Sărăcia bate la ușă și golește buzunarele. La ce renunță oamenii ca să se descurce de la o lună la alta

Sărbătorile și călătoriile continuă să ocupe un loc important în bugetele britanicilor, chiar dacă presiunile economice îi determină să fie mai atenți la cheltuieli. Potrivit unui raport publicat de Asociația de Turism ABTA, turiștii nu renunță la vacanțe, ci caută variante mai accesibile, de la unități de cazare mai ieftine până la reducerea meselor luate la restaurant în timpul călătoriilor.

Anul a fost marcat de dificultăți pentru industria turismului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al valurilor de căldură, care au provocat perturbări pentru călători. În paralel, criza costului vieții a determinat numeroase persoane să își revizuiască bugetele și să acorde o atenție mai mare costurilor asociate concediilor.

Cu toate acestea, interesul pentru călătoriile în străinătate rămâne ridicat. Conform raportului ABTA privind obiceiurile de vacanță pentru 2026-2027, 70% dintre adulții britanici intenționează să călătorească în afara țării în următoarele 12 luni.

Cercetarea, realizată pe baza unui sondaj la care au participat peste 2.000 de adulți din Marea Britanie, arată că vacanțele rămân o „prioritate”, însă comportamentul de consum se schimbă, iar călătoriile „conștiente de costuri” câștigă teren. Doar 7% dintre respondenți au declarat că nu vor merge deloc în vacanță anul viitor din cauza crizei costului vieții.

În schimb, 21% dintre participanți au spus că vor opta pentru cazare mai ieftină, în timp ce 19% intenționează să mănânce mai rar la restaurant pe durata călătoriilor. Datele indică o orientare către ajustarea cheltuielilor, mai degrabă decât renunțarea completă la concedii.

Vacanțele la pachet continuă să fie o opțiune populară pentru cei care încearcă să țină sub control costurile. Dintre persoanele care au rezervat astfel de sejururi, 48% au declarat că au ales această variantă deoarece oferă cel mai bun raport între preț și servicii. Procentul este în creștere față de anul trecut, când se situa la 43%.

Și interesul pentru croaziere indică o evoluție similară. Proporția celor care au făcut o astfel de călătorie în 2026 a rămas stabilă, la 13%, însă ponderea persoanelor care intenționează să rezerve o croazieră în anul următor a crescut la 17%.

Raportul evidențiază și motivele care îi determină pe turiști să aleagă acest tip de vacanță. Pentru 52% dintre respondenții care au rezervat o croazieră, raportul calitate-preț a reprezentat un criteriu important, față de 49% în anul precedent.

Totodată, 40% au indicat posibilitatea de a achita toate costurile în avans drept un avantaj al acestei opțiuni, comparativ cu 38% anul trecut. Aceste preferințe reflectă interesul pentru formule de călătorie care permit o mai bună planificare a bugetului înainte de plecare. Mark Tanzer, director executiv al ABTA – Asociația de Turism, a declarat că interesul pentru vacanțe se menține, în pofida dificultăților economice și geopolitice.

„Continuăm să iubim vacanțele, iar dorința de a călători rămâne încă puternică; acest lucru pare să continue, în ciuda provocările geopolitice și economice”, a declarat Mark Tanzer, potrivit Euronews.

Acesta a subliniat și rolul agențiilor specializate în procesul de rezervare, în special într-o perioadă marcată de incertitudine și de preocupări legate de costuri.

„Când vremurile sunt incerte, rezervarea prin intermediul unui membru expert ABTA le oferă turiștilor mai multă încredere. Și, într-o piață cu un raport calitate-preț bun, aceștia sunt excelent poziționați pentru a găsi oamenilor o vacanță fantastică la un buget care li se potrivește”, a explicat

În ultimele 12 luni, escapadele în orașe au fost cel mai popular tip de vacanță în rândul călătorilor britanici incluși în sondaj. Aproximativ 53% dintre respondenți au declarat că au făcut o astfel de călătorie, față de 48% în anul precedent.

Vacanțele la plajă s-au situat pe locul al doilea, fiind alese de 49% dintre participanți. Pe următoarele poziții s-au aflat escapadele la țară, menționate de 23% dintre respondenți, și călătoriile cu mai multe destinații, preferate de 16% dintre cei chestionați.

Vacanțele de aventură au reprezentat opțiunea a 14% dintre participanți, în timp ce croazierele au fost alese de 13%. Călătoriile în zone cu lacuri și munți au atras 10% dintre respondenți, iar vacanțele axate pe wellness au fost menționate de 9%.

Preferințele arată diversitatea tipurilor de călătorii alese de turiștii britanici, cu un interes deosebit pentru destinațiile urbane, dar și pentru sejururile la mare și experiențele în natură.

Europa continuă să fie principala alegere pentru vacanțele britanicilor, iar unele destinații au înregistrat creșteri ale numărului de vizitatori. Evoluția are loc într-o perioadă în care o parte dintre călători au evitat Orientul Mijlociu sau au preferat să nu tranziteze regiunea, pe fondul conflictului.

Spania s-a menținut pe primul loc în clasamentul țărilor vizitate de britanici în ultimele 12 luni. Potrivit sondajului ABTA, 36% dintre respondenți au declarat că au călătorit în această țară. Franța s-a clasat pe locul al doilea, cu 24%, urmată de Italia, cu 15%, Statele Unite, cu 14%, și Grecia, cu 12%.

Portugalia a urcat în clasament, depășind Germania și devenind a șasea cea mai vizitată destinație de către participanții la sondaj. Aproximativ 11% dintre respondenți au declarat că au vizitat această țară în ultimele 12 luni.

Clasamentul primelor zece destinații este completat de Turcia, Australia și Cipru, potrivit datelor prezentate în raportul privind obiceiurile de vacanță ale britanicilor pentru perioada 2026-2027.