domeniul educației, nu este vizat de reduceri suplimentare în noul pachet de negociere.

Cu toate acestea, finanțarea sa rămâne sub nivelul propus inițial de Comisia Europeană.

Pentru perioada 2028-2034, bugetul prevăzut pentru Erasmus+ este de 39,1 miliarde de euro.

Această valoare menține reducerea de 4,1% introdusă anterior de președinția cipriotă a Consiliului UE.

Comisia Europeană propusese inițial o finanțare de 40,8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că actuala variantă este cu aproximativ 1,7 miliarde de euro mai mică.

În schimb, Parlamentul European a solicitat un buget de 47,39 miliarde de euro pentru Erasmus+.

Diferența dintre această solicitare și propunerea actuală depășește 8 miliarde de euro.

Asociația Universităților Europene consideră că nivelul finanțării trebuie majorat pentru a răspunde nevoilor programului în următorii șapte ani.

EUA atrage atenția asupra contradicției dintre obiectivele economice declarate ale Uniunii Europene și reducerile propuse pentru domeniile care ar trebui să contribuie la atingerea acestora.

Cercetarea, inovarea și educația sunt recunoscute inclusiv de președinția irlandeză a Consiliului UE drept factori importanți pentru prosperitatea și competitivitatea Europei.

Cu toate acestea, diminuarea investițiilor în aceste domenii ar putea limita capacitatea Uniunii de a-și îndeplini obiectivele.

Potrivit organizației, „tăierile bugetare propuse de aceasta riscă să submineze chiar aceste priorități, reducând investiția necesară pentru a putea fi livrate”.

Universitățile europene consideră că protejarea finanțării pentru cercetare și educație trebuie să reprezinte o prioritate în negocierile dintre statele membre.

În opinia EUA, diminuarea bugetelor pentru aceste programe riscă să afecteze tocmai domeniile pe care Uniunea Europeană le consideră esențiale pentru dezvoltarea sa economică.

Asociația Universităților Europene își menține solicitările privind finanțarea celor două programe în viitorul cadru financiar multianual.

Pentru Horizon Europe, organizația cere un buget de cel puțin 200 de miliarde de euro în perioada 2028-2034.

Această sumă este cu aproximativ 42 de miliarde de euro mai mare decât nivelul prevăzut în propunerea președinției irlandeze.

În cazul Erasmus+, EUA solicită o alocare de minimum 60 de miliarde de euro, față de cele 39,1 miliarde de euro prevăzute în actualul pachet de negociere.

Diferența depășește 20 de miliarde de euro.

Prin aceste solicitări, organizația urmărește să determine statele membre să protejeze investițiile în cercetare, inovare și educație înainte de stabilirea formei finale a bugetului european pentru următorii șapte ani.

Propunerile aflate în discuție nu reprezintă încă bugetul definitiv al Uniunii Europene, ci fac parte din negocierile privind cadrul financiar pentru perioada 2028-2034.